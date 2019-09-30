Играй, живи футболом, побеждай: детский фестиваль «Метрошка» в Челябинске удивил своим масштабом

«Торпедо», «Сокол», «Спартак», «Подсолнухи», «Неугомонные», «Пламя», «Канониры», «Львы», «Орлы», «Цыгане», «Первое место»… 32 команды-финалисты, 110 матчей, 500 участников суперфинала в Челябинске, 30 городов, более пяти тысяч игроков из девяти регионов страны, участвующих в отборочных играх! Фестиваль детского дворового футбола «Метрошка» по праву стал одним из самых массовых и популярных турниров в России.

Характер, закалка, воля к победе

Мальчишки под фанфары и аплодисменты болельщиков с флагами своих городов и плакатами с названием команд выбегали на середину поля. Получились две длинные шеренги — команды младшей (10-11 лет) и старшей (12-13 лет).

— «Метрошка» — это большой праздник спорта, который ежегодно собирает в Челябинске лучшие команды школьников почти из десятка регионов страны. Благодаря фестивалю в России создаются хорошие условия для занятий спортом детей всех возрастов. Детишки растут, и продолжают заниматься футболом, кто-то выбирает другие виды спорта. Но характер, сила духа, закалка, воля к победе, — все это остается на всю жизнь! Главное, что организаторы стараются прививать молодежи, подрастающему поколению любовь к активному, здоровому образу жизни. Непросто проводить такие масштабные состязания, но всем вместе нам это под силу. Не все станут большими футболистами, но радость спорта, воспоминания о таком масштабном фестивале останутся у всех, — отметил на торжественном открытии Фестиваля дворового футбола председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

Глава областного парламента также подчеркнул, что поддержку фестивалю оказал и глава региона Алексей Текслер.

А президент фестиваля «Метрошка» Дмитрий Борщев вспомнил, как его самого родители в семь лет отдали в футбольную секцию.

— Я благодарен своим родителям за то, что привили мне любовь к спорту. И это праздник и для детей, и для их родителей, — подчеркнул Дмитрий Борщев.

Своя Лига чемпионов

Большое поле стадиона «Локомотив» разделили на четыре игровые зоны, где и бушевали футбольные страсти. Мальчишки — есть мальчишки. Забитому голу они радовались, пожалуй, похлеще, чем футболисты в играх финала Лиги чемпионов или в главных матчах чемпионата мира и Европы. Остроту, накал борьбы, борьбы до последней секунды подчеркивал и счет. Большая часть поединков закончилось с минимальной разницей в счете. А о стремлении к победе говорит тот факт, что победители старшей группы команда «Канониры» (Орск, Оренбургская область) вышла в плей-офф с последнего четвертого места в своей группе! Мальчишки из Орска в прошлом году добрались только до 1/8 финала, а в этом году выиграли «золото», одолев в финале своих сверстников из команды «Омега» (Самарская область) с минимальным счетом 1:0.

Наставник «Канониров» Максим Кравчук после торжественной церемонии награждения так и сказал, что выиграли за счет характера, за счет большого желания победить.

— Начиная с игр на вылет, мальчишки будто проснулись, «вкатились» в турнир. Поняли, что им есть, что терять. Собрались, взяли себя в руки, проявили характер. Начали всех выигрывать, вырывая победы с минимальным счетом… Настраивал ребят, как говорят, методом кнута и пряника, а вратарю за победу пообещал пять шоколадок, — улыбается Максим Кравчук.

Шаг в большой спорт

В младшей возрастной группе команда «Неугомонные» из Альметьевска (Татарстан) с убедительным счетом 5:1 переиграла «Строитель» из Копейска.

Тренер Копейчан Александр Корсеев поздравил победителей, сказав, что каждый турнир — это не только большие впечатления, но и опыт. Кстати, «строители» в прошлом году стали победителями фестиваля «Метрошка», и на протяжении последних семи лет участия в турнире входили в число победителей и призеров!

— Я сам в свое время играл в чемпионате СССР еще за ташкентский «Пахтакор», мой сын сейчас выступает в первенстве России во второй лиге. Я всю жизнь в футболе и стараюсь передать детям свой опыт, радость занятия футболом. Ведь главное для детского тренера — подготовить школьников и дать им толчок для того, чтобы они росли и развивались дальше. Шли, например, в клубы мастеров. Или просто остались преданными спорту, футболу. И прекрасно, что победителям турнира Русская медная компания предоставляет полные комплекты экипировки, делегирует в Санкт-Петербург на своего рода тренировочные сборы на базе легендарного футбольного клуба «Зенит». Ребята будут заниматься под руководством тренеров питерского клуба, сыграют со своими сверстниками из питерской спортшколы, сходят на матч «Зенита», пообщаются с игроками главной команды, съездят на экскурсии по Северной столице, — прокомментировал победу своих мальчишек из Альметьевска тренер Владимир Карнаухов.

Кстати, одного из футболистов копейской команды Влада Савичева в прошлом году после просмотра в спортшколе «Зенит» пригласили

тренироваться в Санкт-Петербург. Помогли родителям переехать в Питер, решили вопрос с трудоустройством. У Влада есть все шансы стать профессиональным футболистом, равно, как и других юных участников «Метрошки».

Сделать спорт массовым

Русская медная компания уже на протяжении нескольких лет поддерживает проведение Фестиваля дворового футбола «Метрошка», делая этот вид спорта по-настоящему массовым, а само событие — ярким и прекрасно организованным. Кстати, в этом году из-за расширения числа участников решено было проводить отдельные зональные финальные турниры в регионах. Победители этих территориальных финалов и приехали на Суперфинал в Челябинск.

— Фестиваль «Метрошка» — это бодрость, здоровье, прекрасное настроение! На открытии фестиваля многие подчеркивали, что все великие футболисты, мастера выходили из дворового футбола. Муниципалитеты, региональные власти, представители бизнеса — все вместе мы делаем доброе, нужное, важное дело. Мы вкладываем в это благое дело силы и душу, собирая детей из самых разных территорий. Число городов, число участников с каждым годом только увеличивается. И их количество будет расти, поскольку планы по развитию массового спорта у компании расписаны на несколько лет вперед. Фестиваль «Метрошка» — это радость общения, новые знакомства, дружба детей из разных городов. Это здоровье, и новые замечательные впечатления. Не случайно главный девиз турнира: «Играй, живи футболом и побеждай!» — делится впечатлениями от турнира вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Главный судья фестиваля «Метрошка-2019» Сергей Шишкин:

— Это своего рода мини-чемпионат мира, который укладывается в два игровых дня. Матчи в группах. После этого 1/8 финала и так до финалов. А до этого отборочные игры, начиная с апреля месяца, идут в муниципалитетах и далее в зональных турнирах, победители которых и участвуют в Суперфинале в столице Южного Урала. Как самый настоящий чемпионат мира! Только с участием школьников. Посмотрите, как ребята радуются. Этого дорогого стоит.

Да и сама организация, как говорят сами участники, выше всяких похвал. Например, на финальные игры ежедневно из детского оздоровительного лагеря «Солнечная поляна», где размещались юные футболисты и тренеры, команды привозили на стадион минимум десяток автобусов. Питание, отдых — все четко отлажено… И прекрасно, что среди победителей и призеров все новые и новые команды.

ДЛЯ СПРАВКИ

— Фестиваль «Метрошка» впервые был проведен в 2002 году, и начинался, как региональный детский турнир. С 2016 году к участию в турнире присоединились команды из Свердловской области. После этого фестиваль стал вовлекать в свою орбиту все больше команд из других территорий России.

— Участники Суперфинала «Метрошка-2019»: Челябинская, Свердловская, Самарская, Курганская, Оренбургская области, Пермский край, республики Татарстан, Башкортостан, Удмуртия.

— Впервые в этом году команды участвовали в зональных региональных турнирах. Территориально фестивальная площадка была поделена на шесть зон: Север, Запад. Юг, Восток, Челябинск.

— В суперфинале выступали по 16 команд в младшей и старшей возрастных группах.

— Впервые в истории фестиваля в четверках сильнейших команд представители из пять регионов России: Челябинской области (четыре команды), Самарской, Свердловской, Оренбургской областей и Татарстана.

— За третье место в турнире награждаются сразу две команды, вышедшие в полуфинал.

— Русская медная компания поддерживает развитие проекта «Метрошка» уже на протяжении трех лет. Благодаря такому сотрудничеству фестиваль значительно расширил свою географию, открыл новые горизонты в спорте для еще большего числа юных футболистов.

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