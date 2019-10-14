Сделаем город чище: в Челябинске прошел первый экологический квест «ЗаБОР»

«Водная станция», «Воздушная станция», «Домик лесника», «Лесная станция», «Разделяйка», ZOO, «Эко-транспорт», Каждая из семи станций, как отдельный занимательный ребус — с вопросами и познавательными заданиями. На старте — около центральной сцены, каждая из 11 команд получила карту-схему Парка Гагарина с обозначением всех площадок.

— Все вместе мы сможем сделать наш город чище и лучше. И такая первая экологическая акция, которую мы проводим в развлекательном, познавательном формате, уверена, интересна всем горожанам. Формат может меняться, но сама наша идея будет продвигаться. И отрадно, что на наш призыв откликнулись руководители Министерства экологии региона, общественные экологические организации, промышленные предприятия и компании, ставшие нашими партнерами в этом благом деле, — пожелала удачи участникам директор челябинского филиала ИД «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова.

Команда отделения ЧГПГТ «Будущее белой металлургии».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Руководитель новостного портала «Пчела» Сергей Крапивин справедливо заметил, что экологический квест — большое и важное событие для Челябинска.

— Решение вопросов экологии для любого мегаполиса — крайняя необходимость. От этого зависит качество жизни людей, и такие мероприятия будут проводиться с еще большим числом участников и партнеров, — подчеркнул Сергей Крапивин.

Команда Такси «Двойки».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отметим, что руководители предприятий-организаторов были отмечены благодарностями Министерства экологии.

Уже после финиша представители и капитаны команд признавались, что узнали много полезного, интересного и любопытного. На многие экологические темы, фактически глаза открылись. Может, поэтому квест продолжался три с лишним часа вместе двух заявленных в положении.

Команда УСТЭК – «Теплые люди».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Весело и полезно

— На «Разделяйке» нужно было правильно разложить карточки с ответами на вопросы. Узнали много нового. Например, что стекло распадается целое тысячелетие, а пластик и полиэтиленовые пакеты — 450-500 лет, батарейка — 80, или, чтобы спасти одно дерево нужно собрать минимум 80 килограммов макулатуры, — делится впечатлениями капитан команды предприятия «Краснопольский сыровар» Леонид Томилин.

Команда «Краснопольский сыровар».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К слову, торговая, дегустационная точка «Краснопольского сыровара» оказалась не менее популярной у гостей праздника в парке Гагарина. Натуральные сыры, изготовленные из молока высочайшего качества, удостоенные самых высоких наград на различных выставках, челябинцы распробовали и оценили еще лучше.

Карен Даллакян встречал участников на станции ZOO.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А участники команды «Урало-Сибирской Теплоэнергетической компании» (УСТЭК-Челябинск — поставщик тепла, обслуживает все основные тепломагистрали в столице Южного Урала), пройдя все этапы квеста, рассказали, что когда узнали об акции «ЗаБОР», то фактически сразу смогли собрать сотрудников для участия в состязании. И, что все этапы без исключения оказались крайне полезными и веселыми.

«Егор Кислородов» из общественной организации «АнтиСМОГ» с участниками квеста.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— На станции ZOO пообщались и выполнили ребусные задания от руководителя фонда зоозашиты, известного челябинского ветеринара Карена Даллакяна. Поближе познакомились с очень интересным человеком! А на площадке «Воздушная станция» активисты экологического движения «АнтиСМОГ» с помощью современных приборов показали, какие и в каком количестве вредные вещества выбрасываются в атмосферу из выхлопной трубы легкового, рассказали, как делать обращения в надзорные органы, провели викторину, показали современную мобильную метеостанцию, — говорит капитан команды УСТЭК Александра Хиукова.

Команда городского общественного движения «Челябинцы».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Команда «Такси двойки» специально для квеста приобрели толстовки и нанесли на них принт на экологическую тему — веселую панду на фоне зеленого листа.

— Все темы на станциях очень познавательные, и довольно непростые. Тут нужно, как говорится, нужно быть в теме. Но все вместе, дружно мы постарались справиться со всеми задачками. Мы ответственны за экологию, за ту среду, где живем, и знания на эту тему — основа основ… А одной из самых сложных станций оказалась «водная». Здесь участникам, на основе представленных показателей, нужно было определить в каких водоемах в черте города самая чистая вода. 14 точек водозабора… Оказалось, что самая чистая вода в Смолино, и самая загрязненная — на водозаборе в реке Миасс в районе поселка Каштак, — поясняет капитан команды «Такси Двойки» Мария Бибикова.

«Краснопольский сыровар» на ярмарке в ЦПКиО.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Наши партнеры — специалисты «Полигона ТБО» отметили, что уже сегодня на площадке полигона работает линия по сортировке и переработке мусора, в частности, пластиковых отходов. И развитие такого важного экологического направления будет продолжено.

Подлечиться никогда не помешает.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За пользование смартфоном — штраф

Кто на станции «Домик лесника» построит самый высокий «дом» из макарон «Макфа», где вместо «цемента» пластилин? На велосипеде и самокате быстрее всех проедет «змейку» на площадке «Эко-транспорт» (благодарность партнерам из «ВелоКАНТа»)? А на дополнительных станциях вместе с инструкторами совершит сплав через карьер на самом настоящем катамаране и научится ставить палатку!

Клиника «Источник» помогала в проведении эко-квеста.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На «Лесной станции» участников спасали знания из школьной программы, и эрудиция.

А как вы хотите, если нужно было ответить почти на два десятка вопросов. Например, «у какого дерева листья опадают зелеными (ольха серая)?», «сколько заповедников российской тайге (38)?», «страна в Европе самая бедная на леса (Великобритания)?», «самое распространенное дерево в мире (береза)?», «на сколько ударов в среднем уменьшается пульс человека в лесу (на 20)?»…

Сплав на туристическом катамаране – еще одно увлекательное задание.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И никакого «окей Гугл», никаких поисковых систем! За пользование смартфоном — штраф.

Команда — «Будущее белой металлургии» Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума» весело и бодро прошла все этапы. Студенты учебного заведения — будущие специалисты цеха «Белой металлургии» («Группа ЧТПЗ») рассказали, что уже, начиная с третьего курса техникума, они проходят производственную практику на Челябинском трубопрокатном, в том числе, и в цехе «Белой металлургии» «Высота-239».

Что нам стоит дом из макарон построить!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Мы уже два года активно сотрудничаем с ЧТПЗ, наши студенты после успешного окончания техникума трудоустраиваются на завод, и такая практика очень полезна и для учебного заведения и для предприятия, — рассказала заведующая отделением «Будущее белой металлургии» техникума Екатерина Сазикова.

Команда «Двойки» решала экологические задачки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Такие акции всем нужны!

Отметим, что к организации квеста подключились челябинские экологические движения «АнтиСМОГ», «Время ЧЕ», «Челябинцы», акция «Разделяйка», фонды «Моя планета» и «Спаси меня». Вместе с челябинской «Комсомолкой», городским новостным порталом «Пчела» и партнерами первого в истории столицы Южного Урала экологического квеста удалось провести действительно масштабную акцию. Что любопытно, даже те, кто официально не участвовал в эко-квесте, — просто пришли погулять в парк и подышать свежим воздухом, тоже с интересом проходили заявленные станции! Организаторы подсчитали, что в экологическом фестивале «ЗаБОР» приняло участие около тысячи горожан. «Экологический ликбез» в действии! Отметим, что эта акция состоялась, в том числе, и благодаря поддержке администрации ЦПКиО им. Гагарина. Популярное и любимое место отдыха горожан все вместе мы превратили в площадку проведения большой экологической акции. Наш парк и городской бор — это «зеленые легкие» Челябинска и нужно к ним бережно относиться.

«Лесная станция»: отвечай на загадки и ходи.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Слова благодарности и другим нашим помощникам — волонтерам — студентам факультета экологии Челябинского государственного университета.

Отметим, что во время эко-квеста активисты общественной организации «АнтиСмог» провели субботник в парке и городском бору. В этом полезном деле приняли участие все желающие.

Станция «Эко-транспорт».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Рядом с главной сценой работали мастер-классы и благотворительная ярмарка. Региональный оператор «Центр коммунального сервиса» в рамках фестиваля еще раз напомнил челябинцам о возможности принять участие и в конкурсе социальной рекламы «Сделай мир чище!».

На станции «Разделяйка» самая юная команда «Эко-поезд».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Современному обществу, к сожалению, все сложнее жить в гармонии с природой. И такие акции прекрасная возможность донести до людей важные вещи. То, что все мы ответственные за сохранение природы, за экологию, за чистоту вокруг нас. «ЗаБОР» — говорящее название акции и замечательная идея. Она помогает понять и осознать ответственность общества за решение важных экологических вопросов, объединяет людей неравнодушных, тех, у кого горячие сердца. Экологическая грамотность — это показатель культуры общества, — отметила начальник управления экологии и природопользования администрации Челябинска Алена Юшкова.

Ведущие фестиваля добавляли настроения!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Концерт, праздничная лотерея, торжественная церемонии награждения. Дипломы получили все участники эко-квеста.

Карен Даллакян – один из популярных специалистов на фестивале.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А первое место занял «семейный подряд» — команда «Ибрагим». Капитан Шамиль и его супруга Айсылу, сын Марат и сноха Айгуль. Победители рассказали, что свою команду назвали в честь одного из поселков в республике Башкортостан. Сейчас в Ибрагиме живут родственники семьи. Второе место у команды «Пом-пом-пом» — учеников 8-11 классов челябинской школы №15. Ребята говорят, что учителя предложили им поучаствовать, и они с удовольствием откликнулись — «никто никого силком не гнал». Бронзовая награда у дружного коллектива «Теплые люди» — «Урало-Сибирской Теплоэнергетической компании» (УСТЭК-Челябинск).

Студенты техникума получают награды.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Дело это нужно и полезное. Если будете проводить второй такой квест, мы обязательно будем участвовать. Это замечательное начинание, которое, уверена, привлечет еще больше команд-участниц, — говорит начальник одного из отделов компании Ирина Великосельская.

Холдинг «Комсомольская правда», сайт городских новостей «Пчела» и все наши партнеры после церемонии награждения проголосовали «за» проведение таких экологически важных акций, приглашая к участию все больше участников!

Команда «Эко-Чурилово».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КОММЕНТАРИЙ

Победители – команда «Ибрагим».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сергей Лихачев, министр экологии Челябинской области:

— Экологический фестиваль «ЗаБОР» состоялся в Челябинске впервые. Его инициаторами выступили медиахолдинг «Комсомольская правда» и портал «Пчела News». Радует, что на призыв принять участие в конкурсе откликнулись крупные предприятия, которые выставили свои команды, волонтеры, а также жители Челябинска, поддержавшие идею крупного экологического мероприятия. В дальнейших планах Министерства экологии — организация и поддержка не только этого экоквеста, но и многих других проектов по экологическому просвещению. Посредством организации и проведения подобных мероприятий мы хотим доносить до людей информацию о бережном отношении к окружающей среде и о том, как важно организовать раздельный сбор мусора, правильно обращаться с животным и растительным миром, объяснять, как сохранить природу Южного Урала для наших потомков.

Самой маленькой участнице эко-квеста – три годика.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Партнеры первого экологического квеста «ЗаБОР»

— Группа ЧТПЗ

— Компания «Краснопольский сыровар»

— «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» (УСТЭК-Челябинск)

— «Полигон ТБО»

— Компания МАКФА»

— ЗУБ ДАЮ — Стоматология в Челябинске (сеть стоматологий в Челябинске, уникальный диагностический комплекс)

— Медицинская клиника «Источник» современная клиника — для взрослых и детей

Охранное предприятие «ВИТЯЗЬ»

Служба заказа такси «Двойки» (заказать дешевое такси онлайн с сайта или через приложение)

Участники концерта экологического квеста «ЗаБОР» на сценической площадке ЦПКиО им. Гагарина:

— Хип-хоп команда «Lil Chest”

— Ансамбль народной песни «Фольктон»

— Коллектив «Электричка» (школа №42)

— Команда «StarLighт (чирлидинг)

— Коллектив «Прорыв» (школа №155)

— Коллектив «ЛесОК» (школа №94)

— Коллектив «Родничок» (лицей №120)

— Фольклорный ансамбль «Горица» (Челябинский государственный университет)

— Детский коллектив студия вокала им. Якова Абрамовича Вейцкина

— Театр-студия «На Алом поле» (ДПиШ им. Крупской)

— Курсанты Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов («Молодежь Отечеству!»).

Фотогалерея.