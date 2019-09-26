«Бросала трубку»: в Челябинской области скорая отказалась приехать к 86-летней старушке

Жительница Миасса Анастасия Волкова три раза звонила в скорую, но там бросали трубку. Диспетчер отказалась выслать бригаду на помощь ее 86-летней бабушке, у которой случился тяжелый приступ деменцией. Об этом девушка рассказала в социальных сетях.

ВИДЕО ПОНЕСУ В ПРОКУРАТУРУ

— Скорая отказывается приезжать. У бабушки всю ночь был приступ деменции. Она упала и расшибла бок. Я два раза пыталась вызвать бригаду. Но диспетчер кидает трубку, — пишет Анастасия Волкова.

В доказательство своих слов автор поста опубликовала фото экрана телефона. На нем видно, что девушка дважды разговаривала с диспетчером. Также Анастасия разместила видео. Кадры шокируют. Если не готовы морально, лучше пролистайте материал дальше. Несчастная старушка сидит на полу, горько плачет и просит о помощи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/734372" frameborder="0"></iframe> Бабушку мучает приступ.Видео: Анастасия Волкова

— Я сняла это видео, чтобы показать, как моя бабушка мучается и собираюсь отнести его в прокуратуру. Кроме бабушки у меня никого нет. Я сирота. Она меня вырастила. Я очень ее люблю и ухаживаю за ней, — рассказала Анастасия КП-Челябинск.

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ НЕ НУЖНА?

По словам девушки, в последние годы бабушка страдает деменцией. Это старческое слабоумие. В ночь с 25 на 26 сентября у старушки случился приступ. Сначала она впала в агрессию и буянила, а потом начала разговаривать с мертвыми. Так продолжалось до утра.

— Диспетчеру скорой я все подробно объяснила, но она посоветовали дождаться начала рабочего дня и обратится к психиатру в поликлинику, — говорит Анастасия.

КП-Челябинск решила выяснить, почему медики отказались принять вызов. Официальном комментарий на станции скорой помощи Миасса получить не удалось. Причина — отсутствие на рабочих местах руководства: главврач в отпуске, а заместитель уехала в командировку.

Однако сотрудники станции дали понять, что будут разбираться в этой истории. Оказалось, что они уже посмотрели опубликованное в сети видео.

— Возможно, диспетчер сочла, что симптомы не угрожают жизни. Судя по кадрам из видео, бабушке в большей степени требуется уход, а не экстренная помощь. Прежде чем делать какие-либо выводы, нам необходимо разобраться в ситуации: выяснить были ли зарегистрированы вызовы, прослушать фонограммы звонков, — говорит главный фельдшер станции скорой помощи Миасса Ирина Башарова.

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