В Челябинске под ноль обкорнали дерево градоначальника Бейвеля

В каждом городе есть «зеленые» легенды — деревья, с которыми связаны вековые истории. Например, в Санкт-Петербурге растут дубы, посаженные Петром Первым — на Елагином острове, на Каменном острове.

В Москве деревья, растущие по 200-300 лет, можно отыскать и в центре столицы, и в знаменитых подмосковных парках. Например, в Коломенском здравствуют дубы, молодыми и зелеными видавшие еще Наполеона. В Аптекарском огороде жива-здорова лиственница, посаженая Петром Первым. Около МХАТа им. Горького здравствует дуб, под которым гуляли влюбленные Александр Пушкин и Наталья Гончарова.

Есть свои живые легенды в Сочи, в Астрахани, в Таганроге, в Хабаровске. Везде власти над исполинами трясутся, ухаживают, лечат, подкармливают, устанавливают рядом памятные доски. Везде, кроме Челябинска. Видимо, нам не нужны зеленые легенды. Нашими легендами могут быть только металлургические заводы. Мы — народ суровый, не до нюней.

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ФРАНЦЕВИЧА

В выходные в городе изуродовали легенду. На территории первой гимназии под ноль обкорнали бальзамический тополь, посаженный в начале XX века городским головой Александром Францевичем Бейвелем. Помимо хлопот по устройству жизни в Челябинске его увлечением было растениеводство. Дом Бейвеля, окруженный садом, стоял примерно в том месте, где сейчас расположено здание гимназии № 1. Со всех сторон его окружал сад. Саженцы бальзамического тополя городской голова привез из-за границы. Одно из легендарных деревьев дожило до наших дней и пытается жить дальше.

Сейчас кряжистый ствол бальзамического тополя похож на огромную рогатку. Тополь попал под раздачу еще с несколькими деревьями. Работы по пресловутой омолаживающей обрезке заказала администрация гимназии. Вероятно, из лучших побуждений: в классах из-за густых крон темно. Пилила деревья лицензированная организация. Но почему так страшно-то? Очнется ли тополь-старичок после такого безжалостного омоложения? И если выпустит ветки всем смертям назло, выдержат ли побеги сильный ветер снегопад, проливной дождь?

Гигантская рогатка на улице Красной.Фото: Инна КУМЕЙКО

Глава города Наталья Котова уже дала резкую оценку безобразной обрезке: оштрафовать. Но рублем к жизни дерево не вернуть. Нужно в корне менять отношение к зеленым насаждениям в задыхающемся от пыли городе. Ухаживать, поливать их в жару, подкармливать. Не пилить кроны ради рекламных щитов; не закатывать корни в асфальт ради парковок; не опутывать стволы проводами новогодней иллюминации. Уважать жизнь вокруг нас!

ИЗМЕНИТЬ ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ

Посмотрите, как безжалостно расправились с чудесными даурскими лиственницами на проспекте Ленина, обрубив корни вековых деревьев во времена дорожной революции. И так же безжалостно рубят раскидистые ветви, чтобы не мешали безобразным проводам, исполосовавшим небо. Одну лиственницу несколько лет назад вовсе спилили, не дав ни слова объяснений. «Разберемся», — кивнул тогдашний мэр Челябинска Евгений Тефтелев. Угу, разобрались.

— Работы заказывала администрация школы. На кронирование каждого дерева у них есть разрешения. Со стороны ул. Коммуны карагач был в аварийном состоянии. Есть четыре породы деревьев, которые хорошо переносят обрезку — вяз (карагач), Ива, тополь, клен. Другое дело, после глубокой обрезки за растениями нужно ухаживать — лечить, подкармливать, формировать крону. В парке на Алом поле, например, мы формируем дерево из разросшегося куста тополя. В районе я запретил обрезку деревьев под пень, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск глава администрации Центрального района Виктор Ереклинцев.

В администрации гимназии № 1 заявили, что дадут комментарий по ситуации, если сочтут нужным.

Выцветшая табличка расскажет историю легендарного дерева.Фото: Инна КУМЕЙКО

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