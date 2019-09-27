5 вопросов о пилотном проекте изолированного Рунета в Челябинске

Челябинск вошел в число пилотных регионов, где начнут тестировать технологии «суверенного Рунета». Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на свои источники.

После этого все заговорили о том, что в Челябинской области перестанет работать запрещенный Telegram и случится много плохих вещей. Ведь у нас установят какое-то сложное оборудование — DPI.

Что же на самом деле означает решение тестировать «суверенный Рунете» на Южном Урале? КП-Челябинск попросили специалиста в сфере IT-индустрии Юрия Максимова объяснить новость простым языком.

1. Что происходит?

Оборудование DPI — одна из составляющих закона о «суверенном Рунете». СМИ ради заголовка про блокировку Telegram смешали одно с другим. Давайте разбираться.

Закон о «суверенном Рунете» сделан на случай, если враг отключит нас от глобального интернета, то у нас все продолжит работать.

DPI — это глубокое исследование пакетов данных. У каждого пользователя интернета есть провайдер. На смартфонах — это ваш сотовый оператор, за компьютером — поставщик домашнего интернета.

Провайдер — это посредник. Вы захотели открыть сайт «Комсомольской правды». Набрали его адрес. Ваш запрос улетел провайдеру. Тот переслал его дальше. Оттуда пришел ответ — сайт не заблокирован, можно его показать пользователю.

Но вы же не только сайты читаете в интернете. Ваш компьютер обновляется, вы пользуетесь «Аськой» и т.д. Все эти данные система DPI будет слушать.

Теперь представим, что вы захотели воспользоваться Telegram, который заблокирован в России. Вы его запустите, DPI поймет, что пошел запрещенный трафик и не даст ему вернуться к вам. Значит, приложение не будет работать.

2. Я не пользуюсь запрещенными сайтами и прочим. Значит меня этот DPI не коснется?

Любая система DPI замедляет скорость интернета. Пока трудно сказать, насколько сильно это будет в Челябинске. Через пару месяцев, когда оборудование будет установлено и настроено, мы поймем, стала ли скорость Сети существенно медленнее.

3. DPI — это что-то новое?

Нет, операторы им давно пользуются, просто избирательно. Когда появился 3G, один оператор решил заблокировать Skype как раз с помощью такой же технологии. Потому что люди стали меньше тратить денег на звонки и пользоваться Сетью. Поднялась волна возмущений и все разблокировали.

4. Где будет стоять оборудование?

Оборудование установят себе провайдеры на свое оборудование. Точное местоположение его вам не сообщат, ведь это часть госпрограммы — важна безопасность.

5. Почему решили ставить именно в Челябинске?

Вряд ли у этого есть тайный смысл. Крупный регион, не протестный, хорошо развиты коммуникации. Почему бы не опробовать технологию здесь?

ОФИЦИАЛЬНО

«Комментариев не даем...»

КП-Челябинск позвонила нескольким операторам связи, которые «продают» интернет в регионе. Никто не захотел комментировать проект.

— Что вы от нас хотите, мы просто исполняем закон? Надо поставить оборудование — значит поставим.

В Министерстве информационных технологий и связи Челябинской области за комментарием отправили в Роскомнадзор. В местном управлении ведомства лаконично ответили:

— По этому поводу комментариев не даем.

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