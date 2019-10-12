7 «живых» картин челябинского самоучки, от которых в восторге Захар Прилепин

Живет в городе Сатка Челябинской области художник. Звать его Александр Суханов. И он использует для своих картин все, что плохо лежит.

Вот старенький половичок. О него годами кто только ноги не вытирал. А теперь не можно — теперь это произведение искусства!

Кусок паласа или обивка от старого дивана тоже идет в ход. Тюль, старая клеенка, но которой селедку резали — и это тоже.

ВОРСИНКИ ПЛЮША — СИЯНИЕ ЗВЕЗД

Это не блажь! Основа материала вносит в картины осязаемость и объем.

Например, ворсинки плюша усиливают мерцание звезд в ночи, а борозды грубого половика делают физически ощутимыми стволы березок.

Картина на половичке.

Как-то нашел художник на помойке дверь. Высушенная древесина, звонкая! Разделил на части — вот вам и материал для живописных полотен. Точнее — досок.

А вот вовсе смешной случай: оторвал Суханов от забора три доски, одну из них сломал наполовину, а туда вставил нарисованную женщину. Вроде бы, как через дырку на нее смотришь!

Женщин, кстати, он рисовать любит. Большегрудые, с пухлыми, красными руками, они всегда чем-то заняты — варят, стирают, гладят. Никакой эротики!

В деревне не до эротики...

«МЕРТВИЧИНА, А НЕ КАРТИНЫ»

Художником Суханов решил стать в 12 лет. Мать подарила ему книгу «Дрезденская картинная галерея» с цветными иллюстрациями. Мальчишка натянул холст и пытался перерисовывать увиденное.

После школы поехал учиться на художника. Пришел в институт, посмотрел на работы преподавателей и плюнул:

— Неужели для этого нужно учиться? Мертвечина. Если так писать, так лучше уж не начинать время тратить.

Александр Суханов живой и на картине.

Не было у Суханова ни канонов, ни авторитетов. Рисовал, как нравится. Но это не нравилось людям, которые отвечали за искусство. Пытались они управлять художником сначала намеками, потом окриками — не получилось.

ЖЕНА ТОПИЛА ПЕЧКУ ШЕДЕВРАМИ

В 70-е годы Суханова объявили формалистом, закрыли мастерскую, и возможность выставляться.

Александр поселился на краю города (и сейчас здесь живет!), устроился на не пыльную работу — на газораспределительную станцию. Здесь — лафа полная! Хватало времени, чтобы обслуживать девять коров, присматривать за пасекой и рисовать.

Однажды как-то разозлилась на него жена, да и сожгла половину работ в печке. Думаете, он расстроился? Еще больше написал…

Простая деревенская женщина.

Суханов любит пофилософствовать. Что такое живопись?

— Это пространство, по которому нельзя ходить. Музыка, которую не положишь на ноты. Поэзия, которую не выразить словами…

Завернул, так завернул! А в жизни он прост, как гвоздь.

ЦЕННЫЕ НАХОДКИ В ЧУЛАНЕ

Челябинский меценат и галерист Николай Перевозчиков, открывший Александра Суханова широкой общественности, так говорит об отношении художника к своим работам:

— Варвар!

Хранит свои картины художник, где попало — в сарае, чулане, на антресолях. Когда Николай Ильич приезжает в Сатку, начинает в этих залежах копаться.

Выкупил он у Суханова свыше двух тысяч работ, часть из которых выставлена в частной картинной галерее.

Лодка.

СУХАНОВ ДОЛЖЕН ВИСЕТЬ В ЛУВРЕ!

Художника до сих пор не интересует, куда его творчество попадет. Нарисовал картину на одной стороне, потом перевернул и на другой рисует. А вот Перевозчиков с этим никак смириться не может. Как-то затащил в галерею писателя Захара Прилепина. Уж тот известных художников видел немало, но тут сразу вынес свой вердикт:

— Это должно висеть в Лувре!

И «запал» на одну из картин:

— Я бы за нее отдал любые деньги!

Николай Ильич, хоть и меценат, но прежде всего — бизнесмен. Картину эту он пожалел, а вот другую — подарил.

Захар Прилепин много повидал картин. Но работы Суханова ему сильно запали в душу.

«Я ХОТЕЛ БЫ ЖИТЬ В ЕГО КАРТИНАХ»

Журналист КП-Челябинск связался с Прилепиным, и попросил его кратко выразить свое отношение к художнику.

— Зыбкий, маревный, волшебный тихим русским волшебством мир Суханова — родной для меня. Растворяющий и умиротворяющий. Я хотел бы жить всегда в этом мире. Я там живу, и все там узнаю. Удивительный и родной художник, — сказал Прилепин.

Меценат Перевозчиков.

«ЭТО ЧТО ЗА ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ?»

Художники из глубинки — народ особый. Не от мира сего. Непонятно, в каком веке живут.

Как-то Перевозчиков с кампанией заехали к другу Суханова. Тот жил убого, лампочка, горевшая в комнате, освещала саму себя. Желая поддержать нищего художника, Перевозчиков купил у него несколько работ, и расплатился пятитысячной купюрой. Тот недоверчиво взял деньги в руки:

— Это что, лотерейный билет?

— Нет, это деньги такие.

— И что, я могу с ними в продовольственный магазин сходить?

— Можешь. И в хозяйственный тоже.

Взял старик деньги, но по выражению лица было понятно, что решил он про себя, что его обманули.

Что остается художникам? Только верить. Как-то обещал Суханову выставить его работы в Госдуме один депутат. Да забыл. Страна большая, дел много.

Ночная Сатка.

Выставку художника провели в одном из элитных челябинских лицеев. Понравилась его работа ученику. Поинтересовался: сколько стоит? Ему назвали цену. Мальчишка вздохнул:

— У меня пока не хватает. Ничего, я заработаю!

Вот ведь как! Заработает. И не на айфон — картину решил купить.

Пока есть такие ребята, за наше будущее можно быть спокойным.

Фото автора и Александра Утробина.

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