Челябинцы не нашли в квитанциях за свет обещанный перерасчет

За последние годы Челябинск уже два раза менял поставщика электроэнергии. Увы, не все горожане исправно платят за свет. У одних накопились долги, у других — переплата. Навести порядок в счетах непросто. Но КП-Челябинск узнала, как это сделать.

«ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ» ДЕНЬГИ СОБИРАЕТ ДО СИХ ПОР

Компания выставляла счета до 1 июля 2018 года.

Сам «Энергосбыт» недавно его признали банкротом, но он обязан вернуть долги кредиторам.

А о возврате переплаченных сумм населению нет и речи. Просто так деньги не получить. Нужно обращаться в суд, а потом вставать в общую очередь кредиторов.

При этом взыскивать долги с народа «Челябэнергосбыт» продолжает и рассылает грозные уведомления потребителям-должникам: «не вернете долг добровольно, будем взыскивать через суд принудительно». Если долг будут взыскивать судебные приставы, то возьмут еще и исполнительский сбор.

«МРСК-УРАЛА»: ВЕРНЕТ ПЕРЕПЛАТУ ДО ПОСЛЕДНЕЙ КОПЕЙКИ

Компания выставляла счета за свет с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года.

С населением «МРСК-Урала» работала временно, и теперь добивается, чтобы все обязательства были исполнены.

Долги, накопленные до 1 июля 2019 года, нужно оплачивать по реквизитам «МРСК-Урала». А переплату автоматически переведут на личный счет потребителя в новой компании — «Уралэнергосбыт».

— «МРСК-Урала» и «Уралэнергосбыт» заключили соглашение о том, что все переплаченные населением деньги автоматически перечислят на лицевые счета человека в новой компании. Даже ходить никуда не придется. Но потребителей очень много, не все долги еще переброшены, — говорит пресс-секретарь «Уралэнергосбыта» Юлия Борисова.

Если вы не хотите ждать перевода, можете забрать деньги.

Для этого напишите заявление в офисах «МРСК-Урала» или в офисах «Уралэнергосбыта» и приложите к нему реквизиты банковской карты или счета в банке. Образец заявления можно скачать в интернете.

«УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»: РАБОТАЕТ С НУЛЯ

Компания выставляет счета с 1 июля 2019 года.

— Свою работу с потребителем мы начали с нуля. Долги предшественников мы не взыскиваем. А если нам перебросила переплату «МРСК-Урала», то обязательно примем ее к оплате своих услуг, — заверила пресс-секретарь компании Юлия Борисова.

НА ЗАМЕТКУ

Где написать заявление на возврат денег в Челябинске

Офисы нового поставщика электричества компании «Уралэнергосбыт» открыты на:

— шоссе Металлургов, 38;

— улице Горького, 64А;

— улице Гагарина, 52;

— улица Воровского, 15А;

— улица Братьев Кашириных, 131;

— улица Калинина, 7;

— улица Молодогвардейцев, 26А.

Телефон для справок: 8 (800) 2222-500.