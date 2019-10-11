Сфотографируй осень и выиграй отдых в санатории всей семьей

Буйство осенних красок всегда вдохновляло творческих личностей. Поэты и писатели, художники и музыканты — все готовы создавать новые шедевры, глядя на лиловые, багряные и золотые одеяния деревьев и наслаждаясь последними теплыми солнечными лучами.

«Комсомолка» уверена: творческие ноты играют у каждого в эту прекрасную осеннюю пору. Именно поэтому совместно с партнером — санаторием «Кошкуль» — мы объявляем фотоконкурс «Осенние мотивы».

Условия конкурса просты:

1) Загружайте свою фотографию в специальную форму и не забудьте оставить свои данные для связи;

2) Голосуйте сами и приглашайте друзей ставить «лайки» наиболее красочным, на ваш взгляд, снимкам.

3) По итогам конкурса, который завершится 22 октября, мы выберем пятерых победителей и наградим их.

Приз победителям — путевка на отдых всей семьей в санаторий «Кошкуль» с 26 по 27 октября. Подробности и условия конкурса — в Положении.

«Комсомолка» и санаторий Кошкуль запускают фотоконкурс «Осенние мотивы»

В санатории-профилактории «Кошкуль» можно не только поправить здоровье, но и прекрасно отдохнуть, а еще подарить своим детям яркие эмоции и развлечения.

В стоимость путевки включены:

— проживание в номере «Стандарт 2-х комнатный»,

— комплексное трехразовое питание,

— стоянка,

— досуговая программа для детей.

На территории имеется детская площадка, мангальные зоны, бассейн и сауна.

Приезжайте сюда в дни осенних каникул и устройте школьнику веселый отдых по мотивам мультфильма «Головоломка». С 25 октября по 1 ноября ребят ждут активные игры на свежем воздухе, развлекательные программы, всевозможные мастер-классы и пикник на озере. Скучать не придется ни детям, ни их родителям. Причем развлечения можно дополнить санаторно-курортным лечением. Узнать подробности программы, стоимость и забронировать номера можно на сайте санатория.

А в ноябрьские праздники, с 1 по 4 ноября, санаторий «Кошкуль» приглашает отдохнуть на природе среди соснового леса и укрепить здоровье. Вкусное меню и насыщенная программа гарантированы!

«Комсомолка» и санаторий Кошкуль запускают фотоконкурс «Осенние мотивы»

Успевайте получить массу удовольствий по доступным ценам. Количество свободных номеров ограничено!

Санаторий-профилакторий «Кошкуль»

Челябинская область, г. Миасс,

22 квартал Миасского городского лесничества, озеро Кошкуль;

тел.: 8 (958) 161-88-98, 8 (351) 242-04-02;

http://koshkul.ru/

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