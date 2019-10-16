«В туфли наливали клей»: красавица из Челябинска рассказывает об изнанке модельного бизнеса

Юлия Харлапанова — в топе лучших манекенщиц мира. Родилась, выросла и начинала карьеру в Челябинске. Долгое время работала в Америке и жила на два дома: в Нью-Йорке и южноуральской столице. Открывала Неделю моды в Париже, не раз становилась лицом известных брендов. В США девушку знали лучше, чем Ирину Шейк. Плакаты с Юлией висели там на каждом шагу. Но она всегда говорила: любимый город — Челябинск. Даже свадьбу играла здесь.

В аккаунте топ-модели - не только профессиональные снимки. Фото из аккаунта героини материала в соцсети.

За карьерой Юля не забыла о личном счастье. Ее избранник — спортсмен сборной России по пятиборью. Сейчас они живут в Москве и воспитывают маленького сыночка.

— Приснился сон, что я вернулась на работу. Бегу на укладку, но вдруг останавливаюсь, как вкопанная, и вспоминаю, что у меня ребенок дома один. Проснулась в растерянности, — рассказывает Юлия.

Работа модели — это постоянные перелеты по всему миру. Девушка планирует вернуться к подиумам и съемкам в будущем. А пока завела интернет-дневник, в котором рассказывает о модельном бизнесе изнутри.

Больше всего Юлия любит женственные образы. В платье от Эли Сааб - мечте любой девушки. Фото из аккаунта героини материала в соцсети.

ДЕВОЧЕК ИЩУТ В СОЦСЕТЯХ

Как попадают в модельный бизнес?

— Все по-разному. Можно случайно встретить скаута на улице или в метро. В 13 лет мы с мамой ехали в лифте нашего дома с директором модельного агентства, которая и пригласила меня, — рассказывает Юлия в своем Instagrame @yuliakharlapanova. — Кстати, сейчас скауты находят девочек даже через соцсети. Если я не ошибаюсь, так было с Джиджи Хадид (одна из самых высокооплачиваемых моделей мира — прим. автора).

Так что любая девочка может стать моделью, и совсем неважно, откуда ты родом. Отправляй свои фотографии или, еще лучше, иди на очный кастинг, смелее!

Съемка для Harper Bazar. Фото из аккаунта героини материала в соцсети.

МОДЕЛИ НУЖНО УМЕТЬ… БЫСТРО БЕГАТЬ

Перед выходом на подиум надо быть на месте за три часа. Прическа, макияж, репетиция…

— Но если у тебя стоит один показ в 10, а следующий — в 12 часов, то после первого ты включаешь моторчик и мчишь на следующий. Если локации не рядом, то включаешь двойную скорость. Мой максимум — пять показов за день. И на всех волосы и макияж абсолютно разные, и нужно успеть сменить образ полностью, — рассказывает Юлия.

И это тоже Юля. Что только не приходится носить моделям! Фото из аккаунта героини материала в соцсети.

Кстати, если в образе есть очки или другой аксессуар, закрывающий лицо, то макияж делают все равно. Даже если его никто не увидит!

«ЕМ ВСЕ И МНОГО»

— 90-60-90 — стандартные золотые параметры моделей. Меня очень часто спрашивали про диету: что я ем, а как другие девочки…

Мне очень повезло с генетикой, я всю жизнь худенькая — в маму. Ем, что хочу, когда хочу и желательно очень много, хотя мне никто не верит. Когда я работала, мой вес был 52 — 54 кг, что, конечно же, очень мало при росте 180 см. Но вся одежда садилась идеально, и на подиуме я выглядела, как нужно.

Юля на ступеньках родной 99-й школы в Ленинском районе Челябинска. Фото из аккаунта героини материала в соцсети.

Каждая модель сама для себя знает, что ее полнит, и сама же следит за своим питанием. Два раза в год на неделе моды непроизвольно худеешь на пару кг от огромного количества кастингов, нервов, недосыпа и нехватки времени, чтобы поесть.

Позже я стала больше внимания уделять вопросу еды, потому что питаться весь день круассанами и кофе на бэкстэйдже — не есть гуд.

Модель должна уметь подать любой образ. Фото из аккаунта героини материала в соцсети.

«НЕ ЛЮБЛЮ ПАРИЖ»

— Не люблю Париж, потому что с него все началось, и было очень и очень сложно. В этом городе завершается сезон недель мод — все уставшие и вымотанные.

Итак, в далеком 2008 году я впервые прилетела в Париж на неделю моды. Выдали мне кнопочный телефон (тогда других и не было), чтобы общаться по смс и звонить. Но лучше не звонить, потому что дорого, а денег особо нет. Продукты дорогие. Да все в Париже очень дорого. Про кафе надо забыть, а лучше и не знать, что это.

Юлия Харлапанова. Фото из аккаунта героини материала в соцсети.

На кастинги я ходила на каблуках. Можно брать обувь с собой и переобуваться на месте. Но мне сказали, что лучше сразу быть на шпильках, чтобы произвести больший эффект. В общем, мои ноги просто умирали в конце дня, и однажды я шла домой босиком. Еще бы - 13 кастингов за день в разных концах Парижа… Хотя сейчас я думаю, что если бы по-другому, а была бы у меня такая походка на подиуме? В общем, опыт — просто огонь!

После того, как я поздненько вечером приходила «домой», закидывала в себя что-нибудь съедобное и принимала душ, — приходил факс (ага, именно так и было раньше) с кастингами на завтра. Брала самую обычную бумажную карту и часа полтора составляла маршрут.

Юля в обычной жизни тоже красавица. Фото из аккаунта героини материала в соцсети.

А как же Интернет? Был, да только у подруги на компьютере. Это тогда была роскошь для меня. И я до сих пор помню, как мы однажды смотрели фильм на ноутбуке, — это было такое событие, что офигеть!

Париж я изучила быстро. Он был мне как родной город, но не любимый. Был. Сегодня я чувствую, что очень соскучилась и снова хочу оказаться там. Сходить в любимую кафешку, съесть самую вкусную утиную ножку конфи. Да, было много всяких сложностей, но, честно говоря, рада, что все случилось именно так, потому что это один шанс на миллион.

ДВА ДНЯ РАБОТЫ ДЛЯ ОДНОГО ФОТО

— Лондон, 2009 год. За этой фотографией стоит бессонный семичасовой перелет, два дня работы по 12 часов в сутки, 10 смен образов (каждый раз — полная смена прически и макияжа), моральная и физическая усталость и куча всего еще. Но когда видишь результат, понимаешь, что он превосходит все это в тысячу раз!

yuliakharlapanova Снято в Лондоне 2009 г. DazedandconfuzedMAGAZINE by @davidslijper Если кто-то думает, что быть моделью это просто, то вы глубоко ошибаетесь. За этой фотографией стоит бессонный 7-ми часовой перелёт...

ОБУВЬ НА ТРИ РАЗМЕРА МЕНЬШЕ

— Знаете, что всегда самое страшное для модели на показе? Не узкое платье или головной убор, закрывающий лицо, когда не видишь, где конец подиума и куда идти вообще. Нееее. Это обувь! Никогда не знаешь, какой она будет, не вылетит ли нога, дойдешь ли ты вообще. Вот честно. Почти никогда обувь на показах не бывает комфортной!

Съемка в Аризоне. Фото из аккаунта героини материала в соцсети.

Бывали разные случаи… В Нью-Йорке на показе Marc Jacobs наливали клей прямо в туфли, чтобы нога точно не выскочила во время ходьбы. Сколько раз клеили на стельку двусторонний скотч, даже не сосчитать. Ну а то, что с 41-м размером приходилось ходить в 38-м, — причем, красиво ходить — это вообще классика.

Юлия рассказала корреспонденту КП-Челябинск, что сейчас готовит проект для девушек, которые любят каблуки. Скоро в ее аккаунте появятся видео-уроки.

Прекрасная Юлия. Рабочая съемка. Фото из аккаунта героини материала в соцсети.

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