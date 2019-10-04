Экспонаты Кремля, фестиваль кино и уникальный песочный театр

Евгений Сидихин и Вера Сотникова сыграют в Челябинске «Пять вечеров» 16+

Режиссер театра им. Моссовета Ольга Анохина поставила одну из лучших пьес Александра Володина «Пять вечеров». Ее еще экранизировал Никита Михалков в далеком 1978 году.

Главный герой вернулся в город своей юности — Ленинград. После 17-летнего отсутствия из окна квартиры своей приятельницы он видит дом, в котором когда-то снимал комнату, и вспоминает девушку, которую любил в молодости.

— Спектакль возвращает зрителей к истинным ценностям человеческой жизни, к мотивам любви, верности и добра, которые так созвучны светлой володинской драматургии. Эта пьеса о простых и очевидных ценностях: о целомудренных чувствах, чистых отношениях, о беззаветной, но робкой вере в счастье. Вечер жизни двух немолодых людей полон надежды и нежности, напоен не только печалью, но верой, мечтой и любовью, — говорят постановщики.

5 октября, суббота

ДК ЖД

Тел.: (351) 246-00-00

Начало в 19:00

Билет: 1 200 — 3 500 руб.

Экспонаты из Кремля расскажут челябинцам о детстве царских детей 6+

Экспозиция посвящена рождению и воспитанию детей в семье русского государя в XVI-XVII веках. На примере сотни уникальных исторических памятников прошлых веков из собрания музеев московского Кремля, зрителям поведают об особых традициях и церемониях, сложившихся при дворе.

На протяжении столетий Кремль являлся не только политическим центром Российского государства, но и местом жизни царской семьи. Именно в здесь в царских теремах, проходили младенческие, детские, отроческие годы, а порой, и вся жизнь царевичей и царевен.

— Открывает выставку раздел, повествующей о царской свадьбе и предваряющий рассказ собственно о рождении наследников. Экспозиция охватывает не только период младенчества и детства, но и этапы взросления и становления юных царевичей. Детский досуг, обучение грамоте, военные потехи проиллюстрированы такими памятниками, как разнообразные привозные затейливые вещицы, миниатюрные игрушки, шахматы, образцы детского холодного и огнестрельного оружия, конского убранства, а также книги и учебники, — делятся в музее.

Открыта до 8 декабря

Краеведческий музей

Тел.: (351) 263-08-32, 265-23-88

С 10:00 до 19:00

Билет: 50 — 150 руб.

Фестиваль короткометражного кино Kinematic Shorts-2019 18+

В челябинской обители арт-хауса крутят короткометражные фильмы со всего мира, созданные в 2018-2019 годах. Картины отобрали среди призеров и участников международных фестивалей. Например, комедия «Посудомойщик» поведает историю мигранта из Мексики, который трудится у знаменитого нью-йоркского шефа и мечтает о карьере в ресторанном бизнесе.

Европейская драма «Поле» рассказывает о индианке, которая ведет двойную жизнь, а короткометражка «Футбольный клуб Нефты» — абсурдная история из Туниса, в которой два брата посреди пустыни находят осла. К их удивлению, животное слушает музыку в наушниках…

Всего вниманию зрителей представлены шесть картин. Общая продолжительность фестивальной программы полтора часа.

4 октября, 19.15

5 октября, 15.30

6 октября, 18.40

Кинотеатр им. Пушкина

Тел.: (351) 263-42-24

Билет: 200 руб.

Мистический спектакль 16+

В Челябинске есть уникальный театр песочной живописи и теней. Расположен он в старом кинотеатре «Кировец». Называется — театр «Скарабей». В нем приготовили премьеру — спектакль «Ворон». Авторы постановки говорят, что это самый мистический в песочный спектакль в репертуаре театра. Ведь он основан на произведении Эдгара Аллана По, которое сделало писателя знаменитым. По-настоящему мистическая атмосфера спектакля, с помощью песка и музыки, света и тени, окутает каждого зрителя и заставит задуматься. Увидеть постановку можно 5 октября (суббота) в 13.00.

Что еще можно посмотреть в «Кировце» в октябре.

2 октября, 17.00

Праздничный вечер, посвященный Международному дню пожилого человека.

5 октября, 11.00

«Дорожные приключения робота», интерактивный спектакль.

12.00

«Аленький цветочек», песочный спектакль.

6 октября, 11.00

«Рукавичка», песочный спектакль.

12.00

«Сказка о рыбаке и рыбке», теневой спектакль.

13.00

«Маленький принц», песочный спектакль

12 октября 11.00

«Как в Волшебный лес хулиган залез», интерактивный спектакль.

12.00

«Остроушка. Приключения лисички-плутовки», песочный спектакль.

13.00

«Путешествие барона Мюнхгаузена в Россию», теневой мультимедийный спектакль.

13 октября 11.00

«Как Емеля щуку изловил», теневой спектакль.

12.00

«Русалочка», песочный спектакль.

13.00

«Алые паруса», песочный спектакль.