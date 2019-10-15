Как северо-запад Челябинска меняет свой облик на печальный

Нет ни одного музея, выставки и кинотеатра. Здесь нет статусных заведений. Сюда никто не ездит в магазин за красивым нарядом. На многотысячный район — один хороший ресторан. Зато, судя по виртуальной карте — 30 точек, где готовы налить разливное пиво.

В Парковом десятки магазин с разливным.Фото: Андрей АБРАМОВ

Мы считаем, что район деградировал. Если так пойдет дальше, то через 15 лет он действительно превратится в гетто. Экономически активные люди переедут в жилье качеством выше. В Парковом останутся бедные слои населения.

Вместе с КП-Челябинск в прогулку по Парковому отправились архитектор Ксения Гербер и неравнодушные местные жители — Евгений Краменко и Александр Плотинский.

ПРОБЛЕМА №1: АВТОХАОС

Гостей Паркового Краснопольский проспект встречает разливайками на первых этажах домов и вереницей парковок. Большинство стоянок пустые.

На стоянке не только машины...Фото: Андрей АБРАМОВ

— Когда покупали квартиры, застройщик показывал эскизы, на которых были многоуровневые паркинги. Дворы не предусмотрены для машин — проезды узкие. На месте нынешних нелегальных стоянок была изображена аллея. Люди радовались, что смогут устраивать вечерние променады с колясками, — рассказывают жители.

Вы ведь такой вид из окна себе представляете, когда слышите сочетание "новый микрорайон"?Фото: Андрей АБРАМОВ

Обилие машин — следствие не только удаленности района. Парковый с остальным городом соединяют два (!) автобуса и сонм гнилых маршруток.

Поэт Игорь Губерман с усмешкой глядит на местный транспорт.Фото: Андрей АБРАМОВ

В качестве крайней меры, когда нет возможности построить подземный паркинг, Ксения Гербер называет решение:

— Двор закрываем шлагбаумом. Внутри все мостим плиткой, делаем газоны. Двор — только для пешеходов и высадки пассажиров. Машины выносим за периметр. В принципе, в качестве временного решения можно было бы сделать приличные парковки на Краснопольском, там, где они сейчас стоят нелегально. Но чтобы это выглядело аккуратно — нужно высадить плотный ряд деревьев, который бы разделял пешеходную зону и дорогу. Хотя бы ряд кустарника, подойдет кизильник. Здесь этого нет.

Машины паркуются на тротуаре. Гуляйте!Фото: Андрей АБРАМОВ

Паркинг на Краснопольском должен был появиться. Под него даже есть земля. Но на ней сейчас возводят спортивный комплекс. КП-Челябинск написала запрос в комитет градостроительства. Пришел ответ: комплекс строят по закону. Участок под парковку есть, просто немного в другом месте. Паркинг строится.

Тротуар, который превратили в парковку.Фото: Андрей АБРАМОВ

— Не строится! — возражают местные жители. — Просто огороженный участок земли. Работы там давно не ведут…

ПРОБЛЕМА №2: ПЛЕВАЛИ НА ПЕШЕХОДОВ

По Краснопольскому проспекту летом рабочие вскрыли тротуар, а на место дорогу вернули как попало. Местные жители написали чиновникам — те дали ответ. Случился перебой водоснабжения и управляющая компания взялась устранять. Дыру в трубе залатали, перемолотый асфальт вместе с грязью скидали в дыру в земле.

Тротуара вдоль строительного забора нет. Ведь большегрузы его просто уничтожат. Проблема в том, что стройка замерла.Фото: Андрей АБРАМОВ

Проблем с тротуаром по Краснопольскому проспекту тьма. Ремонтировать его никто не спешит. Дело в межевании. Если жильцы жалуются чиновникам, те переводят стрелки на местную администрацию. Районные чиновники указывают на управляющую компанию, дескать земля примыкает к домам. Но в управляйке разводят руками — участок не отмежеван. Непонятно кому принадлежит, а значит заниматься им должен город.

Для машин дорогу сделали, а для пешеходов... Итак сойдет!Фото: Андрей АБРАМОВ

— На эскизах нам показывали, что Краснопольский — как и следует пешеходной зоне — будет выложен плиткой. Вместо ржавых перил у нежилых помещений — нержавейка. По итогу — простые трубы, — говорят жильцы.

Перила начинают ржаветь.Фото: Андрей АБРАМОВ

Палатки торговцев из Средней Азии среди местных жителей пользуются спросом.

— Но честно говоря, на моих глазах продавцы бегали в супермаркет утром и покупали огурцы, чтобы выложить на прилавок, — делятся очевидцы.

Этот ларек просто бросили нелегалы. Он будет стоять, пока следующие мигранты не надумают здесь открыть свою точку.Фото: Андрей АБРАМОВ

В начале статьи мы упомянули про один хороший ресторан. Он обустроил аккуратную парковку, повесил кашпо с цветами.

— Владельцы малого бизнеса в Парковом обязаны благоустраивать прилегающую территорию. Это видно у некоторых заведений. Но в остальном — полный провал, — говорит женщина.

— Заканчивается участок у ресторана и снова начинается Мордор, — недоумевают местные жители.

У ресторана одна из самых опрятных территорий в районе.Фото: Андрей АБРАМОВ

В некоторых местах Паркового исчезает и асфальт. На его месте появляются грубые бетонные плиты. Почему так — объяснить никто не может. По версии местных жителей, под ними идут коммуникации. Чтобы не вскрывать асфальт во время ремонта — подрядчик просто кинули плиты.

Тротуар пошел волнами.Фото: Андрей АБРАМОВ

— В этом виноват не архитектор и не застройщик, а система. Участки, под которыми прячутся коммуникации, в собственности теплосетевых и прочих компаний. Они должны заниматься его благоустройством, асфальтированием и проч. Но разве им хватит компетенций? — объясняет Гербер.

В некоторых местах даже убогий местный асфальт вообще исчезает. происходит это вдоль нескольких строительных площадок в Парковом. С точки зрения закона — все честно. Идет стройка, как закончат — будет вам асфальт, а пока терпите.

Строители не смоги сделать подъезд на уровне тротуара. В итоге имеем такие лабиринты.Фото: Андрей АБРАМОВ

— Но работы заморожены. Раз в год вбивают пару свай, чтобы участок не забрали обратно в собственность города и так ничего и не строят.

ПРОБЛЕМА №3: ПАРКОВЫЙ ТЕРЯЕТ ПАРК

Вдоль тротуаров мало зелени. Из земли торчат хлипкие елочки. Нужно лет 20 подождать, пока саженец превратится в дерево. О специальном грунте для хвойных никто не думает.

Уровень благоустройства.Фото: Андрей АБРАМОВ

Еще одно обещание, которого ждали покупатели квартир в новом жилом массиве — полноценный парк.

Деревья с каждым годом все слабее.Фото: Андрей АБРАМОВ

— Лес есть, но в нем так и не обустроили прогулочные зоны. В итоге его начали застраивать: воткнули многоэтажку, начинают строить частные дома.

Странные строения посреди леса.Фото: Андрей АБРАМОВ

Части Паркового разделяют березовые рощи. Деревья в них — повалены.

— Думаю, это из-за отсутствия пешеходных дорожек. Почва болотистая. Когда нагрузка на нее со стороны местных жителей выросла — она начала просаживаться. Корни обнажаются, деревья слабеют и падают, — рассуждают жители.

В лесках то и дело натыкаешься на «мангальные капища»: тут и там припорошенные углями участки, обставленные кирпичами и бревнами.

Посиделки в лесу убивают природу.Фото: Андрей АБРАМОВ

Сейчас лес между жилыми кварталами на Бейвеля и Тукая — страшное место. Если днем, там еще можно прогуляться, то стоит солнцу скрыться — по спине пробегают мурашки. Решение простое:

— Прежде всего, благоустройство начать с освещения. Далее — можно поставить ларечки. А что вы удивляетесь? Речь не о страшных павильонах с шаурмой, а небольших точках с кофе, закусками. В таких всегда есть продавец, который невольно осуществляет контроль за территорией, — рассуждает архитектор.

Этой дороге уже 10 лет.Фото: Андрей АБРАМОВ

ПРОБЛЕМА №4: ТРУДНО С ДЕТЬМИ

Игровые площадки в новом Парковом в большинстве своем мало чем отличаются от убогих штырей вместо качелей где-нибудь на Сельмаше. Двор отдан под парковку, места и денег на качественный городок просто нет. В качестве выхода для подобных кварталов урбанисты предлагают организовывать одну большую площадку на несколько дворов. Но разве кому-то до этого есть дело?

Детям нельзя гулять в таком дворе.Фото: Андрей АБРАМОВ

Два года назад здесь открыли самую большую школу на Урале — Образовательный центр №2. Сегодня дорога вдоль гигантской школы часто стоит в пробках. Виноваты не только проектировщики улицы, но и пришкольная парковка. В часы пик с нее постоянно выезжает вереница авто.

Не все детские площадки пригодны для игры.Фото: Андрей АБРАМОВ

— К расположению школы вообще много вопросов. Где пятиметровая полоса озеленения? А 20 метров до дороги? Если они и есть, то впритык. Эта парковка забрала у детей нормальную среду. Пришлось сделать высоченный забор, чтобы ученики не выбегали на стоянку, — объясняет архитектор Ксения.

Этот двор считается лучшим во всем районе. Неравнодушный умелец украшает его малыми архитектурными формами.Фото: Андрей АБРАМОВ

— Такая крупная школа и не могли сделать нормальное озеленение? Нам учитель по биологии на родительском собрании объявил, чтобы привезли саженцы, кто сколько сможет. Поехали по садам родственников просить… — сокрушается местный житель.

Использование покрышек в благоустройстве запрещено законом. Они ядовиты.Фото: Андрей АБРАМОВ

Посмотрите на то, как странно спроектированы эти две дороги, между которыми зажат газон.

Угадайте, где здесь велодорожка?Фото: Андрей АБРАМОВ

— Само решение — оно правильное. Исполнение страдает. Подозреваю, что второй участок асфальта предполагался под велодорожку. Проблема в том, что архитекторам дали только этот кусок спроектировать. Они сделали велодорожку, которая должна иметь логическое продолжение. Но за пределами школы район проектировали уже другие люди, — говорит Ксения Гербер.

До чего нужно быть наглым, чтобы поставить будку на газон и начать торговлю?Фото: Андрей АБРАМОВ

ПРОБЛЕМА №5: КАЧЕСТВО ЖИЛЬЯ

Этот пункт мы не будем подробно разбирать: про недостатки домов, суды жильцов со строителями писали неоднократно.

— Панельная архитектура во всем мире признана неудачным экспериментом. В Германии такие кварталы сносят. У нас же — строят штабелями, — отметила Ксения.

Кто поставил такие конструкции?Фото: Андрей АБРАМОВ

ВЫХОД ЕСТЬ?

— В теории мы можем долго фантазировать, как реабилитировать Парковый. На деле — ни одно лицо в этом финансово не заинтересовано. Жилье все равно продается. И так будет продолжаться, пока люди не поймут, что не хотят жить в таких местах. Дело в уровне культуры, образованности покупателей. Но когда семья в Парковом думает расширяться — они покупают новую жилплощадь здесь же. Сила привычки. В идеале должна быть пропаганда, которая будет отторгать такие места, как Парковый в его современном виде, — резюмировала архитектор.

Нелегальная уличная торговля процветает.Фото: Андрей АБРАМОВ

Креативный подъезд.Фото: Андрей АБРАМОВ

На маленьком перекрестке висит дорожных знаков на полмиллиона рублей. Но кругом разруха.Фото: Андрей АБРАМОВ

Строители не умеют делать в России такую плитку и она очень скоро отваливается.Фото: Андрей АБРАМОВ

Апофеоз! На ржавом ограждении висит реклама громкого статусного мероприятия. Кстати, Гран-при пишется через дефис.Фото: Андрей АБРАМОВ