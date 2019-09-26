В Челябинске скупили все новые iPhone 11 за 130 тысяч рублей

Челябинцы, средняя зарплата которых, по официальным данным составляет чуть более 30 тысяч рублей, раскупили новые iPhone 11 в первые дни продаж. В некоторых магазинах Челябинска остались единичные экземпляры модели 11 Pro с минимальной памятью 64 Гб стоимостью около за 90 тысяч рублей. Самые навороченные 11 Pro Max на 512 Гб за 130 тысяч рублей придется подождать — их раскупили.

СНАЧАЛА ПОДЕРЖАТЬ В РУКАХ, ПОТОМ ТОЛЬКО ПЛАТИТЬ

— Большинство любителей американских девайсов пришли в салоны в день старта продаж. Челябинцы, прежде чем совершить покупку, предпочли подержать их в руках и только после этого сделали свой выбор, — отметила менеджер по связям с общественностью челябинского филиала МТС Ксения Салтрукович.

Высокий спрос на новинки специалисты обуславливают серьезным улучшением возможностей камеры и увеличением автономности работы. Причем, на iPhone 11 и 11 Pro активно переходят владельцы «восьмерок», «семерок» и более древний моделей «яблока» — на них приходится больше всего заявок на trade-in. Это такая акция в салоне связи, когда сдаешь старый iPhone и покупаешь новый с хорошей скидкой.

Как отмечает Ксения Салтрукович, в Челябинске пользовались популярностью модели iPhone 11 с памятью 256 ГБ и iPhone 11 Pro Max на 64 ГБ в ценовом сегменте до 100 тысяч рублей. Белый цвет корпуса стал самым популярным.

«ОСТАЛСЯ ОДИН. УСПЕВАЙТЕ КУПИТЬ»

Под видом покупателя мы позвонили в сеть re:Store — официальный партнер Apple в России. В магазине, расположенном в ТРК Родник, нам сообщили, что новых моделей нет в наличии. Совсем. В re:Store ТРЦ «Алмаз» нашелся экземпляр черного цвета с памятью 64 Гб.

— Только один такой. Но 64, наверное, мало будет… — предположил продавец.

— Надо было в первый день с утра в очередь встать?

— В первый день они еще были. Очереди не выстаивались, большая часть просто приходили и покупали то, что есть. Некоторые до сих пор с 18-го числа ждут, пока приедет их заказ (с 17 на 18 сентября Apple начала принимать предварительные заказы, — прим. ред.), — ответил консультант.

В «Оптогаджет» тоже нашелся черный на 64 Гб и опять последний.

— Сегодня партия приехала, но она уже расписана. Мы записываем номера телефонов и, как только что-то появляется, позваниваем, — рассказала девушка-консультант.

В магазине «Революция цен» сказали, что новые iPhone в наличии есть — одна штука. То есть просто придти и купить целую партию, например, на большую цыганскую семью, не получится.

— Их каждый день привозят по чуть-чуть. Вы можете сделать заказ, внеся предоплату, за один-два дня доставим, — ответили в магазине.

Напомним, 10 сентября в театре Стива Джобса в Калифорнии американская компания Apple показала миру свои новые гаджеты: обновленные «умные часы», планшеты и главный сюрприз для поклонников «яблочной» продукции – iPhone 11 Pro с тремя камерами. Смартфон с открывшимся третьим глазом настолько впечатлил интернет-пользователей, что некоторые даже принялись фантазировать, как будет выглядеть iPhone с приставкой «про» в будущем, если процесс дальнейшего наращивания числа камер зайдет слишком далеко. Смотрите подборку народного творчества в нашем материале.

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