Итак, ее зовут Татьяна. Красавица из Челябинска побила немку, израильтянку и хорватку

Ангельское лицо и внешняя хрупкость. Однако, не красотой своей Татьяна привлекла наше внимание. А многочисленными победами на соревнованиях по тхэквондо. 22-летняя челябинка Татьяна Кудашова вернулась из Польши с золотой медалью. С большим отрывом она победила соперниц из Израиля, Хорватии и Германии. А в мае она взяла серебро на Чемпионате мира в английском Манчестере.

Татьяна Кудашова. Фото из личного архива героини материала.

НА СОРЕВНОВАНИЯ — В САРАФАНЕ

— Татьяна, почему тхэквондо? Зачем девушке эти бои?

— Мы с братом были очень активными детьми. Мама решила, что с нами не справится, если не отдать в спорт. С четырех лет я занималась художественной гимнастикой. Когда мне было девять, я пришла посмотреть на тренировку по тхэквондо своей подруги. А тренер почему-то поставил меня в строй. С этого все и началось.

Татьяна любит путешествовать. Но поездки, в основном, связаны с соревнованиями. Фото из личного архива героини материала.

— У тебя очень «мягкая» внешность: светлые волосы, голубые глаза. А характер соответствует?

— Да, характер тоже мягкий. Мама воспитывала меня женственной, а не пацанкой. Я даже на соревнования в детстве ездила в сарафанах. 10 часов на автобусе, вся команда в спортивных костюмах, а я такая девочка-девочка.

— Откуда же тогда все эти победы!?

— На ринге приходится проявлять боевой характер. К счастью, он у меня тоже есть. Получается, что я переключаюсь между двумя этими состояниями.

В Татьяне уживаются два характера: мягкий и боевой. Фото из личного архива героини материала.

«НЕ УМЕЮ СИДЕТЬ НА МЕСТЕ»

Татьяна признается, что на какие-либо хобби у нее просто нет времени. Все забирает спорт и учеба. Дома бывает редко. Читает книги, иногда удается выбраться в кино или кафе с друзьями. Любит путешествовать, но в основном поездки связаны с соревнованиями. Долгожданный летний отпуск провела в Италии, Черногории и Греции со своим молодым человеком. Кстати, он тоже тхэквондист, познакомились на сборах.

Казалось бы, отдыхай, лежи на пляже, но…

— Уже не могу сидеть на месте и выбираю активный отдых, — признается спортсменка.

Татьяна Кудашова имеет все шансы попасть на Олимпиаду 2020. Фото из личного архива героини материала.

ДРАТЬСЯ ИЛИ БЕЖАТЬ?

— С помощью приемов тхэквондо можно при случае постоять за себя?

— Конечно. Например, одним ударом сбить противника с ног.

— Надеюсь, такого никогда не случится, но представьте встречу с бандитом в темном переулке. Будешь драться?

— Не могу даже предположить, как я себя поведу. Наверное, я выберу другую тактику — бежать, — смеется Татьяна.

Татьяна в отпуске. Фото из личного архива героини материала.

ВПЕРЕД — К ОЛИМПИАДЕ

В мае Татьяна, ставшая второй на Чемпионате мира, уехала из аэропорта Челябинска на белом лимузине. Так Челябинская областная федерация тхэквондо встречает медалистов высочайшего ранга. Татьяна Кудряшова — одна из лучших в женском тхэквондо России. У нее есть все шансы поехать на Олимпиаду 2020 в Токио.

— Как и у всех спортсменов, моя спортивная мета — олимпийская медаль. Но сначала нужно попасть на Олимпиаду. Отбор происходит по рейтингу, — объясняет Татьяна. — Сейчас мне нужно хорошо пройти все будущие старты и получить максимальное количество баллов. Например, за Чемпионат мира их дают больше, чем за соревнования в Польше. В итоге все суммируется. Шансы есть, но загадывать не хочу. Результат станет известен в конце года.

Татьяна занимается тхэквондо с 9 лет. Фото из личного архива героини материала.

С 26 по 29 сентября Татьяна выступает в Москве на международном рейтинговом турнире «RUSSIA OPEN» и при удачном исходе добавит баллов в свой олимпийский рейтинг.

Желаем Татьяне удачи и новых побед!

Сложно представить, что эта хрупкая девушка выйграла столько боев. Фото из личного архива героини материала.

СПРАВКА КП

Татьяна Кудашова — заслуженный мастер спорта России международного класса по тхэквондо.

22 года.

Многократная чемпионка России и Европы, серебряный призер чемпионата мира.

Учится в магистратуре УралГУФКа на тренера.

Тренируется на базе спортивной школы олимпийского резерва «Коре» под руководством заслуженного тренера России Александра Энса и Анны Селютиной.

Рост — 170 см.

Вес — 54 кг.

Женская сборная России по тхэквондо в Японии. Фото из личного архива героини материала.

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