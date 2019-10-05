2019-10-04T16:38:27+03:00
Общество

«Живу на 280 рублей в день и каждый год отдыхаю в Италии»

Финансовые откровения пенсионерки из Челябинска
Андрей АБРАМОВ
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Татьяна Цаплина из Челябинска делится лайфхаками, как жить на пенсию в 13 тысяч рублей.Татьяна Цаплина из Челябинска делится лайфхаками, как жить на пенсию в 13 тысяч рублей.Фото: Из личного архива героя публикации
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Челябинке Татьяне Цаплиной 58 лет. С работы она ушла до всех пенсионных пертурбаций три года назад. Получала солидные по южноуральским меркам 50 тысяч рублей. Правда, часть зарплаты в конверте. Работала в рекламном агентстве. Теперь у нее пенсия 13 тысяч рублей.

— И этим деньгам я счастлива! У многих моих сверстниц — вообще минималка в восемь тысяч, — делится Татьяна.

ПРОВЕЛА ОПТИМИЗАЦИЮ

— В шоке я не пребывала, оптимизацию провела заранее. Заменила счетчики воды на современные, электрический поставила двухтарифный — ночью и днем разные показатели. Все лампочки поменяла на светодиодные, что позволило сократить ежемесячные расходы на электричество в два раза.

Итак, в 2019 году я получаю:

• 13 000 руб. — пенсия.

• 5 000 руб. — дотация от сына.

• 2 800 руб. — субсидия на оплату ЖКХ.

Итого: 20 800 рублей.

— Субсидию на оплату ЖКХ мне не стыдно получать и собирать документы два раза в год. Я считаю, государство задолжало нам много больше. Но и нужно отдать должное тому же государству: в масштабах страны это огромные деньги, которые поддерживают штаны многим семьям. Поэтому наводите порядок с пропиской и недвижимостью и обязательно оформляйте субсидию!

Подробнее про субсидию можно прочитать здесь.

СКОЛЬКО ТРАЧУ

• Продукты — 8 500 руб. (41%)

• Коммунальные платежи — 4 200 руб. (20%)

• Гламур (прическа, маникюр) — 3 500 руб. (17%)

• Дом, сад — 1 500 руб. (7,2%)

• Лекарства — 1 000 руб. (4,8%)

• Связь, интернет — 800 руб. (3,8%)

• Питомец — 800 руб. (3,8%)

• Транспорт — 500 руб. (2,4%)

Итого расходы: 20 800 руб. Бездефицитный бюджет!

ЛАЙФХАКИ РАСХОДОВ

От коммуналки не уйти, и регулировать ее можно только потреблением воды и электричества.

Затраты на связь оптимизировала подбором самых выгодных тарифов. Подумываю отказаться от кабельного ТВ, потому что купила подписку на онлайн кинотеатр. Стоят эти услуги одинаково, но в интернете сама выбираю фильмы.

Гламур у меня — парикмахер, косметика, маникюр, косметолог. Для пенсионерки, даже бодрой, это чистой воды расточительство. Но эта статья у меня неприкосновенна!

Всегда пользуюсь скидками, которые предоставляют супермаркеты пенсионерам. Продуктовый набор с выходом на пенсию не изменился. Позволяю себе хороший кофе, макароны и оливковое масло, импортозамещающие сыры, колбасы. Мясо — только из домашних хозяйств. Шоколад, фрукты и овощи сезона, хорошее вино. За 280 рублей в день можно наслаждаться едой, поверьте мне!

Траты на здоровье рекомендую оптимизировать максимально. Все, что позволяет закон, сын оформляет налоговым вычетом на лечение. Я его делать не могу, потому что с пенсии налоги не платятся. Лекарства практически не покупаю, если приходится — ищу цены в интернете.

Затраты на транспорт были оптимизированы, когда продала машину. Зато теперь я счастливый обладатель социальной карты, которая позволяет мне совершать поездки на общественном транспорте за 11,5 рублей!

Любителям размеренного средиземноморского отдыха Татьяна советует обратить внимание на остров Искья. Фото: из архива героя публикации

Любителям размеренного средиземноморского отдыха Татьяна советует обратить внимание на остров Искья.Фото: из архива героя публикации

КАК ОТДОХНУТЬ В ИТАЛИИ

— С моим бюджетом — никак! Поэтому приходится подрабатывать. Шью на заказ одежду. Подсчитала, что две недели отдыха в Италии обходятся в 70 тысяч рублей. Несколько лет подряд отдыхаю на острове Искья. Для этого нужно раз в месяц пополнять бюджет примерно на 6 000 рублей. В теории, можно отказаться от каких-то статей расходов.

28 000 руб. билеты в Италию.

25 евро в день — жилье.

10 евро в день — питание.

35 евро — виза.

25 евро — трансфер от аэропорта до места.

— Как видите, в 55 лет жизнь только начинается! Не бойтесь проститься с работой, тем более, если она до тошноты. Не стыдитесь взять помощь у детей, теперь пришло их время отдавать долги. Не стесняйтесь пользоваться всеми дотациями, субсидиями, льготами, которые предоставляет государство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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