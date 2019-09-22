15 впечатляющих костюмов с косплей-фестиваля в Челябинске

В Челябинске 21 сентября состоялся очередной косплей-фестиваль M.O.con 2019. В ДК «ЖД» собрались десятки любителей перевоплощений со всего Урала. Школьники, студенты, а также инженеры, врачи, педагоги и люди других профессий на день стали персонажами из кино, мультфильмов, книг и компьютерных игр.

Челябинск принимает косплееров больше 10 лет. Их задача не только представить крутой костюм, но и мастерски отыграть персонажа. Лучших выбирает жюри и награждает призами. В этом году гран-при — 15 тыс. руб.

Корреспондент КП-Челябинск заглянула на фестиваль и нашла 15 обалденных образов, а еще узнала, кто прячется за яркими масками. Вы удивитесь, насколько разные люди влюблены в косплей, сколько времени, сил и денег они готовы отдать за возможность на день вырваться из реальности.

ДЖИНКС

Жительница Екатеринбурга Лида в косплее пять лет. В основном воссоздает образы персонажей из популярных компьютерных игр. На этом фесте она предстала безбашенной хулиганкой Jinx из игры League of Legends. Образ Лида создавала год, обошелся он ей в 15 тыс. руб.

Девушку знают в кругу косплееров под ником Звезданутая.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ВРАЖДУЮЩИЕ ЭЛЬФЫ

Ребята с забавными никами Лис Укурыш и Радиоактивный папочка придумали персонажи сами. Это эльфы — брат и сестра. И они воюют между собой за трон. На изготовление костюмов ушло четыре месяца и около 50 тыс. руб.

Эти косплееры в обычной жизни - школьники из Челябинска.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ЧАППИ

Кто смотрел «Робот по имени Чаппи», тот узнает этого персонажа. Под маской киношного робота 41-летний слесарь Марат из Стерлитамака. В косплей он пришел два года назад. Захотелось сделать маску Хищника из одноименного фильма. Получилось славно, друзья предложили «добить» образ до конца. Ну, а чтобы костюм не лежал без дела, Марат решил показать его на косплей-фестивале. В итоге, поучаствовал и втянулся.

Чаппи Марат сделал за четыре месяца, потратил на материалы около четырех тысяч.

Кто смотрел фильм, похож?Фото: Валентина ВАГАНОВА

БЕЗУМНЫЙ ШЛЯПНИК

Никите 19, он живет в Кургане. Косплеем занимается год. Его образ — Безумный шляпник из игры American McGee's Alice по мотивам «Алисы в стране чудес». По словам косплеера, особых затрат на костюм не было, разве что пришлось купить заварник для трости за 600 руб.

Это Шляпник из компьютерной игры по мотивам «Алисы в стране чудес».Фото: Валентина ВАГАНОВА

ВОРОН

У 19-летнего дизайнера из Уфы Натальи ворон — любимая птица. Поэтому она выбрала такой образ. Придумала его сама, а воплотить идею в жизнь помогла мама-рукодельница. Косу сделали из спиленной вишни в саду, а крылья — из ева-пенки, это популярный материал для крафта. Из него же делают туристические коврики. Перед вами полтора месяца труда и пять тыс. руб.

Наталья шесть лет в косплее.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ЗАБАВА И КНЯЗЬ КИЕВСКИЙ

А это косплееры с 10-летним стажем Вэйл и Сэнджол. Персонажи, думаем, в представлении не нуждаются. Но для тех, кто отечественные мультики не очень — Забава Путятишна и Князь Киевский из «Трех Богатырей». Костюмы девушки смастерили за две недели. Шили по ночам, в свободное от работы и домашних забот время. В жизни князь — инженер пути транспортного отдела, а Забава — мастер отделочных работ.

Костюм князя вышел в пять тысяч, а Забавы - в три.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ИСТОРИЯ ИГРУШЕК

Еще один мультяшный косплей — Вуди, Базз Лайтер и Джесси из «Истории игрушек». Сделали его косплееры из разных городов — Екатеринбург и Новоуральск. Ребята познакомились на одном из фестивалей.

Ну точь-в-точь!Фото: Валентина ВАГАНОВА

АЛИСА

18-летняя челябинка Валерия будущий управленец. На фесте выступила в образе Алисы из игры Alice: Madness Returns. На костюм ушло три месяца и около восьми тыс. руб. Лошадиная голова сделана из монтажной пены и самозатвердевающей глины.

Валерия год в косплее.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ТЕХНОЖРЕЦ

Это персонаж из популярной настольной игры. В его образе — 21-летний челябинец Дмитрий, учитель по легороботам. Костюм собрал из габардина, пластика, ПВХ труб, фоамирана, металла и картона за 10 тысяч.

Дмитрий занимается косплеем шесть лет.Фото: Валентина ВАГАНОВА

КИЦУНЕ

Косплеер из Екатеринбурга Ю-кун воплотила образ Кицуне — персонаж аниме «Моя геройская академия». Девушка в косплее пять лет и перевоплощается в большей части в аниме-персонажей.

Этот образ обошелся Ю-кун в пять тысяч.Фото: Валентина ВАГАНОВА

БЭТМЕН, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ

30-летний инженер Геннадий из Екатеринбурга выбрал образ Бэтмена, который смеется. Черный кожаный плащ ему пошили на заказ в ателье. А куклу Джокера смастерил сам из строительного скотча и бумаги. Основу сделал прямо на себе — обмотал себя пищевой пленкой, а сверху — скотчем. В семье Геннадия целая династия косплееров — жена и дочь тоже разделяют его увлечение.

На этот образ Геннадий потратил около 30 тысяч.Фото: Валентина ВАГАНОВА

СЕРЫЙ СТРАЖ И ЗЕВРАН АРАННАЙ

Это тоже персонажи компьютерной игры — Dragon Age Origins. Сделали их косплееры из Тюмени, с веселым псевдонимом Овощные полуфабрикаты. Ребятам 22 и 25 лет. На костюмы потратили четыре месяца и 10 тыс. руб.

По словам косплееров, дороже всего им обошлись парики.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ПРОРОК СМЕРТИ И МЕДУЗА

Бомбические образы героев игры Dota 2 сделали девчонки из Кургана. Марина — Пророк смерти. По образованию девушка педагог, но душа больше лежит к творчеству, дизайну, сейчас шьет одежду на заказ. А под маской Медузы — эколог Александра. Над образами девушки работали несколько месяцев.

Пророк смерти обошелся в 15 тысяч.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ИРЕЛЬ

24-летняя Екатерина, в кругах косплееров известная как Лучок-Паучок, тоже была одной из самых заметных на фесте. Она в образе Ирель из игры Heroes of the Storm. Костюм сделан за месяц. Потрачено на него около 10 тысяч.

Екатерина приехала из Тюмени.Фото: Валентина ВАГАНОВА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00