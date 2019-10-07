Чиновница затравила в соцсетях челябинскую красавицу, взявшую под опеку шестерых братьев и сестер

21-летняя Кристина Евтушенко в одиночку растит шестерых детей. Взвалить на себя обязанности по воспитанию ребятишек и домашнее хозяйство ей пришлось после смерти родителей. Чтобы братьев и сестер не забрали в детдом, Кристина бросила учебу в Челябинске и вернулась в родное село Елизаветопольское, что в получасе езды от Карталов.

После того, как историю Кристины рассказали СМИ, неравнодушные люди со всех уголков страны стали помогать семье. Видимо, это разозлило некоторых карталинцев, в том числе и госслужащих. Кристину стали буквально травить в соцсетях.

«СКРОМНЕЕ И ПРОЩЕ НАДО БЫТЬ»

Началось все с поста в группе во «ВКонтакте» «Подслушано в Карталах». Некая Юлия Филиппова (страница фейковая) написала, что жизнь Кристины Евтушенко после огласки стала просто «праздником». А детям «мало что перепало с этой помощи».

— Во-первых, постоянно вижу ее в Карталах, но знаю живет семья в деревне, во-вторых постоянно фото с клуба (каждую неделю), закупки большого количества пива регулярно, хотя продукты для детей покупает в Светофоре, разодетая, расфуфыриная, с ногтями наращенными по метру, с ресницами, вся в золоте, в побрякушках, а последнее преображение, меня вообще в ступор поставило ГУБЫ УТИНЫЕ, которые стоят около 10 тыс. р, — говорится в посте (орфография и пунктуация автора поста сохранены — прим.ред.). — Согласитесь, не каждая работающая и прилично зарабатывающая женщина может себе это позволить. Как то скромнее и проще надо быть, когда понимаешь что все блага у тебя, с помощью других людей.

Тот самый пост раздора. Фото: vk.com/«Подслушано в Карталах»

Пост собрал десятки откликов. Карталинцы вступились за Кристину, отметив, что дети всегда выглядят опрятно. Односельчане видят, что девушка пашет по дому. Кроме того, у Евтушенко полный двор скотины, за которой тоже нужен уход. Кристина может иногда отдохнуть от тяжелого труда.

«РЕГУЛЯРНО «ЗАВИСАЕТ» В КЛУБАХ»

Вскоре к дискуссии подключилась начальник отдела опеки и попечительства Карталинского муниципального района Светлана Пушкарская. Госслужащая заявила, что у органов опеки, да и у других ведомств, много претензий к молодому опекуну.

— С Кристиной неоднократно проводились беседы, предлагалось помощь, выносились предупреждения. Мы пытаемся сохранить детям семью. А вот опекун… Девушка игнорирует требования органа опеки, — написала Светлана (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.). — Если Кристина не изменит своего отношения к детям и исполнению обязанностей опекуна встанет вопрос отстранения ее от обязанностей и отобрания детей. Может хоть сейчас она услышит нас.

В обсуждение вступила Светлана Пушкарская. vk.com/«Подслушано в Карталах»

Чиновница добавила также, что «ни для кого не секрет, что Кристина регулярно зависает в клубах», есть и другие претензии, рассказывать о которых она не имеет права. Летом девушке якобы предлагали отправить ребятишек в лагерь, тем самым, дав возможность отдохнуть и ей, но она отказалась.

— Только не надо говорить, что с сестрой будет лучше, а в органах опеки бездушные люди. Это мы несем ответственность за детей, а не диванные критики. Поэтому мы будем принимать решение. Из двух зол выбирают меньшее, — ответила на критику пользователей Пушкарская.

Позже свои комментарии оставила и сама Кристина, объяснив, что никогда не оставляла детей одних, а если и уезжала в райцентр по делам, за ними приглядывала тетя. Пользуясь случаем, Светлана Пушкарская спросила у девушки, сдала ли та отчет об использовании средств, выплаченных на детей.

Беседой заинтересовались челябинские СМИ. Журналистам Пушкарская заявила, что ее страницу во «ВКонтакте» взломали, комментарии писала не она. Значимых претензий к Кристине Евтушенко у органов опеки нет. Между тем, Карталинское управление соцзащиты сейчас проводит проверку по этому инциденту.

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