5 вопросов Борису Видгофу

«Трактор» готовится к следующей выездной серии, в которой встретится с «Витязем», ЦСКА, «Локомотивом» и рижским «Динамо». На текущий момент «черно-белые» занимают восьмую строчку на Востоке. Итоги старта чемпионата и домашней серии, в которой «Трактор» набрал половину очков, подвел генеральный директор клуба Борис Видгоф.

1. Как вы оцениваете результат домашней серии?

— С точки зрения набранных очков, я бы поставил оценку «неудовлетворительно». Играть с «Динамо» Рига мы должны были по-другому — первым номером и уверенно побеждать. Но это игра, это хоккей, поэтому мы с вами имеем то, что имеем.

Неплохая игра была с «Адмиралом», команда из Владивостока пять матчей подряд выиграла. Калинин и Седлак перевели игру в овертайм, немного не повезло в буллитной серии.

Был хороший матч с московским «Динамо», в котором победили. Четвертое звено отлично сыграло, характер показал Ярослав Косов, сделал дубль, Вася Демченко отразил 39 бросков. Нам есть над чем работать, мы это понимаем и работаем.

С рижанами боролись до последнего. Фото: ХК Трактор.

2. Какие факторы сейчас влияют на результат?

— Когда состав меняется на 40 процентов — уже говорят, что команда сильно изменилась. У нас же она обновилась на 80 процентов. Наши молодые ребята играют, постоянно привлекаются к играм за «Трактор»: тот же Ясинский, Карпухин, Никита Тертышный, Гришаков, Жиляков и Шолохов.

Понятно, что надо еще прибавлять, но у нас очень большой резерв по молодым нашим игрокам, по воспитанникам школы «Трактор».

Кроме того, нас, конечно, не радуют травмы наших игроков, особенно чувствуются травмы лидеров. В один момент у нас были травмированы шесть хоккеистов.

Нужно понимать, какой у нас календарь с начала сезона: 18 матчей за 37 дней, двухнедельный выезд на Восток, игра с «Барысом» на высокогорье. Такой календарь был составлен из-за юниорского Чемпионата мира по фигурному катанию, в этом причины длинной восьмиматчевой выездной серии со сложными перелетами, играми на высокогорье и т.д.

Фото: ХК Трактор.

Во второй половине регулярного чемпионата у нас более комфортное расписание, уверен, что в перспективе это принесет нам пользу.Мы знаем свои проблемы — то же большинство.

После 23 октября у нас начнется менее напряженная, с точки зрения календаря, серия, будут перерывы между матчами по три дня, недельный перерыв на Евротур, воспользуемся этим, чтобы по максимуму наиграть связки, большинство.

3. В Челябинске любят хоккей и любят победы. Многие болельщики сейчас критикуют руководство клуба. Как вы к этому относитесь?

— Мы готовы к конструктивной критике, хорошо, что нас критикуют те, кто любят хоккей и действительно переживают за команду. Те, кто смотрит не только на табло, но и на игру — видят, какими были матчи «Трактора».

Команда боролась до последних секунд, никто не опускал руки, несмотря ни на что. Да, проиграли, но это спорт, да, нам есть над чем работать и тренерскому составу, и игрокам. Мы понимаем, что не все хоккеисты пока вышли на свой уровень, я не буду перечислять фамилии.

Впереди еще 42 матча регулярного чемпионата. Фото: ХК Трактор.

Мне бы хотелось поблагодарить наших болельщиков, которые приходят на хоккей, поддерживают команду,с трибун гоняткоманду вперед. Если посмотреть, мы одни из лучших в КХЛ по заполняемости. Другие клубы играют при полупустых трибунах, у нас даже в понедельник на матче с «Динамо» Рига почти все билеты были раскуплены.

Огромное спасибо нашим болельщикам, которые, как и я, верят в команду.

4. Чего сейчас не хватает для нужного результата?

— Мы обязаны набирать обороты, чем мы и занимаемся в ежедневно режиме, результат будет. Еще в спорте нужны удача и везение…На кубках перед началом сезона эти факторы нам способствовали.

Подождите, впереди еще 42 матча регулярного чемпионата, плей-офф и все остальное. Мы будем бороться и работать, и удача однозначно к нам вернется. Это уже сейчасбыло виднов матчах со СКА, Локомотивом, Динамо-Москва, где мы боролись на равных и добились победы.

5. Как вы сейчас оцениваете перспективы команды?

— Я уверен в наших силах, в том, что мы все правильно делаем и движемся в правильном направлении. Нужна поддержка и вера в команду. Я не устану повторять, что в нашей команде нет равнодушных!

Нет, что называется, пассажиров! Пока мы недовольны результатом по очкам, но однозначно уверены в своей команде, уверены в будущем. Сейчас настраиваемся на предстоящую серию, она будет очень тяжелой и интересной.