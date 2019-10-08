Надо больше есть: чемпионка Европы по фитнесу знает, как в 36 выглядеть на 20

Южноуральские девчата самые обаятельные и привлекательные. В испанской Барселоне сразу три спортсменки из Челябинска попали в финал «Арнольд Классик» — крупнейшего турнира в мире бодибилдинга и фитнеса, организатором которого является легендарный Арнольд Шварценеггер.

Золотая медаль на "Арнольд Классик Европа". ФОТО: из личного архива Марии.

А Мария Галицкова стала чемпинкой в номинации «Фитнес-бикини. Мастера» (возраст от 35 лет). «Комсомолка» внимательно присмотрелась к достижениям и достоинствам Марии. Судя по фотографиям нашей чемпионки, в свои 36 она выглядит минимум лет на 15 моложе. По словам Марии многие из ее подружек, которые тоже ходят в спортзал или работают инструкторами по фитнесу, и в 45 выглядят на 30.

Как сохранить и приумножить свою красоту? Мария Галицкова считает, что это не сложно. Нужно лишь соблюдать несколько правил. Советы от чемпионки.

Пить и спать

— Сон, не менее 8 часов.

— Чистая вода: не менее двух литров в сутки.

— Визиты к косметологу и массажисту: «чем раньше вы пойдете к косметологу, тем лучше, есть женщины, которые идут к к этому специалисту в 40 лет, когда уже можно и к пластическому хирургу обращаться».

Наша красавица стала одной из лучших фитнес-леди Европы. ФОТО: из личного архива Марии.

— Многое зависит от генетики: присмотритесь к своей фигуре и подправьте то, что нужно подправить

— То, как вы выглядите, напрямую зависит от того насколько вы себя любите.

— Регулярные и постоянные тренировки: «Возьмите минимум 10 уроков у фитнес-инструктора, он покажет, правильную технику выполнения упражнений, то, на какие группы мышц вам стоит больше всего обратить внимание. От этого зависит эффект от занятий».

— Правильное и рациональное питание, которое разработано специально для вас.

— Регулярная диспансеризация.

Мария затмит своей фигурой любой пляж. ФОТО: личный архив Марии.

Перебороть лень

— Лично меня мотивирует только мое отражение в зеркале, и другая мотивация мне не нужна, — рассказывает Мария Галицкова. — Каждый день я использую с максимальной пользой, чтобы становится лучше. Главное перебороть лень. Без этого никак. Нужно понять, что для тебя важнее, расставить для себя приоритеты. Вот вы занимаетесь, ходите в спортзал, делаете зарядку и различные упражнения дома, следите за собой… А потом раз и сорвались: объелись пирогов, например. Или забросили тренировки? Ну, не обидно ли за потраченные силы? Так, что держите себя в руках, не срывайтесь.

Под фото Марии в соцсетях сотни лайков. ФОТО: из личного архива Марии.

Что касается питания, то здесь все индивидуально. Лучше раздельное питания. Специалисты разработали рацион, который подходит исключительно мне. Я много тренируюсь и много ем. Принимать все подряд витамины не советую. Нужно сдавать анализы и определять, какие именно витамины пойдут вам на пользу. Я употребляю много разрешенных спортивных добавок.

Как выглядеть эффектно? На этот счет понятия у всех разные. Можно в 25 лет выглядеть на 38 и наоборот.

Такой девушке любое платье к лицу. ФОТО: из личного архива Марии.

СПРАВКА «КП»

Мария Галицкова. 36 лет. Начала заниматься фитнесом в 20 лет. Персональный тренер спорткомплекса «AlexFitness». Двухкратная чемпионка России, вице-Чемпионка Европы, чемпионка «Арнольд Классик Европа», чемпионка Челябинской области, чемпионка Урала и Сибири. Замужем. Воспитывает ребенка.

Это не девушка, это мечта! ФОТО: личный архив Марии.

КСТАТИ

На турнире Arnold Classic Europa в Барселоне впервые сразу шесть южноуральских спортсменов вышли в финал и завоевали награды. Победителем турнира в номинации «Фитнес-бикини. Мастера» стала Мария Галицкова. Серебряные медали у Татьяны Мандолиной («Бодифитнес») и Рубина Гайнуллина («Бодибилдинг 90 кг»). Еще три южноуральца вошли в топ-6 в своих категориях — Алексей Добрынин четвертое место («Пляжный бодибилдинг», Андрей Семков — пятое место (»Бодибилдинг +100 кг») и Евгения Филатова — шестое место («Фитнес-бикини»).

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