Сеть офисов ФОРУМ Недвижимость
ФОРУМ Недвижимость — одна из крупнейших компаний, занимающая лидирующие позиции на рынке недвижимости Челябинска.
Наш опыт и профессионализм регулярно подтверждаются отраслевыми рейтингами.
Сеть офисов ФОРУМ Недвижимость — действительный и сертифицированный член Российской Гильдии Риэлторов и Региональной Гильдии Риэлторов «Южный Урал».
Директор Игорь Викторович Чернядьев — председатель Комиссии по этике и контролю за соблюдением профессиональных стандартов ассоциации риэлторов НП «РГР Южный Урал», экспертом Органа сертификации.
12 лет на рынке недвижимости
Мы — профи своего дела. За многолетний опыт работы в нашей компании выработались четкие принципы и ценности, которыми мы руководствуемся. И главная ценность — ответственность. Ответственность за соблюдение интересов клиента, конфиденциальность, соблюдение Законодательства Российской Федерации, гарантии надежности и безопасности сотрудничества с нашей компанией.
Более 15000 довольных клиентов
• Купить или продать недвижимость
• Сдать в аренду коммерческие площади
• Оформить ипотеку
• Грамотно подобрать недвижимость для инвестиций
• Оказать профессиональное юридическое сопровождение
Мы решим любой жилищный вопрос оперативно и в вашу пользу.
Сеть офисов
ФОРУМ Недвижимость — это команда профессионалов, нас почти 70 и наши офисы в Челябинске и в г.Сочи. Выберите офис с удобным расположением для вас!
Аккредитация во всех банках города
С нами легко оформить ипотеку. Мы подберем для Вас оптимальные и комфортные условия, предоставим скидки и преференции от банков и страховых компаний.
Эксперт в продаже новостроек
Мы сотрудничаем со всеми ключевыми застройщиками и подрядчиками, владеем всей базой нового и строящегося жилья в г. Челябинск. Бесплатно подберем квартиру в новостройке с учетом ваших возможностей и требований.
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Лидер межрегиональных сделок
(в номинации АО «Райффайзенбанк» в 2019 году)
С ФОРУМ Недвижимость вы можете приобрести квартиры и дома по всей России. Наши сотрудники работают в городах : Москва, Краснодарский край, Санкт — Петербург, Екатеринбург. В других городах мы имеем крепкие связи с партнерами — самыми проверенными и успешными агентствами, банками, застройщиками.
Собственный учебный центр
Мы готовим специалистов, профессионалов. Преподавание ведется практиками с большим опытом работы.
Социально ответственная компания
Мы поддерживаем социальные проекты и участвуем в благотворительных акциях, но главное — мы заботимся о наших сотрудниках, предоставляя комфортные рабочие места, возможности личного и профессионального развития.
Контроль качества
Служба контроля качества помогает оценивать реальную удовлетворенность нашими услугами и быстро решать возможные вопросы в процессе обслуживания клиентов.
Гарантия безопасности
Юридическая служба ФОРУМ Недвижимость является одной из лучших в городе. Выдаваемый ею Гарантийный сертификат подтверждает проверку законности сделки и документов, необходимых для государственной Регистрации прав на имущество.
Мы проделываем большую работу, чтобы Вы были клиентами лучшего Агентства недвижимости, и благодарны за высокую оценку нашего труда.
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