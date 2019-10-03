Борьба за зарплату: как профсоюзы отмечают профессиональный праздник

7 октября южноуральцы вместе со всем миром встретят Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд». В России этот все еще малоизвестный широкой общественности праздник в этом году проводится под девизом «За реальный рост заработной платы!». Представители Федерации профсоюзов Челябинской области встретились в редакции «Комсомольской правды» на пресс-конференции, посвященной проблеме роста доходов южноуральцев.

О бедной зарплате замолвите слово

— Всемирный день действий профсоюзов — это не столько праздник, сколько именно день действий за достойный труд, — рассказал о грядущей дате заместитель председателя Федерации профсоюзов области, депутат ЗСО Олег Екимов. — Федерация независимых профсоюзов России отмечает его с 2008 года серьезными акциями. Большей частью они связаны с тем, чтобы показать нашу сплоченность, рассказать о результатах работы и поставить определенные задачи перед работодателями, органами власти и самими профсоюзными организациями.

Девиз Дня действий в 2019 году, «За реальный рост заработной платы», не случаен. Как рассказали участники пресс-конференции, в последние годы темпы роста зарплаты трудящихся серьезно отстают от темпов инфляции, развития промышленности и экономики. Поэтому главным мероприятием 7 октября на Южном Урале станет заседание трехсторонней комиссии — с участием Федерации профсоюзов, правительства региона и объединения работодателей — на котором будут обсуждаться мероприятия, направленные на борьбу с бедностью, необходимость повышения зарплаты и социальные расходы бюджета Челябинской области на 2020 год.

Заместитель председателя Федерации профсоюзов области, депутат ЗСО Олег Екимов

— Такая работа ведется, конечно, не только 7 октября, — подчеркнул Олег Екимов. — Например, областная организация профсоюза работников народного образования и науки участвует в федеральной акции, призванной привлечь внимание к доходам педагогов. Это серьезная проблема: даже в рамках одного муниципалитета работники образования в разных учебных заведениях, занимая одинаковые должности, получают разную заработную плату!

Еще один вопрос — слишком маленькая доля окладной части в заработке и педагогов, и представителей большинства других отраслей. Профсоюз образования проводит сбор подписей под обращениями к властям, чтобы закрепить на законодательном уровне и рост заработной платы педагогов, и соотношение постоянной и переменной ее частей. Кроме того, по мнению представителей профсоюзов, необходимо установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в качестве базовой ставки (оклада) работника.

— Заработная плата, ее индексация и рост — вопросы, постоянно находящиеся в сфере внимания профсоюзов, — отметил Юрий Горанов, председатель областной организации Горно-металлургического профсоюза России. — Это общая тенденция и для горно-металлургической отрасли, и для любой другой экономической сферы. По металлургам видно, что за последние два года наметился рост номинальной заработной платы, причем даже выше роста индекса потребительских цен. Можно сказать, что в нашем комплексе доходы работников растут на большинстве предприятий области, за исключением трех-четырех проблемных. Казалось бы, эффективность работы профсоюзов налицо. Но если посмотреть на показатели 2014 года, на начало экономического кризиса, то мы увидим, что все еще не вернулись в ту исходную точку. Рост индекса потребительских цен за это время составил 141 процент. Реальный рост заработной платы в черной металлургии отстает от роста цен на 10 процентов. То есть мы все еще не вышли из кризиса!

Крепостные ХХI века

— Я часто слышу, особенно от молодежи, что ситуация на многих предприятиях — натуральное крепостное право, — продолжил Юрий Горанов. — Особенно это актуально для моногородов. На градообразующих предприятиях заработная плата большинства сотрудников — низкая. Доходы топ-менеджмента и рабочих очень сильно различаются, и нас интересуют именно рядовые работники. У них реальная заработная плата на 30 процентов ниже номинальной! Официальная цифра в среднем по нашей отрасли — 48 тысяч рублей. Реально — где-то 34 тысячи рублей в месяц. Между прочим, на Западе доля зарплаты в себестоимости товара — 50-70 процентов. А у нас — на уровне 17 процентов. Труд недооценен!

Юрий Горанов, председатель областной организации Горно-металлургического профсоюза России

Почему крепостное право? По словам Юрия Александровича, низкий уровень доходов лишает человека серьезной части вроде бы гарантированных свобод. Работник не может позволить себе свободы перемещения, ему сложно решиться на какое-то кардинальное изменение в собственной жизни. Да он даже на участие в каком-то коллективном мероприятии в защиту собственных прав не согласится, так как всецело зависит от работодателя.

— Примеров масса, — подтверждает Олег Екимов. — Верхний Уфалей, Бакал, Златоуст — зачем там работодателю стараться повышать зарплату работника, если даже за этой, маленькой, за забором предприятия стоит очередь желающих? Так что рабочему некуда деться с подводной лодки. В Верхнем Уфалее средняя зарплата — до 30 тысяч рублей. И работодатель рассуждает: ну и зачем платить больше?

— У нас такого «крепостного права», слава богу, нет, — согласна председатель профкома Челябинского кузнечно-прессового завода, депутат Челябинской городской думы Валентина Курина. — Зарплата с 2014 года растет. Это и понятно: если мы сделаем ее ниже, чем на рынке — потеряем свои квалифицированные кадры, своих профессионалов. «Минималка» на ЧКПЗ выше, чем в среднем по региону. Но «крепостного права» вообще не было, если бы в этой сфере работал закон. А у нас Трудовой кодекс РФ постоянно отсылает к коллективному договору. То есть, как ты договоришься с работодателем, так и будет. Если бы в законе был четко прописан механизм индексирования зарплаты сотрудников, им было бы гораздо легче!

Участники пресс-конференции подтверждают: более 40 положений современного Трудового кодекса РФ содержат отсылки на коллективный договор. Хорошо, если колдоговор действительно разработан для пользы сотрудников. Но на некоторых предприятиях этот документ, по словам Горанова, больше напоминает «соглашение о ненападении».

Юрий Горанов рассказал, что в Горно-металлургическом профсоюзе России сейчас работают над заключением отраслевого соглашения, в котором, в числе прочего, прописано, что индексация зарплаты должна быть привязана к росту индекса потребительских цен, а тарифная часть заработной платы — то есть оклад — должна составлять как минимум 60 процентов.

— Оклад — это гарантированная часть заработка, — объяснил Юрий Александрович. — Чем она выше, тем, естественно, лучше! Но в последние годы тарифная ставка отраслевыми соглашениями не фиксировалась. Это необходимо исправлять.

Горанов также отметил, что таким соглашениям подчиняются далеко не все работодатели: в основном навстречу профсоюзам идут те предприятия, где подобные пункты уже прописаны в коллективных договорах. «Если оставить бизнесу лазейку — он непременно ею воспользуется, — резюмировал председатель областного комитета ГМПР. — Поэтому отраслевое соглашение должно быть не рекомендацией, а законом!».

Воевать или договариваться?

Юрий Горанов отметил, что даже сегодня, в условиях общей стагнации промышленности, рентабельность металлургического производства составляет примерно 22 процента. Но на заработках рядовых металлургов это не отражается. Естественно, такая несправедливость раздражает. Растет социальная напряженность — и в обществе, и на отдельных предприятиях.

Борьба за зарплату: как профсоюзы отмечают профессиональный праздник

— У работников давно сформирован запрос на более активные действия по защите собственных прав, — констатирует Олег Екимов. — Вспомните митинги и акции работников Бакальского рудоуправления, Челябинского электрометаллургического комбината. Профсоюзы могут сдерживать эту напряженность, но только до определенной степени. Мы предлагаем работодателям решать вопросы за столом переговоров. Но когда власти и работодатели идут на радикальные меры — профсоюзы тоже становятся радикальными!

Альтернатива «войне» между работниками и работодателями — социальное партнерство, и тут посредником выступает профсоюз. Но до сих пор, по словам Олега Екимова, бизнесмены считают свои предприятия «социально ориентированными», если просто выполняют требования Трудового кодекса!

— Все-таки худой мир лучше доброй ссоры, — считает Екимов. — У профсоюзов ведь тоже есть рычаги воздействия на работодатели. Когда диалог налажен, бизнесмену проще объяснить, что одно дело — проверка технического инспектора от профсоюза. Если он выявит какие-то нарушения в организации работы, у предприятия будет возможность их быстро исправить. А вот если заявится государственный инспектор труда… Штрафы ведь исчисляются сотнями тысяч рублей! Кроме того, не каждый начальник среднего звена признается хозяину в наличии проблем. А профсоюз раскроет глаза на реальную обстановку. Так что лучше все-таки разговаривать.

К сожалению, «запрос на войну» регулярно приводит к тому, что на недовольных ситуацией предприятиях возникают «альтернативные» профсоюзы, а то и появляются эмиссары каких-то сторонних организаций, гарантирующих работникам решение всех проблем. Но, по мнению участников пресс-конференции, такие «альтернативщики» не имеют реальной силы.

— У профсоюза три функции, — объясняет Юрий Горанов. — Представительская, которая выливается в заключение колдоговора. Защитная, те же комиссии по трудовым спорам. Экономический эффект от них исчисляется миллионами! И, наконец, профсоюз контролирует соблюдение трудового законодательства! «Альтернативщики» же заточены исключительно под самопиар и раздувание скандала из конкретной проблемы.

Участники пресс-конференции также отметили, что скандальные радикалы на любом предприятии, как правило, немногочисленны. А чтобы реально изменить ситуацию, необходимы поправки в коллективном договоре, которые должна одобрить как минимум половина коллектива. Так что кроме шума от «радикалов» трудно ожидать чего-то еще.

«Сокращенка» — дело будущего

На пресс-конференции не обошли стороной активно обсуждаемую сегодня тему — возможность введения в России сокращенной рабочей недели. Представители профсоюзов считают это делом весьма отдаленной перспективы.

— Трудовой кодекс позволяет уже сегодня перейти на сокращенную рабочую неделю, — объяснил Олег Екимов. — Ведь он сегодня просто ограничивает максимальную продолжительность рабочей недели — 40 часов. Есть процедура внесения изменений в коллективный договор, достаточно закрепить в нем рабочую неделю меньшей продолжительности — например, в 36 часов. В принципе, почему бы и нет? Но позиция Федерации независимых профсоюзов России и министерства труда РФ в этом вопросе совпадает: да, «сокращенка» возможна, но при одном жестком условии — без падения уровня зарплаты!

— Возможна, но не везде, — возразила Валентина Курина. — На ЧКПЗ, например, не готовы к введению четырехдневки. Как мы будем выполнять весь объем задач? Невозможно остановить конвейер. Да и в принципе промышленные предприятия — это непрерывное производство. Иногда работники, в соответствии с ТК, выходят за дополнительную плату и в выходные дни!

«Сокращенка» может реально получить распространение с внедрением новых технологией, тотальной роботизацией производства. Тогда для того же объема работы потребуется меньше человеко-часов. Пока же пойти на сокращение рабочего времени сотрудников готовы немногие. Например, как рассказал Олег Екимов, ряд российских предприятий из энергетической отрасли заявили о возможности проведения у себя такого эксперимента.

— И в любом случае, не должно появиться четырех 10-часовых рабочих дней вместо пяти 8-часов, — подчеркнул Юрий Горанов. — А для этого необходим контроль рабочего времени. А то и сегодня многие совершенно бесплатно перерабатывают!

И снова о праздниках

В заключение профсоюзные лидеры рассказали о более приятной вещи. Как выяснилось, октябрь для профсоюзников Челябинской области — месяц праздников. И если 7 октября — это знаменательная, но все-таки «рабочая» дата, то 24 октября — повод именно для радости. Как рассказал Олег Екимов, в 2018 году в этот день Федерация профсоюзов Челябинской области отметила 70 лет со дня своего образования. И постановлением Законодательного собрания региона с 2018 года 24 октября — официальный праздник — День профсоюзов в Челябинской области.

По словам Олега Екимова, 24 октября чествования профсоюзных активистов пройдут не только на предприятиях. Уже в прошлом году многие главы южноуральских муниципалитетов провели торжественные приемы профактива в городах и районах области.

— Мы будем отмечать его только второй раз, — рассказала Валентина Курина. — В этот день будут поощрены профсоюзные активисты. У них должен быть стимул, тем более что работа в профсоюзе — нелегкий хлеб, а многие занимаются общественной деятельностью бесплатно. Особенно трудно сегодня, ведь приходящая на завод молодежь зачастую даже не знает, что такое профсоюз. Я считаю, надо бы рассказывать о таком со школы!

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