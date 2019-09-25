ФОРУМ Недвижимость — одна из крупнейших компаний, занимающая лидирующие позиции на рынке недвижимости Челябинска.

Наш опыт и профессионализм регулярно подтверждаются отраслевыми рейтингами.

Сеть офисов ФОРУМ Недвижимость — действительный и сертифицированный член Российской Гильдии Риэлторов и Региональной Гильдии Риэлторов «Южный Урал».

Директор Игорь Викторович Чернядьев — председатель Комиссии по этике и контролю за соблюдением профессиональных стандартов ассоциации риэлторов НП «РГР Южный Урал», экспертом Органа сертификации.

12 лет на рынке недвижимости

Мы — профи своего дела. За многолетний опыт работы в нашей компании выработались четкие принципы и ценности, которыми мы руководствуемся. И главная ценность — ответственность. Ответственность за соблюдение интересов клиента, конфиденциальность, соблюдение Законодательства Российской Федерации, гарантии надежности и безопасности сотрудничества с нашей компанией.

Более 15000 довольных клиентов

• Купить или продать недвижимость

• Сдать в аренду коммерческие площади

• Оформить ипотеку

• Грамотно подобрать недвижимость для инвестиций

• Оказать профессиональное юридическое сопровождение

Мы решим любой жилищный вопрос оперативно и в вашу пользу.

Сеть офисов

ФОРУМ Недвижимость — это команда профессионалов, нас почти 70 и наши офисы в Челябинске и в г.Сочи. Выберите офис с удобным расположением для вас!

Аккредитация во всех банках города

С нами легко оформить ипотеку. Мы подберем для Вас оптимальные и комфортные условия, предоставим скидки и преференции от банков и страховых компаний.

Эксперт в продаже новостроек

Мы сотрудничаем со всеми ключевыми застройщиками и подрядчиками, владеем всей базой нового и строящегося жилья в г. Челябинск. Бесплатно подберем квартиру в новостройке с учетом ваших возможностей и требований.

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Лидер межрегиональных сделок

(в номинации АО «Райффайзенбанк» в 2019 году)

С ФОРУМ Недвижимость вы можете приобрести квартиры и дома по всей России. Наши сотрудники работают в городах : Москва, Краснодарский край, Санкт — Петербург, Екатеринбург. В других городах мы имеем крепкие связи с партнерами — самыми проверенными и успешными агентствами, банками, застройщиками.

Собственный учебный центр

Мы готовим специалистов, профессионалов. Преподавание ведется практиками с большим опытом работы.

Социально ответственная компания

Мы поддерживаем социальные проекты и участвуем в благотворительных акциях, но главное — мы заботимся о наших сотрудниках, предоставляя комфортные рабочие места, возможности личного и профессионального развития.

Контроль качества

Служба контроля качества помогает оценивать реальную удовлетворенность нашими услугами и быстро решать возможные вопросы в процессе обслуживания клиентов.

Гарантия безопасности

Юридическая служба ФОРУМ Недвижимость является одной из лучших в городе. Выдаваемый ею Гарантийный сертификат подтверждает проверку законности сделки и документов, необходимых для государственной Регистрации прав на имущество.

Мы проделываем большую работу, чтобы Вы были клиентами лучшего Агентства недвижимости, и благодарны за высокую оценку нашего труда.

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