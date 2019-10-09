Пять смертельных поездок челябинцев за границу

Собираясь в отпуск, многие отключают свой мозг. На отдыхе работают только чувства: тепло, приятно, весело, вкусно... И включается масса желаний: хочу, хочу…

Иногда это приводит к трагедии. Мы собрали подборку историй, когда нелепые ошибки привели к гибели наших земляков. И попробовали найти выход из аналогичных ситуаций-ловушек.

УШЛА В ГОРЫ ОДНА

Педагог по рисованию из Челябинска Светлана Казакова пропала в мае 2011 года. 54-летняя женщина улетела на отдых в Турцию, но домой не вернулась. А за несколько дней до вылета перестала выходить на связь с мужем.

— К авантюрам Светлана не склонна, по характеру осторожная. С ней явно что-то случилось! — сразу заявил ее муж.

Полиция вскрыла номер Светланы и обнаружила личные вещи: одежду, сумочку, телефон. Видеозапись камеры наблюдения показала, что она вышла из отеля одна, с пустыми руками. Но куда, никто не знал. Догадки строили самые разные, даже невероятные: может, женщина изначально планировала побег?

Светлана Казакова погибла в горах Кемера. Фото: из архива семьи.

А спустя неделю ее тело нашли неподалеку от отеля в горах Кемера. Светлана была заядлой туристкой. В день исчезновения было прохладно. Вместо пляжа Светлана отправилась на прогулку — сорвалась со скалы и погибла. Следов нападения на туристку полиция не нашла.

СОВЕТ «КП»: старайтесь не покидать общепринятые места отдыха. Если тянет на творчество, изучите местность заочно, возьмите с собой напарника и сотовый телефон.

ЗАБИЛ НА БОЛЬНОЕ СЕРДЦЕ

В январе 2019 года директор промышленного предприятия из Челябинска 56-летний Вячеслав отправился в круиз по арабским странам. Трагедия разыгралась через неделю путешествия по Персидскому заливу.

Вячеслав умер от сердечного приступа в персидском заливе. Фото: из архива семьи.

Вячеслав зашел в бар и схватился за сердце. Спасти его не смогли. Мужчина скончался на борту круизного лайнера. Полиция также пыталась найти в этой смерти криминальный след. Но его не оказалось. Причиной гибели стал сердечный приступ. По словам друзей Вячеслава, алкоголем мужчина не увлекался, но мог подорвать свое здоровье на работе.

Похожий случай произошел с жителей Еманжелинки в 2011-м году. 35-летний Андрей Сандак прилетел в Турцию с женой и ребенком. Через день ему стало плохо, мужчина скончался от инфаркта. К спиртному Андрей даже не прикасался, сердце не выдержало ночной перелет и акклиматизацию.

СОВЕТ «КП»: если у вас есть хронические болячки, перед вылетом посетите лечащего врача. Старайтесь не отправляться в дорогу, когда у вас обострение. Возьмите с собой лекарства. И спросите у доктора, как снимать приступ в экстренной ситуации. А уже за границей не терпите «до дома», обращайтесь к врачу.

Уточните в турфирме, на что распространяется медицинская страховка. При необходимости оформите ее расширенный вариант.

ПОБЕЖАЛ НА ПЛЯЖ, ПОКА НЕ ВИДЕЛА БАБУШКА

Восьмилетний Слава Горняков из Челябинска отдыхал в Турции с бабушкой. За границу в 2009-м году он поехал впервые. Отдых был райским, пока бабушка не оставила мальчика одного.

Женщина с внуком вернулась с пляжа и поднялась в номер занести вещи. А парнишка вспомнил, что забыл на песке очки для плавания, решил сбегать за ними. Отели и море в поселке Махмутлар разделяет дорога. Но многие туристы ленятся спускаться в подземный переход — перебегают проезжую часть, рискую жизнью. Слава тоже решил: так быстрее.

Слава Горняков убежал от бабушки и попал под машину. Фото: из архива семьи.

Мальчик остановился на разделительной полосе, чтобы пропустить машины. В это время легковушка пошла на обгон и снесла паренька. Славу подбросило вверх, как тряпичную куклу.

Мальчик долгое время находился в коме, потом пришел в себя, но полностью зависел от помощи близких. А спустя какое-то время все-таки умер.

СОВЕТ «КП»: не пренебрегайте элементарными правилами безопасности, в том числе на дороге. Пользуйтесь пешеходными переходами. Не оставляйте без присмотра детей.

ПРОСТО НЕ ПОВЕЗЛО

В 2015-м году челябинская студентка Жулия Гоголадзе готовилась к свадьбе и собралась отдохнуть в Турции со своим женихом. Но дела не пустили мужчину на отдых, в Турцию Жулия полетела со своей мамой 42-летней Натальей Марковой.

Жулия Гоголадзе попала в смертельное ДТП. Фото: из архива семьи.

По дороге с экскурсии в Паммукале автобус, в котором ехали наши землячки, попал в аварию. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге и въехал в ограждение. Два десятка туристов из разных стран пострадали, четыре — погибли. Среди погибших была Жулия с мамой.

СОВЕТ «КП»: попасть в аварию может любое транспортное средство. Но риск несчастного случая меньше, если покупать экскурсии не на улице, а у представителей лицензированных фирм.

СПАСАЛ БЕСПЕЧНОГО ДРУГА

В марте 2016 года мастер спорта по альпинизму из Магнитогорска Мингалим Сибаев отдыхал с друзьями в Новой Зеландии. Товарищи вышли в море на катере.

Друг Мингалима нырнул за лобстерами без акваланга и пропал в глубине. Тогда 55-летний Сибаев надел гидрокостюм и бросился в море за товарищем следом.

Мингалим Сибаев утонул, спасая друга. Фото: из архива семьи.

Тела друзей нашли через сутки. Местные говорят, что мужчины ныряли в опасном районе, где вычурный рельеф бухты и слишком быстрое течение — любая ошибка при погружении могла стать роковой.

СОВЕТ «КП»: чужая страна, чужая природа таят немало загадок. Не стоит нырять в незнакомых местах, тем более нарушая правила безопасности.

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