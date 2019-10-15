10 мимимишных фото ветеринара-блогера с пушистыми пациентами

26-летний ветеринар Баграт Агажанов с малых лет ходил на ферму и наблюдал, как мама и папа лечат буренок. Родители — сельские ветеринары. Когда вырос, окончил институт, устроился в челябинский ветцентр «Умка». Официальный стаж работы — три года. Но в ветеринарии он всю жизнь.

Баграт с детства вместе с родителями лечил животных в селе. Фото героя публикации

Ветеринару 26 лет, он женат, воспитывает дочь. Фото героя публикации

ПРИХОДИТСЯ ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ ДРУГИХ ВРАЧЕЙ

— Когда учился, подрабатывал в кафе поваром — очень люблю готовить. Хотел даже выучиться на эту профессию. До сих не отпускает мысль бросить все и пойти на кухню. Быть ветеринаром легко, а вот быть хорошим ветеринаром крайне сложно. Нужно постоянно учиться, быть крайне внимательным, к тому же ответственность давит. Мне часто приходится исправлять ошибки других врачей. В смену приходит один-два пациента, пролеченных неправильно, — говорит Баграт.

На плече у ветеринара абиссинская кошка — одна из самых древних пород кошек. Фото героя публикации

По его словам, за вред здоровью любимца некоторые люди жалуются в суд на врачей. Если раньше многие даже не пытались лечить питомца — усыпляли. То сейчас большинство стали внимательнее и добрее к своим животным. Но, к сожалению, не все...

— Бывает, хозяева оставляют животных в клинике: лечение не по карману, аллергия на шерсть появилась, просто «наигрались». Часто кто-то из врачей забирает, или знакомым предлагаем. Крайне редко выкладываю объявление в свой в Instagram.

Баграт работает в частном ветцентре. Фото героя публикации.

Питомцы тоже не прочь попозировать. Фото героя публикации.

Баграт ведет веселый блог в соцсетях. В нем делится случаями из практики и дает советы владельцам животных. Фишка блога — забавные и умилительные фото с пациентами. Доктор пытается пародировать их эмоции, делает похожее выражение лица, и оттого получается еще смешнее.

Доктор любит фотографироваться со своими пациентами. И это нравится его подписчикам. Фото героя публикации

— Фотографии с животными набирают большое количество лайков. А у меня есть свободный доступ ко всем видам животных. Вот я и решил, почему бы не использовать это? Зашло!

Вот это котейка! Фото героя публикации.

На Баграта подписано больше пяти тысяч человек. Среди подписчиков, или с их помощью, он и ищет хозяев для животных-отказников. Ветеринар пристроил уже шесть четвероногих.

Доктора любят не только за его профессионализм, но и за позитив. Фото героя публикации

У Баграта 5,4 тыс. подписчиков в Instagram. Фото героя публикации.

Пациент еще не отошел от приема. Фото героя публикации.

У Баграта дома две кошки, одну из которых тоже бросили владельцы в клинике.

— Мне всегда говорят: «Баграт, почему ты не заведешь собаку?». А я отвечаю, что даже мне, ветеринару, завести собаку дорого: обработки, вакцины, питание... А у меня ипотека, жена в декрете. Плюс кошка это меньший уход. Собаку как минимум нужно выгуливать пару раз в день. Животное — это ответственность, не стоит забывать об этом. Подумайте сто раз, прежде чем заводить питомца, чтобы потом он не оказался на улице.

Помимо работы Баграт занимается спортом, воспитывают дочку с супругой Дарихой — она тоже ветеринар.

НА ЗАМЕТКУ

Пять советов от Баграта, которые помогут сохранить здоровье любимца

1. Своевременно проводите обработки от паразитов и вакцинации. Кота нужно обрабатывать раз в полгода. Вакцинацию проводить раз в год. Даже если хвостатый сидит дома — вирус вы можете принести с улицы на обуви. Собак обрабатывать от паразитов каждые три месяца. Вакцинация — раз в год.

2. Кормите профессиональными кормами. Не пакетиком корма за 15 рублей из Ашана. Он как для нас лапша быстрого приготовления — набил живот, а пользы ноль. Лучше Royal Canin, Purina Pro Plan, Hill's и подобные корма.

Кстати, кошек не стоит кормить молоком — у них нет фермента, усваивающего лактозу. А сметана — это удар по их поджелудочной железе. Много рыбы тоже не давайте, в ней много фосфора, который провоцирует образование камней.

3. Обязательно выгуливайте животное на поводке. Прежде всего, для безопасности самого питомца — чтобы он не убежал и не попал под машину, не контактировал с бродячими собаками и не заразился от них. А если это щенок или собака маленькой породы, чтобы вы могли одернуть ее и спасти от нападения сородичей.

4. Обязательно стерилизуйте животное до года, если не собираетесь заниматься вязкой — чтобы купировать заболевания, связанные с гормонами.

5. Питомец катается на попе, не кушает больше 12 часов, цвет его мочи стал розовым — скорее к ветеринару. Если собака или кошка «ездит» на пятой точке — это первый признак заболевания параанальных желез, они отвечают за индивидуальный запах животного. Розовая моча — признак цистита. А отсутствие аппетита не означает стресс, как многие считают, это первый звонок, что ваш питомец заболел.

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