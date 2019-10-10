Актриса фильмов для взрослых получила диплом врача в Челябинске

Надежда Карелина (Меньшенина) из Челябинска — по образованию медик. Правда, красный диплом ей не понадобился, а вот белый халат надевать приходится — ведь девушка снимается в фильмах для взрослых под ником Ivi Rein.

Надежде 21 годФото: кадр с видео

Быть может, никто бы и не узнал о карьере выпускницы медвуза, если бы о ней не написали на одном из анонимных форумов и не начали рассылать это ее знакомым.

— Итак, пришла пора сделать официальное объявление, потому что уже даже мне порядком надоело то, что происходит. Из того, что они пишут, правда — только то, что я снималась (и снимаюсь) в порнографических фильмах, причем даже не в жестких (хотя это конечно очень субъективно), и не в Санкт-Петербурге, а в Европе, — написала девушка на своей странице. — Я понятия не имею, что движет этими людьми и чего они хотят добиться, но то, что они рассказывают, имеет очень мало общего с реальностью.

Девушка окончила лечебный факультет — то есть она «взрослый» врачФото: кадр с видео

По словам девушки, страницы, созданные на эскортпорталах — фейк. Она пробовала связаться с админами сайтов, но они ничего не предпринимают, как будто им все равно, что там публикуется.

В комментариях одной из тем для обсуждения стало состояние медицины:

— Это лучше, чем работать врачом в Челябинске.

— Ушла в бизнес.

— Вот до чего довели медицину! С красным дипломом, взятым кровью и потом.

Информация о девушке появилась на форумах и эскорт-сайтахФото: кадр с видео

Надежда отмечает: ей нравится работать в этой сфере, хотя признает, что, скорее всего, надолго она там не задержится. Судя по странице девушки в соцсети, она — творческая натура и очень любит путешествовать. Актриса посетила Китай, Финляндию, Швецию, Испанию, Францию и Венгрию. Последняя страна, кстати, считается неофициальной столицей порно индустрии.

Девушка не планирует задерживаться в сфере порноиндустрииФото: кадр с видео

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