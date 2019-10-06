Папа - Вискариус, мама - Эйкхин: уральская семья превратила свою жизнь в игру

У одних семей хобби — вместе кататься на велосипедах, у других — рубиться в настольные игры, кто-то собирается перед праздниками за большой стол и дружно лепит пельмени. А у семьи из Екатеринбурга совместное хобби неординарное — они увлекаются косплеем.

Супруги Геннадий и Виктория вместе с двумя детьми создают костюмы и перевоплощаются в героев кино, мультфильмов и компьютерных игр.

КРЕАТИВНЫЙ КВАРТЕТ

Геннадию 30 лет, он инженер, «починяет примусы» и увлекается 3D печатью. Виктории — 40, она тоже починяет: только днем — компьютеры, а по вечерам — криво сшитые костюмы.

Сын Виктор — ученик шестого класса, а еще студент детского технопарка «Кванториум» и юный железнодорожник. Дочь Эрика готовится к поступлению в вуз на философский или религиоведческий факультет.

Виктория и Геннадий — образы Баба и Мужик («Деревня дураков / Mad Max»). Фото героев публикации

Супруги считают эти образы самыми удачными в своей коллекции. Фото героев публикации

Геннадий начал увлекаться костюмированными играми четыре года назад. Вдруг захотел сделать костюм Техножреца из настольной игры Warhammer 40000. Викторию косплеем «заразила» дочь Эрика, которая в 14 лет вступила в аниме-клуб, с которого все и началось.

— Я помогала ей с костюмами, сопровождала на фестивалях, в итоге сама втянулась. Виктор в этой атмосфере рос, у него просто выбора не было. С 9 лет ездил с нами, в 10 впервые вышел на сцену, — говорит Виктория.

Эрика увлекается косплеем восемь лет. Фото героев публикации

Это любимые косплеи Эрики: Фурудо Эрика из аниме «Когда плачут чайки» и Ада Безариус из «Сердца Пандоры».

Творческий квартет регулярно посещает косплей-фестивали. Не так давно семья приезжала в южноуральскую столицу на M.O.con 2019.

— Хочется посетить какой-нибудь большой фестиваль в Москве. Хотя бы зрителем. Просто посмотреть! Если и участвовать, то вывозить что-то стоящее, но вопрос... как туда везти крафт? — говорит Эрика.

На фестивале в Челябинске Геннадий предстал Бэтменом, который смеётся. Фото героев публикации

У косплееров принято выступать под псевдонимами. Поэтому на сцену выходит не Геннадий, а Вискариус, не Виктория, а Eikhen. Эрика известна в кругу косплееров как Krolevsky, а Виктор — как Kilokseon.

Виктор в образе Бойца Кровавого пакта из игры Warhammer 40000. Фото героев публикации

НЕ КВАРТИРА, А ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Геннадий и Виктория часто выступают в парном дефиле — их вкусы на образы совпадают. А дети выступают по отдельности — у них другие предпочтения по персонажам. Эрика, например, любит аниме-героев.

Костюмы косплееры изготавливают сами. В процесс вовлечены все: кто кроит, кто шьет, кто клеет. Квартира превращается в творческую мастерскую.

— Отработанные костюмы продаем, но чаще отправляем в мусорку. Что не выкинули и не продали... лежит вот. Спотыкаемся.

Виктор в образах Астерикса (слева) и Комиссара Имперской гвардии из игры Warhammer 40000. Фото героев публикации

ВМЕСТЕ ХОДЯТ НА РОК-КОНЦЕРТЫ

В повседневной жизни креативная семья выглядит как самая обычная. Когда люди узнают об их хобби — даже удивляются.

— Коллеги нас как минимум не осуждают, знакомые — привыкли, родственники поддерживают. Классный руководитель Виктора в курсе. Отпрашиваю Витю на фестивали, отпускает без проблем, просит фотографии, — рассказывает Виктория.

Супруги часто выступают на фестивалях в парном дефиле. Фото героев публикации

Слева направо: комиссар — Геннадий, комиссар-кадет — Виктор, орк — Виктория. Фото героев публикации

На утренники дети ходили чаще в типичных для этих мероприятий костюмах. Но пару раз были и необычные...

— В детском саду что скажут к празднику подготовить, то и делали. Медвежонок, снеговичок... Однажды сказали сделать черта. Был в программе утренника танец чертей. И еще как-то делали Джеймса Бонда. В школе наряжали Витю в Эцио Аудиторе из игры Assassin's Creed. Персонажа никто не узнал, но ножи из рукавов всем понравились.

Помимо косплея у семьи есть еще любимое совместное занятие — вместе ходить на рок-концерты. Ну, разве они не крутые?

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