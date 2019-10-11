Ломал перила и «получал» по носу: талисман «Трактора» снял маску Белого медведя

Сегодня, 11 октября, День рождения, пожалуй, у самого крутого челябинского артиста-аниматора Алексея Потрехалова. Это тот парень, который в костюме талисмана «Трактора» заводит трибуны. Хотя его узнают в городе уже и без маски.

Леха-медведь, как его называет спортивная тусовка, отжигает на арене 11 лет! Белый медведь в исполнении Потрехалова считается одним из лучших талисманов КХЛ.

КП-Челябинск Алексей рассказал, откуда в нем столько энергии, как он придумывает свои «фишки», заряжающие болельщиков, и чем живет помимо хоккея.

Алексею сегодня исполнился 31 год.Фото: Валентина ВАГАНОВА

МЕДВЕДЬ — ЭТО ПРОСТО ХОББИ

Алексею 31 год. Вместе с женой Дарьей (она черлидер команды) воспитывает дочку, которой скоро исполнится годик. В Челябинск Алексей приехал из военного городка в Карталинском районе. Выучился в ЮУрГУ на менеджера-экономиста. В «Трактор» попал случайно, еще когда был студентом.

— Подрабатывал на выборах бывшего директора клуба Исаака Валицкого, он баллотировался в ГосДуму. Была Масленица, спросили, кто хочет в костюме повеселить людей. Я вызвался. Всем понравилось, как я развлекал толпу. Предложили попробовать себя в роли талисмана «Трактора». С тех пор я тут и танцую, — говорит Алексей.

А вот интерес к хоккею у него появился только с приходом в «Трактор».

— В школьном возрасте попробовал себя немного в хоккее. Где-то месяц гонял шайбу с пацанами — вот вся моя хоккейная карьера. В школе меня больше привлекали баскетбол, теннис, легкая атлетика. В «театралку» еще ходил. А «Трактор» привил любовь к хоккею. С удовольствием смотрю матчи НХЛ и сборной, соответственно, за «Трактором» слежу. Сам стал играть, но на очень любительском, дворовом уровне.

Если раньше работа в «Тракторе» была источником заработка, то сейчас это хобби. Уже два года у Алексея свой бизнес — фирма по прокату автомобилей. Облачаясь в костюм белого медведя, он отдыхает и сам отрывается вместе с болельщиками.

Медведь в гостях на радио «Комсомольская правда».Фото: Валентина ВАГАНОВА

НИКАКОГО СЦЕНАРИЯ — СПЛОШНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ

На одном из напряженных матчей Леха-медведь схватил лавочку и стал ею лихо стучать по полу. А потом и вовсе поднял над головой. Алексей признается, это было на эмоциях, в порыве, но как результат - «зашло» болельщикам. Теперь они сами просят его — давай, постучи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/737279" frameborder="0"></iframe> Белый медведь «Трактора» стучит лавочкой на арене.

На другом матче медведь залез на перила и стал размахивать флагом. Под его весом перила сломались. Лохматого под руки взяла охрана и повела в полицию. Но вскоре поняли, что это лишь работа, и отпустили.

Подобных поступков много на памяти. По Сети гуляют десятки роликов с танцами и приколами Белого медведя.

— Все мои действия на арене — сплошная импровизация. Я нигде не учился этому. На самом деле, многое зависит от болельщиков. Если чувствую, что люди реагируют, поддерживают, мне хочется больше драйва вкидывать. Тоже самое происходит и с командой. Когда они чувствуют поддержку, выкладываются на полную. Бывают матчи, когда болельщики сидят, как в театре — на арене тишина, мне хочется просто развернутся, и уйти домой.

По Сети гуляют десятки роликов с танцами и приколами Белого медведя.Фото: Валентина ВАГАНОВА

В отличии от других хоккейных клубов, «Трактор» не загоняет своего талисмана в жесткие рамки. Ему можно общаться с болельщиками, давать интервью, появляться на арене без маски. Также нет серьезных ограничений в выступлениях.

— Наверное, поэтому сложился такой образ и это занятие приносит мне удовольствие до сих пор. Но талисман клуба, это не просто ростовая кукла. Возлагается весомая функция, нам нельзя делать некорректные вещи. Нужно понимать границы. При этом вести себя так, чтобы люди тянулись к тебе, подходили, хотели сфотографироваться. Это достаточно сложно, тем более болельщики разные.

В костюме медведя Алексей выступает уже 11 лет!Фото: Валентина ВАГАНОВА

О НЕАДЕКВАТНЫХ БОЛЕЛЬЩИКАХ И ОТНОШЕНИИ К КОЛЛЕГАМИ

— Иногда подвыпившие фанаты начинают докапываться. Я не позволяю наглеть. Объясняю, что лучше не лезть, и они, как правило, отстают. До драк не доходило.

Но бывает и обратная реакция — люди «калечат» талисмана на положительных эмоциях.

— Видите царапину на носу? Это от каркаса маски. На первой домашней серии «Белых медведей» болельщик разбежался и прыгнул на меня. Так был рад меня увидеть.

По словам Алексея, с аниматорами других клубов он не враждует, наоборот, дружит. Среди игроков «Трактора» близких друзей нет, есть спортсмены, с которыми он в хороших отношениях. Также поддерживает общение с игроками, покинувшими клуб.

У Лехи-медведя есть даже свои фанаты. Они осыпают его подарками. Журналистам Алексей любит рассказывать историю про бабушку, которая на игре сунула в лапу бутылочку коньяка, а потом, узнав, что парень еще молодой, притащила бананов.

Белого медведя обожают хоккейные болельщики.Фото: Валентина ВАГАНОВА

СТАЛО ПЛОХО НА ИГРЕ

Работа аниматором кажется простой — развлекаешься, фотографируешься со всеми. Но на деле — это огромный труд.

— Костюм до игры весит 14 кг, после — 18-19, намокает от пота. В нем невыносимо жарко. Я один раз чуть не упал в обморок от обезвоживания. Температура в костюме была 43 градуса. Сейчас у меня новый костюм, он полегче, и в нем не так жарко. Работаю в термобелье, оно на себя очень много влаги забирает. Ну и в принципе поддерживает терморегуляцию тела.

Костюм до игры весит 14 кг, после — 18-19, намокает от пота. Попробуй, побегай в таком! Тяжело и невыносимо жарко.Фото: Валентина ВАГАНОВА

На «Трактор» у Алексея уходит много времени. Он приезжает в арену за полтора-два часа до игры. И уходит поздно.

— Учитывая количество матчей, и работу по бизнесу, семья меня по полмесяца дома не видит, потому что я прихожу только ночевать. Сменщик у меня есть, но я прошу подмениться крайне редко.

НА ЗАМЕТКУ

Для читателей КП мы откроем секрет, о котором не знает даже сам Алексей. 12 октября на матче «Трактор» — «Адмирал» болельщики приготовили Алексею сюрприз.

Все на хоккей! Напомним, чтобы увидеть и принять участие в предматчевых развлекательных мероприятиях болельщикам надо приходить на матч за час до начала. Начало матчей 12 октября ХК «Трактор» — ХК «Адмирал» — в 17-00ч., 14 октября ХК «Трактор»- ХК «Динамо» Рига — в 19-00ч.

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