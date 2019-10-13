2019-10-13T18:51:13+03:00
Общество

«Забей!»: 5 красоток с татуировками из Челябинска

Изучаем страницы девушек, превративших свое тело в холст [фото]
Ирина Фадюшина
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Все эти девушки работают в тату-салонахВсе эти девушки работают в тату-салонахФото: Страница в социальной сети героя публикации
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Хорошая татуировка — всегда искусство. Мы нашли пять привлекательных девушек, которым невероятно идут их татуировки. Так совпало, что все они работают в тату-салонах. Так что фраза «сапожник без сапог» — это не про них.

Вера Инкова работает мастером перманентного макияжа и тату.

— Привет, меня зовут Вера, иногда Альфредовна. Живу в этом теле уже четверть века, ни в чем себе не отказываю, и приношу людям счастье, — рассказывает девушка на своей странице.

Девушка экспериментирует с цветом волос и не стесняется носить берекеты Фото: Страница в социальной сети героя публикации

Девушка экспериментирует с цветом волос и не стесняется носить берекетыФото: Страница в социальной сети героя публикации

Вера работает мастером перманентного макияжа и тату Фото: Страница в социальной сети героя публикации

Вера работает мастером перманентного макияжа и татуФото: Страница в социальной сети героя публикации

Вера экспериментирует с цветом волос и не стесняется носить берекеты. Кстати, если вы давно мечтали исправить зубы, но стесняетесь, знайте, что это красиво!

— Говорят, мне идут брекеты... чтоб вы знали, милые мои, это больно, неприятно, долго и дорого... и поскорее бы избавиться от них, но срок ношения только увеличивается. Пока можете наслаждаться моей голливудской металлической улыбкой. Ну, и всем остальным, — пишет она.

Instagram Веры: @verainkova

«Приношу людям счастье», — говорит о себе Вера Фото: Страница в социальной сети героя публикации

«Приношу людям счастье», — говорит о себе ВераФото: Страница в социальной сети героя публикации

Девушка любит фотографироваться Фото: Страница в социальной сети героя публикации

Девушка любит фотографироватьсяФото: Страница в социальной сети героя публикации

Алена Гжель также работает мастером татуировок, любит позировать на камеру. Ее фотографии собирают несколько тысяч лайков.

«Delovaya Kolbasa» — пишет о себе девушка в Instagram. Судя по всему, она не очень любит писать длинные посты и рассказывать о себе. Впрочем, оно и не надо — лучше смотрите!

Instagram Алены: @alenagzhel

Фотографии Алены собирают по несколько тысяч лайков Фото: Страница в социальной сети героя публикации

Фотографии Алены собирают по несколько тысяч лайковФото: Страница в социальной сети героя публикации

«Delovaya Kolbasa» - пишет о себе девушка в Instagram Фото: Страница в социальной сети героя публикации

«Delovaya Kolbasa» - пишет о себе девушка в InstagramФото: Страница в социальной сети героя публикации

Девушка не любит писать длинные посты и рассказывать о себе Фото: Страница в социальной сети героя публикации

Девушка не любит писать длинные посты и рассказывать о себеФото: Страница в социальной сети героя публикации

Еще одна прекрасная мастер-татуировщик Виктория Вейс. Набивает клиентам только черно-белые рисунки и сама придерживается такого же стиля. Любит экспериментировать с образами и прическами.

Instagram Виктории: @veys_tattoo

Виктория Вейс любит экспериментировать с образами и причёсками Фото: Страница в социальной сети героя публикации

Виктория Вейс любит экспериментировать с образами и причёскамиФото: Страница в социальной сети героя публикации

Девушка набивает клиентам только чёрно-белые рисунки Фото: Страница в социальной сети героя публикации

Девушка набивает клиентам только чёрно-белые рисункиФото: Страница в социальной сети героя публикации

Жанна Базанова — бизнесвумен, владельца тату-салона, который она открыла 10 лет назад. Девушка работает мастером по пирсингу и перманентному макияжу. В свободное время Жанна занимается спортом.

В свободное время Жанна занимается спортом Фото: Страница в социальной сети героя публикации

В свободное время Жанна занимается спортомФото: Страница в социальной сети героя публикации

Девушка работает мастером по пирсингу и перманентному макияжу Фото: Страница в социальной сети героя публикации

Девушка работает мастером по пирсингу и перманентному макияжуФото: Страница в социальной сети героя публикации

Жанна – бизнесвумен, владельца тату-салона Фото: Страница в социальной сети героя публикации

Жанна – бизнесвумен, владельца тату-салонаФото: Страница в социальной сети героя публикации

— На самом деле, один из моих секретов — тренировки, по расписанию и не важно, что происходит. Только так я остаюсь бодрая и активная. Хотелось бы больше проводить времени на улице, но, так как времени свободного очень мало, иду в зал, — пишет она.

Instagram Жанны: @bazanovazhanna

Анастасия Конради — жгучая брюнетка и тату-мастер. На своей странице девушка постит много эскизов татуировок.

Девушка любит хвастаться "змеиным" языком Фото: Страница в социальной сети героя публикации

Девушка любит хвастаться "змеиным" языкомФото: Страница в социальной сети героя публикации

У Насти ноги "забиты" с обоих сторон Фото: Страница в социальной сети героя публикации

У Насти ноги "забиты" с обоих сторонФото: Страница в социальной сети героя публикации

Девушка украшает свое тело яркими татуировками Фото: Страница в социальной сети героя публикации

Девушка украшает свое тело яркими татуировкамиФото: Страница в социальной сети героя публикации

Instagram Анастасии: @nastya_meowtattoo

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ИСТОЧНИК KP.RU

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