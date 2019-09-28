2019-09-27T16:16:39+03:00
Общество

Итак, ее зовут Татьяна. Красавица из Челябинска побила немку, израильтянку и хорватку

Смотрим фото голубоглазой блондинки, которая имеет все шансы попасть на Олимпиаду 2020
Ирина КАРЕЛИНА
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Итак, ее зовут Татьяна. И она одна из лучших в женском тхэквондо России. Фото из личного архива героини материала.Итак, ее зовут Татьяна. И она одна из лучших в женском тхэквондо России. Фото из личного архива героини материала.

Ангельское лицо и внешняя хрупкость. Однако, не красотой своей Татьяна привлекла наше внимание. А многочисленными победами на соревнованиях по тхэквондо. 22-летняя челябинка Татьяна Кудашова вернулась из Польши с золотой медалью. С большим отрывом она победила соперниц из Израиля, Хорватии и Германии. А в мае она взяла серебро на Чемпионате мира в английском Манчестере.

Татьяна Кудашова. Фото из личного архива героини материала.

Татьяна Кудашова. Фото из личного архива героини материала.

НА СОРЕВНОВАНИЯ — В САРАФАНЕ

— Татьяна, почему тхэквондо? Зачем девушке эти бои?

— Мы с братом были очень активными детьми. Мама решила, что с нами не справится, если не отдать в спорт. С четырех лет я занималась художественной гимнастикой. Когда мне было девять, я пришла посмотреть на тренировку по тхэквондо своей подруги. А тренер почему-то поставил меня в строй. С этого все и началось.

Татьяна любит путешествовать. Но поездки, в основном, связаны с соревнованиями. Фото из личного архива героини материала.

Татьяна любит путешествовать. Но поездки, в основном, связаны с соревнованиями. Фото из личного архива героини материала.

— У тебя очень «мягкая» внешность: светлые волосы, голубые глаза. А характер соответствует?

— Да, характер тоже мягкий. Мама воспитывала меня женственной, а не пацанкой. Я даже на соревнования в детстве ездила в сарафанах. 10 часов на автобусе, вся команда в спортивных костюмах, а я такая девочка-девочка.

— Откуда же тогда все эти победы!?

— На ринге приходится проявлять боевой характер. К счастью, он у меня тоже есть. Получается, что я переключаюсь между двумя этими состояниями.

В Татьяне уживаются два характера: мягкий и боевой. Фото из личного архива героини материала.

В Татьяне уживаются два характера: мягкий и боевой. Фото из личного архива героини материала.

«НЕ УМЕЮ СИДЕТЬ НА МЕСТЕ»

Татьяна признается, что на какие-либо хобби у нее просто нет времени. Все забирает спорт и учеба. Дома бывает редко. Читает книги, иногда удается выбраться в кино или кафе с друзьями. Любит путешествовать, но в основном поездки связаны с соревнованиями. Долгожданный летний отпуск провела в Италии, Черногории и Греции со своим молодым человеком. Кстати, он тоже тхэквондист, познакомились на сборах.

Казалось бы, отдыхай, лежи на пляже, но…

— Уже не могу сидеть на месте и выбираю активный отдых, — признается спортсменка.

Татьяна Кудашова имеет все шансы попасть на Олимпиаду 2020. Фото из личного архива героини материала.

Татьяна Кудашова имеет все шансы попасть на Олимпиаду 2020. Фото из личного архива героини материала.

ДРАТЬСЯ ИЛИ БЕЖАТЬ?

— С помощью приемов тхэквондо можно при случае постоять за себя?

— Конечно. Например, одним ударом сбить противника с ног.

— Надеюсь, такого никогда не случится, но представьте встречу с бандитом в темном переулке. Будешь драться?

— Не могу даже предположить, как я себя поведу. Наверное, я выберу другую тактику — бежать, — смеется Татьяна.

Татьяна в отпуске. Фото из личного архива героини материала.

Татьяна в отпуске. Фото из личного архива героини материала.

ВПЕРЕД — К ОЛИМПИАДЕ

В мае Татьяна, ставшая второй на Чемпионате мира, уехала из аэропорта Челябинска на белом лимузине. Так Челябинская областная федерация тхэквондо встречает медалистов высочайшего ранга. Татьяна Кудряшова — одна из лучших в женском тхэквондо России. У нее есть все шансы поехать на Олимпиаду 2020 в Токио.

— Как и у всех спортсменов, моя спортивная мета — олимпийская медаль. Но сначала нужно попасть на Олимпиаду. Отбор происходит по рейтингу, — объясняет Татьяна. — Сейчас мне нужно хорошо пройти все будущие старты и получить максимальное количество баллов. Например, за Чемпионат мира их дают больше, чем за соревнования в Польше. В итоге все суммируется. Шансы есть, но загадывать не хочу. Результат станет известен в конце года.

Татьяна занимается тхэквондо с 9 лет. Фото из личного архива героини материала.

Татьяна занимается тхэквондо с 9 лет. Фото из личного архива героини материала.

С 26 по 29 сентября Татьяна выступает в Москве на международном рейтинговом турнире «RUSSIA OPEN» и при удачном исходе добавит баллов в свой олимпийский рейтинг.

Желаем Татьяне удачи и новых побед!

Сложно представить, что эта хрупкая девушка выйграла столько боев. Фото из личного архива героини материала.

Сложно представить, что эта хрупкая девушка выйграла столько боев. Фото из личного архива героини материала.

СПРАВКА КП

Татьяна Кудашова — заслуженный мастер спорта России международного класса по тхэквондо.

22 года.

Многократная чемпионка России и Европы, серебряный призер чемпионата мира.

Учится в магистратуре УралГУФКа на тренера.

Тренируется на базе спортивной школы олимпийского резерва «Коре» под руководством заслуженного тренера России Александра Энса и Анны Селютиной.

Рост — 170 см.

Вес — 54 кг.

Женская сборная России по тхэквондо в Японии. Фото из личного архива героини материала.

Женская сборная России по тхэквондо в Японии. Фото из личного архива героини материала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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