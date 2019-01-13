2019-01-13T17:00:44+03:00
Происшествия

Директор завода из Челябинска погиб на борту круизного лайнера

Очевидцы сообщают, что ему стало плохо во время визита в бар
Андрей АБРАМОВ
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Вячеславу было 56 лет.Вячеславу было 56 лет.Фото: СОЦСЕТИ
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12 января на борту круизного лайнера, который ходит по арабским странам, скончался 56-летний житель Челябинска Вячеслав. Ему было 56 лет. Известно, что морское турне должно было закончиться в Дубае 16 января.

Как рассказывают очевидцы, все произошло в баре на круизном лайнере, на который челябинец сел еще 5 января.

— На борт поднялась полиция, говорят там страшная суматоха. В путешествие он отправился вместе с сыном 23-летним, который переехал в Петербург. Еще у него есть взрослая дочь. Каюту опечатали, так что парень даже документы забрать не может. Сейчас разбираются, была ли у них страховках. Вячеслав был бывшим директором нескольких крупных предприятий. Даже работал на оборонку. Потом открыл свое предприятие по производству композитных материалов, — рассказал «КП — Челябинск» друг семьи.

По предварительной версии причиной скоропостижной кончины мог стать сердечный приступ.

— Алкоголем он не увлекался, но много работал, — добавил собеседник.

В соцсетях погибший рассказывал друзьям о ходе круиза.

В соцсетях погибший рассказывал друзьям о ходе круиза.

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