Детского тренера по кикбоксингу уволили за откровенные фото 20-летней давности

Педагог допобразования магнитогорской спортшколы 41-летняя Екатерина Конопенко лишилась работы из-за разгоревшегося фото-скандала. Кто-то из ее коллег обнаружил в Сети неприличные снимки жительницы Магнитогорска и показал их руководству. После этого детского тренера по кикбоксингу буквально затравили на работе.

— Директор организовала собрание и на экране перед всеми сотрудниками показала мои фотографии, пытаясь добиться общественного порицания в духе 37-го года. Кроме того, мне известно, что администрация школы неоднократно демонстрировали мои фото педагогам, сопровождая это вульгарными оценками, — рассказывает Екатерина Конопенко.

Сама Екатерина до сих пор не знает о каких именно фотографиях идет речь. Но подозревает, что речь идет о городском культурном проекте «Эксперимент», в котором она приняла участие в начале 2000-х годов. Результатом стало издании трех фотоальбомов, в которые вошли работы местных поэтов и фотохудожников. В одном из альбомов была опубликована серия эротических фотографий Екатерины Конопенко. В то время Кате едва исполнилось 20 лет и педагогом в спортивной школе она еще не работала.

Фото с того самого громкого проекта нулевых годов, где приняла участие Екатерина.Фото: из открытых источников

В обморок от этих снимков тогда никто не упал. О проекте, как о ярком примере концептуального искусства, писали местные СМИ, некоторые фотографии попали в телесюжеты.

— Весь город знал об этом проекте. Все видели программы и передачи. При этом ни у кого не возникало вопросов. Всем было понятно, что это творчество. А теперь, спустя много лет, меня хотят заставить нести за это ответственность. Да я даже в интернете не могу сейчас эти снимки найти. На моей стороне родители ребят, которых я обучала кикбоксингу, — говорит Екатерина.

Между тем, руководство спортшколы утверждает, что откровенные фото находятся в социальных сетях в открытом доступе. В связи с этим они отправили жалобу в аппарат уполномоченного по правам человека в Челябинской области, по которой, вскоре была инициирована прокурорская проверка.

— Установлено, что педагог в соцсетях в открытом доступе держит свои фотографии, а также фото мужчины в обнаженных видах. Это свидетельствует о нарушении нравственных и этических норм, которые влекут за собой ущемление прав несовершеннолетних учеников, — сообщили в прокуратуре Правобережного района Магнитогорска.

Известную поэтессу Катю Ганеши хотят уволить за её концептуальное искусство.

Директор спортшколы получила от прокуратуры представление. Надзорное ведомство потребовало устранить нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

— Согласно Трудовому кодексу, если работник совершил аморальный поступок, несовместимый с исполнением данной работы, трудовой договор с ним может быть расторгнут, — говорилось в документе.

На таком основании Екатерину Конопенко уволили в самом начале учебного года.

— Что подразумевается под аморальным поступком, мне никто не объяснил. Я считаю, что меня уволили незаконно и пойду в суд, — говорит Екатерина.

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