От тюрьмы спасла медэкспертиза: в Златоусте отпустили тирана, который избивал… мертвую жену

Сегодня, 1 октября в Златоусте похоронили многодетную маму. Светлане было 26 лет. Сиротами остались трое детишек, младшей — девять месяцев, старшему — 10 лет.

Близкие уверены: ее убил муж. У следователей другое мнение.

— Светлану знаю давно, она окончила в Златоусте колледж, которым я руководила. Наш город маленький, все друг друга знают, — говорит депутат Законодательного Собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова. — Летом прошлого года она вышла замуж. Мечтала изменить жизнь. Зимой родилась дочка. И вот такой финал…

Депутат Мухометьярова пеняет государству: после принятия поправок в Уголовный кодекс побои в семье перестали быть уголовным преступлением, перейдя в категорию административных правонарушений. Истязателю грозит штраф за побои. Если нет тяжкого вреда здоровью — 30 тысяч рублей. Хотя раньше семейным тиранам грозило два года колонии. Задача смягчения наказания была благой — сохранение института брака. Но это не помогает.

НЕТ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ АРЕСТА

— Предварительная причина смерти — инфаркт. Муж погибшей на свободе — нет оснований для задержания, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в Следственном отделе по Златоусту СУ СК РФ по Челябинской области.

А вот что рассказала нам близкая родственница Светланы:

— Плохо они жили. Он скандалил, однажды руку ей сломал. В полицию Света не обращалась. Она растила двоих детей от первого брака. Накануне трагедии она мне говорила, что устала от такой жизни и написала ему сообщение: «Собрала твои вещи, уходи».

СНИМАЛ МЕРТВУЮ И РАССЫЛАЛ ФОТО

— 29 сентября ночью он залез в квартиру через окно, они живут на первом этаже, — продолжает рассказ родственница погибшей. — Выбил стекло, потому что Светлана двери ему не открыла. Соседи слышали крики «Помогите!». Слышали, как плакал ребенок. В ту ночь там из детей была только самая маленькая, ей девять месяцев. Он сфотографировал Светлану на мобильник, фото нам прислал. Там Светлана лежит в коридоре: мол, полюбуйтесь, пьяная валяется...

УМЕРЛА ЗА ТРИ ЧАСА ДО ПРИХОДА МУЖА

Светлану нашла мертвой соседка: дверь была распахнута. Эксперты постановили, что смерть наступила около трех часов ночи от инфаркта. А как показали свидетели, муж появился дома только в шесть утра.

Следователям муж погибшей рассказал, что в ту ночь он был пьян. Пытался разбудить Светлану, чтобы поговорить. Бил по щекам, потом потащил в ванную, чтобы привести в чувство. Со злости мог нанести несколько ударов. Но раз в тот момент Светлана уже была мертва, мужа виновным не признали.

«ОН ОПАСЕН ДЛЯ ОБЩЕСТВА»

Однако родственники требуют тщательного расследования:

— Он буйный, он опасен для общества, он ее убивал; в квартире на полу кровь была, — считают они. — Он уже был осужден за грабеж и угон. Сидел. Светлана никогда не жаловалась на сердце. Разве в 26 лет может быть инфаркт? Даже посмертный грим не скрыл следов ударов на лице: разбиты губы, нос, на щеке — синяк. Шея красного цвета, на коже видны отпечатки пальцев... А нам говорят об инфаркте!

Через три недели будет готово экспертное заключение о причинах смерти.

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