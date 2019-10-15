«Пересчитали все мои трусы»: туристку из Челябинска не пустили в Лондон, потому что она поехала без шампуня

В ЛОНДОН ЗА ВДОХНОВЕНИЕМ

Поэт и художник из Челябинска Мария Познякова (пишет под псевдонимом Мария Фомальгаут) много лет мечтала увидеть Лондон. И, наконец, оказалась в нескольких шагах от мечты. Но, сойдя с корабля, попала не на бал, а в отделение полиции.

— Я люблю Лондон, пишу про Лондон и очень хотела его увидеть, — рассказала Мария. — Знаю, что англичане боятся многочисленных беженцев, которые едут к ним. Я стала заложником этой ситуации.

Мария посвятила множество иллюстраций Лондону

ПРИДУМАЛА, КАК ПОПАСТЬ В АНГЛИЮ

— Два года назад я пыталась получить визу Великобритании, но мне отказали, мотивируя тем, что со своей копеечной зарплатой я сплю и вижу, как свалить в Англию на пособие. Да, мои книги приносят немного средств, и я зарабатываю на жизнь, работая упаковщицей на фабрике спецодежды. Но я чувствовала, что если окажусь в Лондоне, это много даст мне как писателю, как художнику, как мультипликатору, — продолжает челябинка.

Мария всю жизнь мечтала увидеть эти красотыФото: Наталия НЕЧАЕВА

Мария нашла возможность осуществить свою мечту, отправившись в круиз вдоль европейских берегов с 10-часовой экскурсией в Лондоне в сентябре этого года. Путевка, которая была куплена за год до путешествия, обошлась в 100 тыс. руб. Чтобы взять билеты, она берегла каждую копеечку, отказывая себе во всем.

— Поскольку мы стартовали в Нидерландах, из порта Эймейден, я получила «шенген» и спокойно могла посещать другие страны. Но Англия не входит в Шенгенское соглашение. В турфирме меня уверяли, что транзитную визу без проблем поставят на месте. С собой у меня были брони гостиниц, обратные билеты — все, как положено, — продолжает Мария.

ПОВОЛОКЛИ КАК АССАНДЖА

Туристке поставили транзитную визу. Казалось бы, все хорошо, но затем ее и еще нескольких туристов задержали на контрольно-пропускном пункте и начали осматривать сумку.

— Уже на берегу схватили меня и чуть ли не всем Скотланд-Ярдом поволокли обратно на корабль. Кто-нибудь видел, как британская полиция Джулиана Ассанджа из посольства Эквадора волокла? Вот картинка была один-в-один, — уверяет Мария. — Меня начали допрашивать. Я честно ответила про работу и заработок.

«ОФИЦЕР ВАМ НЕ ВЕРИТ!»

— Осмотр моей каюты больше напоминал обыск в квартире у преступника — просто полный разгром. Даже трусы пересчитали и все занесли в протокол! Я серьезно!

Челябинка показала им, что на корабле она оставила зарядник телефона и 40 тыс. руб. денег, но пограничники неоднократно произносили фразу: «Офицер Вам не верит!».

Ваучера, где была прописана экскурсия по Лондону, оказалось недостаточно, она туристка пыталась дозвониться до гида. Сначала он не брал трубку, а когда наконец появился и увидел, что у клиентки проблемы, он просто развернулся и ушел.

«ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ СБЕЖАТЬ!»

После полдня допросов челябинке перечеркнули въездную визу. Формулировка: у вас мало вещей, и вы их все надели на себя. Значит, собираетесь сбежать...

В Англию просто так не попастьФото: Алиса ТИТКО

— Кульминация наступила, когда спросили… где шампунь? Притом, что такое благо цивилизации есть в любом отеле, — возмущается Мария. — Еще в школе на уроке «аглицкого» нам ставили в пример мудрую женщину, которая взяла с собой в дорогу три юбки, две кофты, и каждый день появлялась в новом виде. Учили нас уму-разуму, что, чем переть шесть костюмов, разумнее будет вот так. В Лондоне погода часто меняется. Вот я и надела много вещей, чтобы во время экскурсии думать о красотах, а не том, чтобы согреться.

НА АДВОКАТА НЕТ ДЕНЕГ

В Лондоне челябинка так и не побывала. Проплакав оставшиеся часы в каюте, она продолжила круиз до Франции, а после продолжила путешествие «дикарем».

По приезду домой она обратилась в турфирму, но там заявили, что они всего лишь посредники. В консульстве Великобритании развели руками: так бывает, офицер имеет право не пустить.

В английскую столицу она поехала за вдохновением

Женщина хотела бы подать в суд, но денег на адвокатов у нее просто нет. Да и с кем судиться?

НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН

Пограничники не обязаны пускать туриста в свою страну, отмечают эксперты. Суровая реальность такова, что если ты показался им подозрительным — считай, не прошел фейс-контроль. И тут не угадаешь: нарядилась и накрасилась — значит, пойдет заниматься проституцией вместо осмотра шпилей, слишком бедно одета — конечно же, найдет богатого мужа и останется. Больше всего вопросов как раз к незамужним.

Поэтому в общении на границе, как и при получении визы, необходимо доказать связь с родиной: любимая работа, квартира и так далее. Если вы едете группой, обязательно показывайте документы.

Денег на судебные тяжбы с британскими властями у челябинки нет. Иллюстрация: Мария Фомальгаут

Эксперт советует обращаться к туроператорам, которые специализируются на тех или иных видах отдыха. В данном случае, на круизах. Они хотя бы владеют актуальной информацией по туру, в том числе по особенностям пограничного и визового контроля, а также доносят информацию до клиентов надлежащим образом.

— Скорее всего, дело было не в количестве вещей. Это лишь повод. Представляете, сколько к ним прибывает круизных лайнеров, и в каждую каюту они не пойдут. Возможно, их насторожило то, что туристке уже отказывали в получении визы, и тут она приплыла на корабле да еще и надела на себя три кофты, — отмечает эксперт по туризму Михаил Панов. — Гида в сложившейся ситуации обвинить в чем-то сложно, кроме как в последующем неэтичном молчании по отношению к клиенту. А агентство могло и более подробно рассказать о возможных трудностях на британском берегу, а не отмахнуться от клиента, учитывая и личные цели круиза, и предыдущие попытки получения визы.

КСТАТИ

Связаться с консульством Великобритании на момент выхода материала не удалось. В фирме «Пегас Туристик» на улице 8 Марта, 7 в Екатеринбурге сообщили, что с итальянской круизной компанией Сosta Cruises, на чьем лайнере плыла Мария, они, как прописано в договоре, работают через мелкого туроператора ООО «Краски мира». Компания есть в реестре Ростуризма. Но когда мы позвонили по указанным на сайте контактам, нам заявили, что это всего лишь агентство путешествий, а не туроператор.

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