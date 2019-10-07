Жители Нязепетровска: «Мы взлетим на воздух из-за проекта газификации»

Железнодорожный микрорайон Нязепетровска много лет ждал газ. Дома здесь в основном частные. Чтобы их отапливать, приходится запасаться дровами или углем. Эти хлопоты отнимают силы, время и деньги.

Чтобы в доме было тепло, нужно топить печь несколько раз в день. А с газом в доме всегда тепло. Плюс — горячая вода и экономия электроэнергии.

Четыре года назад мэрия предложила жителям схему «встречной газификации» — власти проводят газопровод, а жители финансируют подготовку проекта.

Железнодорожный микрорайон большой. И здесь параллельно должно было реализовываться два проекта в разных частях района. Разрабатывали их разные проектировщики, а работы выполняли два подрядчика — из Челябинска и Златоуста.

Проекты прошли госэкспертизу, область выделила деньги на прокладку. И весной в микрорайон приехала спецтехника.

ОБЕЩАЛИ ОДНО, СДЕЛАЛИ ДРУГОЕ

Одна часть микрорайона довольна результатом. А вторая - 219 домов - нет.

— Стали перекапывать улицы, класть трубы. Многие сломали печи, отказались от покупки дров и угля. Но результат работ нас не порадовал. В госэкспертизе написано, что стояки выведут к фасадам домов, а их сделали за палисадниками, — говорит местная жительница Надежда.

Сейчас жители срочно заготавливают дрова. Хотя рассчитывали зимовать уже с газом.Фото: Екатерина АНДРЕЕВА

У большинства палисадник не входит в площадь земельного участка — земля муниципальная. И теперь, чтобы подвести газ к дому, людям нужно доплатить по 26 тыс. руб.

— У некоторых стояки сделали под крышами, с которых зимой сходит снег. На одной улице «клюшки» по обе стороны дороги, зимой трактор лопатой может повредить их. В стояках нет отсекателей, сама конструкция не соответствует ГОСТу. Труба тонкая, 32 мм. Однажды ее даже бык погнул.

— Газорегуляторный пункт (ГРП) стоит на горе возле леса. Случись что, вспыхнут не только дома, но и лес. На улице Кутузова, грунт неустойчивый, близко подземные воды, трубы уложили на малую глубину и в воду. Это может привести к порыву трубы. А рядом детский сад, школа, стадион... Должны были сделать надземный газопровод. К тому же, ни одного опознавательного знака, что идет трасса газопровода, на улицах нет, — сетуют жители.

Трубы тонкие, их даже гнут коровы. Фото: местные жители

«ПРОЕКТА БЫЛО ДВА»

У жителей много и других вопросов по проекту. Например, почему отсыпку траншей произвели шлаком завода «Уфалейникель», а планировалось песком и щебнем. По мнению жителей, шлак вреден и может заразить воду в скважинах.

— Также нет перекрывающих устройств поквартально. В случае нештатной ситуации газ отключат во всех 219 домах. Если это произойдет зимой — все будут мерзнуть, пока устраняют неисправность. Нарушили все, что можно и нельзя. А мы за этот проект заплатили 2,6 миллиона, — возмущена жительница микрорайона Людмила.

Стояк прямо у дороги, может зацепить машина. Фото: местные жители

Свои возмущения и опасения они не раз высказывали местным властям, обращались в полицию, прокуратуру.

— Отовсюду приходят отписки. Глава района сказал нам: «Звоните хоть Путину, ничего сделать нельзя, проект прошел госэкспертизу!». А знакомые силовики объяснили, что жаловаться местным толку нет, никто эти делом заниматься не будет — боятся. Мы подозреваем, что проекта было два. Один отправили на экспертизу, а по другому построили. Вероятно, чтобы сэкономить и положить деньги в свой карман.

Мы бьемся уже не за деньги, а за свою безопасность. Наш микрорайон может взлететь на воздух! Сами рабочие были в шоке от того, что им тут пришлось строить. Говорят, все максимально удешевили. А главный инженер компании подрядчика Сергей Иллювиев назвал проект «преступно-халатным».

Но проект уже сдан и в феврале газ поступит в дома нязепетровцев.

А с этой крыши зимой постоянно падает снег, как-то даже ломало забор. А теперь тут газ. Фото: местные жители

«ПРОЕКТ БЫЛ ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ»

Сергей Иллювиев, о котором говорят жители, является главным инженером проекта ООО «Златгазстрой». Он в рамках авторского надзора выявил недоработки проекта газификации и сообщил о них местным властям.

— На меня вышла администрация, чтобы провести авторский надзор. Я дал согласие, начал работать, но, к сожалению, денег от них за свою работу так и не получил. Замечания я высказал и какие-то рекомендации успел дать. Большинство замечаний все-таки были выполнены.

По-моему мнению, проект очень плохой: много принципиальных, неправильных технических решений, топосъемка отвратительная, она выполнялась зимой. Тот, кто ее проводил не увидел ни канав, ни ливневок, ни водопроводов. Нарисовали водопроводы вообще на другой стороне улицы. Когда мы начали строить, все это вылезло,— рассказал корреспонденту КП-Челябинск Сергей Иллювиев.

Главному инженеру проекта тоже непонятно, почему люди получили газ не у своего дома, как хотели, а в нескольких метрах. Также он согласен с опасениями, что стоякам у обочин дорог не место. Их может снести машина.

Здесь стояки установили напротив друг друга. Зимой трактор с лопатой может зацепить их.Фото: Екатерина АНДРЕЕВА

— ГРПШ поставили у леса на горе, прямо под соснами. Если будет ураган, дерево упадет и будет хороший взрыв. Поэтому сосны нужно вырубить немедленно. А если бы ГРПШ поставили внизу, а не на горе, это бы значительно удешевило проект. Из-за гидростатики нужно, чтобы ГРПШ был внизу, а дальше газ, как воздушный шарик вверх бы тянул и сам себя выдавливал.

Когда мы брали муниципальный контракт, мы надеялись, что раз проект прошел госэкспертизу, все мероприятия учтены. Но нет. Мы сделали все, как положено, иногда не обращая внимания на то, что написано в проекте. В итоге, можно сказать, спасли его.

Еще была ошибка проектировщика по глубине прокладки газопровода. Мы сделали как нужно, пусть и недополучили пару миллионов. Отсекателей быть в стояках и не должно. А указательные знаки с информацией, где находится газопровод, на какой глубине и прочее — есть, 150 табличек.

СТОЯКИ ПЕРЕНЕСУТ ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНЫХ СРЕДСТВ

Проектировщик отказался переделывать проект. Мэрия предложила жителям найти нового проектировщика, который внесет коррективы. Потом снова будет госэкспертиза, если проект пройдет ее, стояки перенесут к домам за счет бюджетных средств.

— Администрация заключила договор с проектантами. Они будут делать проект по переносу этих стояков. Более подробную информацию можно получить у Юрия Педашенко, это первый замглавы Нязепетровского района. Есть договоренность, что жители сейчас за свой счет делают проект, а потом за счет администрации стояки будут переносить, — сообщили в администрации Нязепетровска.

Что будет с остальными недочетами неизвестно. Пообщаться с Юрием Педашенко нам так и не удалось. Секретарь объяснила, что он сейчас подменяет главу района и сильно занят.

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