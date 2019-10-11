Фестиваль «Здоровое поколение» собрал на стадионе Новосинеглазовского молодых и пожилых

5 октября 2019 года в поселке Новосинеглазовский под обогревающие лучи солнца прошел фестиваль «Здоровое поколение», который объединил на стадионе порядка 100 человек. На стадионе «Метар» собрались школьники, взрослые и лица пожилого возраста. Гостями фестиваля стали спортсмены по скандинавской ходьбе из города Коркино, а также спортсмены из Челябинска.

Данный формат праздника предусматривал взаимодействие между поколениями учащихся и пожилыми людьми, а главной целью мероприятия стало усиление патриотического воспитания, формирования гражданской позиции у подростков, уважение к людям старшего поколения и сохранения преемственности поколений.

Спортивный праздник был приурочен дню учителя, а также подведению итогов проекта «Активное долголетие: 55+», который был реализован в рамках социальных и благотворительных проектов ОМК-партнерство (Трубодеталь).

Фестиваль «Здоровое поколение» наградил победителей.

На открытие фестиваля были приглашены уважаемые и почетные гости.

С приветственным словом выступил Директор по производству АО Трубодеталь Олег Константинович Лопатин, начальник Отдела по работе с территорией Новосинеглазово Дмитрий Викторович Жильцов, Депутат Совета депутатов Советского района Зинаида Леонидовна Малыхина. Слова приветствия участникам соревнований также были переданы от Председателя Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» (директор компании АЗУМА) Сергея Владимировича Смышляева, Депутата Совета депутатов Советского района, члена Всероссийский политической партии «Единая Россия» Дмитрия Владимировича Никитина.

После торжественной части, все участники и гости праздника смогли насладиться музыкальной программой, которую исполнили — руководитель хора Надежда Мухаметова и солистка народного коллектива хора Русской песни Трубодеталь Любовь Костоглотова.

Общую разминку для спортсменов провели фитнес инструкторы Татьяна и Надежда, которые представляли женский фитнес клуб FitCurves.

Главный судья соревнований, Владислав Пидуков, рассказал о регламенте и основных правилах спортивных дисциплин: это — фитнес-состязания (без возрастных ограничений), массовый молодежный забег (5-11 классы), скандинавская ходьба для пожилых.

При проведении состязаний по финской ходьбе, судьями в первую очередь оценивалась техника ходьбы. Ведь в данном виде спорта, для поддержания физического здоровья, важна не только скорость ходьбы.

При подведении итогов стартовых забегов, стало ясно, что спортсмены ФОК РМК (г. Коркино) забрали большую часть призовых мест!

75 лет и старше:

1 место: Лира Дерябина (84 года) — массажер для головы

65-75 лет:

1 место: Сергей Васильев (комплект постельного белья)

2 место: Марина Горячкина (гимнастический коврик)

3 место: Нина Акимова (гимнастический коврик)

50-65 лет:

1 место: Татьяна Чикановская (массажер для головы)

2 место: Людмила Лапушкина (гимнастический коврик)

3 место: Ирина Суняйкина (гимнастический коврик)

В фитнес-состязаниях среди мужчин абсолютным победителем стал Ковалев Олексий (компьютерные колонки), второе место занял Исмагилов Денис.

Среди женщин в фитнес-состязаниях победительницей стала Тельманова Надежда (сертификат на спортивную одежду), второе место у Удаловой Антонины.

В массовом молодежном забеге, где были представлены школьники младших и старших классов, абсолютным победителем среди юношей в беге на 660 метров оказался Нестеров Иван (игровые наушники), а среди девушек лучшей оказалась Просекова Олеся (фен).

В старшей школьной возрастной группе, самым быстрым и выносливым в беге на 990 метров, стал Сабаненко Даниил (планшет), а среди девушек лучшей стала Лукичева Дарья (смартфон).

Спортсмены занявшие вторые и третьи места, получили поощрительные призы и подарки от партнеров фестиваля.

Организаторы праздника выражают большую благодарность нашим постоянным друзьям и партнерам — МБУ «Спортивный город» (Челябинск), Движение «За возрождение Урала» | Южный Урал, Волонтеры — медики с Южно-Уральского государственного медицинского университета, судья Valeriia Novikova , волонтеры на регистрации и дистанциях, администрация стадиона, солистки народного коллектива хора русской песни Трубодеталь, а также врачи, которые обслуживали соревнования. Отдельно благодарим ANTA SPORTS CHELYABINSK за предоставленные подарочные сертификаты на спортивную одежду.

Компания Комсомольская правда — Челябинск — KP.RU и Общественная палата Челябинской области стали главными информационными партнерами фестиваля.