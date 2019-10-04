2019-10-04T16:16:55+03:00
Общество

Чтобы праздник удался: выбираем кейтеринг в Челябинске и за его пределами

Пять советов от экспертов выездного обслуживания
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Чтобы праздник удался: выбираем кейтеринг в Челябинске и за его пределамиЧтобы праздник удался: выбираем кейтеринг в Челябинске и за его пределами

Планируя праздник, презентацию или деловое событие, важно учесть несколько ключевых моментов. Вместе с экспертами выездного обслуживания, кейтеринговой компанией «Дело Вкуса», «Комсомолка» подготовила важные советы по организации мероприятия. Запомните их, чтобы ваш праздник понравился гостям и не обернулся в соцсетяххештегом #ненадотак.

Для хорошего кейтеринга место не имеет значения

Нужно организовать питание на природе? А может в дилерском центре, производственном цехе или на другой необычной площадке? Для солидной кейтеринговой компании нет неподготовленного для питания места. Кстати, неплохо бы поинтересоваться и географией распространении услуги выездного обслуживания. К примеру, «Дело Вкуса» работает по всему Уралу: в Златоусте и в Магнитогорске, в Миассе и Чебаркуле, В Перми и Екатеринбурге. А этим летом компания успела организовать питание для гостей и на мероприятиях в Тюмени.

Обращайте внимание на меню и продукты

Свежесть и вкус блюд — важное правило работы уважающей себя и своих клиентов кейтеринговойслужбы. Так как заказоформляется заранее, все продукты закупаются свежими. Поэтому блюда в меню выходят, что называется, «из-под ножа».

— При перевозке готовых блюд мы используем специальные машины и термоконтейнеры, — объясняют в компании «Дело Вкуса».

При желании со специалистами кейтеринговой службы можно согласовать размер и порции блюд: ведь в зависимости от мероприятия и гостей «граммы на человека» могут быть разными. При этом на столе могут быть как низкокалорийные, диетические закуски, так и блюда для гурманов.

Ознакомиться с блюдами в меню и сделать предварительный онлайн-заказ можно на сайте компании.

Внешний вид имеет значение

— Все фотографии наших блюд настоящие. В этом вы можете убедиться, побывав на любом мероприятии городского или частного масштаба, где работает «Дело Вкуса», — подчеркивают в кейтеринговой компании.

Что касается персонала, помимо вежливости и опыта работы на фуршетах и банкетах, официанты кейтеринга всегда должны выглядеть опрятно, а их внешний вид — соответствовать стилю мероприятия.

Кейтеринг с выгодой

Компания «Дело Вкуса» предлагает выездную организацию питания и обслуживание по демократичным ценам.

— Стоит учесть, когда участников мероприятия больше десяти, цена кейтеринга выходит ниже по сравнению с тем, если заказывать самостоятельные блюда каждому гостю, — объясняют в кейтеринговой компании.

Специалисты службы «Дело Вкуса» также могут проконсультировать по объему заказа, исходя из количества гостей на мероприятии так, чтобы заказчику не пришлось переплачивать за излишки блюд.

Точность — вежливость не только королей

Конференц-залы, парки, загородные площадки — обычно профессиональная кейтеринговая компания уже знает нюансы выбранного заказчиком места мероприятия.

— Если заказчик выбирает необычное место, где требуется выездная организация питания, наш специалист заранее выезжает и осматривает площадку, учитывая все нюансы: наличие розеток электропитания, количество и расположение столов, длительность и формат мероприятия, — рассказывают в компании «Дело Вкуса». — Также с клиентом согласовывается точный график работы. Обычно наши специалисты приезжают заранее, чтобы организаторы встречали гостей с уже накрытыми столами. Время подачи горячих блюд и десертов также согласовывается заранее. Точность и своевременность в профессиональном кейтеринге — это один из самых важных критериев.

В портфеле кейтеринговой компании «Дело Вкуса» уникальные проекты: блин диаметром в один метр, полутораметровый пряник на Масленицу, блинный торт высотой в полтора метра, гигантский петушок-леденец весом 233 килограмма (кстати, его занесли в Книгу рекордов России), цифра 5 из карамели весом в 120 килограмм для сети магазинов «Пятерочка», двухметровый пряник.

Побить такие съедобные рекорды компании позволяет профессиональная команда управляющих, кулинаров и официантов, а также большая материально-техническая база.

Выездной кейтеринг любого уровня сложности — одно из основных направлений деятельности компании «Дело Вкуса».

Подробную информацию о стоимости и условиях проведения выездного обслуживания можно узнать на сайте или по телефону: (351) 777-57-20.

Еще больше вкусных фото — в фотогалерее.

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