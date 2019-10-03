Маршруткам — безнал, врачам — оборудование: смертность на дорогах Челябинской области должна стать нулевой

Есть такой социальный коэффициент — количество погибших в ДТП на 100 тысяч человек населения. Так вот сейчас в Челябинской области эта цифра — 10. К 2024 году по плану она должна превратиться в четыре, а к 2013 году — ноль!

Сократить смертность на дорогах до нулевого уровня поручил президент, и регионы приступили к ее выполнению. А не утопия ли это? Своим мнением и планами поделились специалисты на конференции в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

ПРОБЛЕМА — В ПОВЕДЕНИИ ВОДИТЕЛЕЙ

6% аварий происходят из-за плохих дорог. В остальных виноваты водители.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

— Мы проводим большую работу в рамках нацпректа «Безопасные и качественные дороги». Результатом должно стать снижение смертности на дорогах не менее, чем в 3,5 раза, — прокомментировал начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Харцызов.

— Да, такая задача кажется амбициозной. Но на самом деле снижение смертности происходит год от года, — говорит генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников. — Хорошие показатели, касающиеся несовершеннолетних участников дорожного движения. Детская смертность на дорогах снизилась за год на 42%.

Что будут делать:

* Работать с дорогами.

Например, расширять узкие места, где часто случаются ДТП; устанавливать посты наблюдения на аварийных участках; приводить в порядок пешеходные переходы.

* Работа с населением: с детьми и взрослыми.

Ведь только 6% ДТП случается из-за состояния дорог. Все остальные — из-за нарушений правил ПДД. То есть, проблема — в модели поведения участников движения. По словам специалистов, дети хорошо принимают информацию и следуют правилам… пока их не переучат родители. Именно взрослые показывают дурной пример, нарушая правила дорожного движения.

* Работа с медициной.

У пострадавших в ДТП в Челябинской области будет больше шансов выжить благодаря новому оборудованию медиков.

Медицинская помощь при ДТП должна стать лучше.Фото: Евгения ГУСЕВА

КАКИЕ НОВШЕСТВА ЖДУТ МЕДИЦИНУ

* Увеличение количества хорошо оснащенных реанимобилей — настоящих палат интенсивной терапии на колесах.

* Оснащение автомобилей скорой помощи автоматическими аппаратами для сердечно-легочной реанимации. Они работают интенсивнее человека и к тому же освобождают медику руки для сопутствующей помощи.

* В травмоцентр областной больницы закуплено оборудование для работы с детскими нейротравмами. Известно, что у детей в ДТП чаще страдает голова, тогда как у взрослых — нижняя часть тела.

* Уже заработала санитарная вертолетная авиация.

* Обновление автопарка скорой помощи.

* Оснащение районных медицинских учреждений хроматографами для определения, был ли пьян участник ДТП.

Об этом рассказал начальник отдела организации специализированной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения управления организации медицинской помощи взрослому населению регионального Минздрава Артем Шурыгин.

МАРШРУТКИ ПОДВИНУТ

Маршруткам придется туго.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пассажиры маршруток жалуются на водителей: и руль крутят, и сдачу отсчитывают одновременно. Конечно, это создает аварийную ситуацию на дорогах. Но проблема может быть решена. Вскоре станет обязательными терминалы для безналичной оплаты проезда во всем общественном транспорте. Это касается и маршруток. Не выполнят правила — до свидания.

Вероятно, скоро маршруткам придется туго. Конкуренцию им должны составить новенькие автобусы большой вместимости. До конца 2019 года на дороги Челябинска должны выйти 65 таких машин. За три года — 500.

ТРЕНОГИ ИСЧЕЗНУТ

Не секрет, что автомобилисты не любят дорожные камеры, принадлежащие частникам. Так что для них отличная новость!

— Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение отказаться от передвижных комплексов фото- и видеофиксации. С 1 января 2020 года будет действовать прямой запрет на занятие этой деятельностью коммерческих организаций, — рассказывает заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Владимир Гусак. — Это уход от коммерциализации. Безопасность важнее зарабатывания денег.

При этом в области появится больше стационарных камер и постов видеонаблюдения — в первую очередь на участках, где часто происходят аварии.

До свидания, треноги!Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЦИФРЫ

723,5 тыс. нарушений были зафиксированы дорожными камерами в 2019 году (статистика на 30 сентября).

Более 544 млн руб. штрафов заплатили нарушители, попавшиеся под камеры.

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