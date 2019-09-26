2019-09-26T16:56:06+03:00
Общество

В Челябинске скупили все новые iPhone 11 за 130 тысяч рублей

Купить дорогую новинку практически невозможно
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Комментарии: comments1
iPhone 11 в Челябинске раскупили.iPhone 11 в Челябинске раскупили.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Челябинцы, средняя зарплата которых, по официальным данным составляет чуть более 30 тысяч рублей, раскупили новые iPhone 11 в первые дни продаж. В некоторых магазинах Челябинска остались единичные экземпляры модели 11 Pro с минимальной памятью 64 Гб стоимостью около за 90 тысяч рублей. Самые навороченные 11 Pro Max на 512 Гб за 130 тысяч рублей придется подождать — их раскупили.

СНАЧАЛА ПОДЕРЖАТЬ В РУКАХ, ПОТОМ ТОЛЬКО ПЛАТИТЬ

— Большинство любителей американских девайсов пришли в салоны в день старта продаж. Челябинцы, прежде чем совершить покупку, предпочли подержать их в руках и только после этого сделали свой выбор, — отметила менеджер по связям с общественностью челябинского филиала МТС Ксения Салтрукович.

Высокий спрос на новинки специалисты обуславливают серьезным улучшением возможностей камеры и увеличением автономности работы. Причем, на iPhone 11 и 11 Pro активно переходят владельцы «восьмерок», «семерок» и более древний моделей «яблока» — на них приходится больше всего заявок на trade-in. Это такая акция в салоне связи, когда сдаешь старый iPhone и покупаешь новый с хорошей скидкой.

Как отмечает Ксения Салтрукович, в Челябинске пользовались популярностью модели iPhone 11 с памятью 256 ГБ и iPhone 11 Pro Max на 64 ГБ в ценовом сегменте до 100 тысяч рублей. Белый цвет корпуса стал самым популярным.

«ОСТАЛСЯ ОДИН. УСПЕВАЙТЕ КУПИТЬ»

Под видом покупателя мы позвонили в сеть re:Store — официальный партнер Apple в России. В магазине, расположенном в ТРК Родник, нам сообщили, что новых моделей нет в наличии. Совсем. В re:Store ТРЦ «Алмаз» нашелся экземпляр черного цвета с памятью 64 Гб.

— Только один такой. Но 64, наверное, мало будет… — предположил продавец.

— Надо было в первый день с утра в очередь встать?

— В первый день они еще были. Очереди не выстаивались, большая часть просто приходили и покупали то, что есть. Некоторые до сих пор с 18-го числа ждут, пока приедет их заказ (с 17 на 18 сентября Apple начала принимать предварительные заказы, — прим. ред.), — ответил консультант.

В «Оптогаджет» тоже нашелся черный на 64 Гб и опять последний.

— Сегодня партия приехала, но она уже расписана. Мы записываем номера телефонов и, как только что-то появляется, позваниваем, — рассказала девушка-консультант.

В магазине «Революция цен» сказали, что новые iPhone в наличии есть — одна штука. То есть просто придти и купить целую партию, например, на большую цыганскую семью, не получится.

— Их каждый день привозят по чуть-чуть. Вы можете сделать заказ, внеся предоплату, за один-два дня доставим, — ответили в магазине.

Напомним, 10 сентября в театре Стива Джобса в Калифорнии американская компания Apple показала миру свои новые гаджеты: обновленные «умные часы», планшеты и главный сюрприз для поклонников «яблочной» продукции – iPhone 11 Pro с тремя камерами. Смартфон с открывшимся третьим глазом настолько впечатлил интернет-пользователей, что некоторые даже принялись фантазировать, как будет выглядеть iPhone с приставкой «про» в будущем, если процесс дальнейшего наращивания числа камер зайдет слишком далеко. Смотрите подборку народного творчества в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Выставка британского образования Study UK: Discover You пройдёт в Москве и Санкт-Петербурге 5 и 6 октября
Представители ведущих университетов и колледжей, лучших школ-пансионов, языковых и летних школ Великобритании расскажут о возможностях и перспективах образования за рубежом
Где мигранты опаснее - в Европе или в России
На любую статью о засилье мигрантов в Евросоюзе мы получаем сотни гневных откликов: «Хватит писать про проблемы с инородцами в чужих странах, у нас еще хуже!». Действительно, а что у нас и что в Европе? Спецкор «КП» Дмитрий Стешин решил сравнить…
«Просвещение» и крупнейшее китайское издательство «Народное образование» договорились о тесном сотрудничестве
Группа компаний «Просвещение» и ведущее издательство учебной литературы КНР «Народное образование» (People’s Education Press) будут совместно работать с целью развития и повышения качества образования на территории двух стран
Валерий Трапезников, экс-депутат Госдумы, токарь с 50-летним стажем: Лучше вкалывать кочегаром или садовником у олигарха, чем томиться в очереди на бирже труда
Об этом «непримиримый борец с буржуазией» заявил на сайте kp.ru нашему обозревателю Александру Гамову [аудио]
Геннадий Онищенко - о том, что пива в России стали пить больше, чем водки: Один яд на другой меняем. Это косит мужчин - как на войне. Просто самоубийство!
Экс-главсанврач, обсуждая алкогольную тему, так осерчал на нашего обозревателя Александра Гамова, что - лишил его звания «самопровозглашенного помощника» [аудио]
Новости 24
Житель Челябинской области взыскал миллионный долг с бывшей жены
Под окнами школы в центре Челябинска нашли мертвого мужчину
Поле конопли уничтожили под Магнитогорском
В дома Верхнего Уфалея вернулась питьевая вода
Алексей Текслер рассказал, как воздух в Челябинске станет чище
Челябинская ветстанция предоставит 50% скидки на услуги к Всемирному дню защиты животных
Жалобу на переполненный контейнер с мусором примет смартфон
В Челябинске активизировались таксидермисты
Болеем за наших! Хоккейные недели в Челябинске продолжатся в октябре
Билеты на игры «Трактора» можно купить с 50% скидкой
Банк УРАЛСИБ предлагает полис «Ваш юрист. Бизнес» для предпринимателей и юридических лиц
Карен Даллакян зовет домашних животных Челябинска на диспансеризацию
В Коркино возмутились важнейшим мероприятием в жизни района, которое провели пока все на работе
Панайотов на концерте в Челябинске отказался от коробки конфет
«Перевертмейстер» из Челябинска рассказала о самом страшном кошмаре
Веселые старты для собак и их владельцев «Лохматый чемпион» в Челябинске перенесли на октябрь
Алексей Текслер встретился с кандидатами на посты министров социального блока
В Челябинской области парень пустил друга-бесправника за руль и попал с ним в ДТП
Юная певица из Челябинска спела на «Вечернем Урганте»
С трасс в Челябинской области уберут камеры-«треноги»
В Челябинской области вырастут штрафы за уничтоженные деревья и раскопки на дорогах
В элитном ЖК Челябинска эвакуировали офис
Меньше 1% жителей Челябинской области разделяют мусор
В Челябинской области прокуратура возбудила дело на Водоканал за то, что целый район несколько дней сидел без воды
Депутаты ЗСО Челябинской области досрочно прекратили полномочия омбудсмена