2019-10-16T10:42:51+03:00
Спорт

5 вопросов Борису Видгофу

Генеральный директор «Трактора» дал расклад по домашней серии и подвел итоги первой трети чемпионата
Поделиться:
Фото: ХК Трактор.Фото: ХК Трактор.
Изменить размер текста:

«Трактор» готовится к следующей выездной серии, в которой встретится с «Витязем», ЦСКА, «Локомотивом» и рижским «Динамо». На текущий момент «черно-белые» занимают восьмую строчку на Востоке. Итоги старта чемпионата и домашней серии, в которой «Трактор» набрал половину очков, подвел генеральный директор клуба Борис Видгоф.

1. Как вы оцениваете результат домашней серии?

— С точки зрения набранных очков, я бы поставил оценку «неудовлетворительно». Играть с «Динамо» Рига мы должны были по-другому — первым номером и уверенно побеждать. Но это игра, это хоккей, поэтому мы с вами имеем то, что имеем.

Неплохая игра была с «Адмиралом», команда из Владивостока пять матчей подряд выиграла. Калинин и Седлак перевели игру в овертайм, немного не повезло в буллитной серии.

Был хороший матч с московским «Динамо», в котором победили. Четвертое звено отлично сыграло, характер показал Ярослав Косов, сделал дубль, Вася Демченко отразил 39 бросков. Нам есть над чем работать, мы это понимаем и работаем.

С рижанами боролись до последнего. Фото: ХК Трактор.

С рижанами боролись до последнего. Фото: ХК Трактор.

2. Какие факторы сейчас влияют на результат?

— Когда состав меняется на 40 процентов — уже говорят, что команда сильно изменилась. У нас же она обновилась на 80 процентов. Наши молодые ребята играют, постоянно привлекаются к играм за «Трактор»: тот же Ясинский, Карпухин, Никита Тертышный, Гришаков, Жиляков и Шолохов.

Понятно, что надо еще прибавлять, но у нас очень большой резерв по молодым нашим игрокам, по воспитанникам школы «Трактор».

Кроме того, нас, конечно, не радуют травмы наших игроков, особенно чувствуются травмы лидеров. В один момент у нас были травмированы шесть хоккеистов.

Нужно понимать, какой у нас календарь с начала сезона: 18 матчей за 37 дней, двухнедельный выезд на Восток, игра с «Барысом» на высокогорье. Такой календарь был составлен из-за юниорского Чемпионата мира по фигурному катанию, в этом причины длинной восьмиматчевой выездной серии со сложными перелетами, играми на высокогорье и т.д.

Фото: ХК Трактор.

Фото: ХК Трактор.

Во второй половине регулярного чемпионата у нас более комфортное расписание, уверен, что в перспективе это принесет нам пользу.Мы знаем свои проблемы — то же большинство.

После 23 октября у нас начнется менее напряженная, с точки зрения календаря, серия, будут перерывы между матчами по три дня, недельный перерыв на Евротур, воспользуемся этим, чтобы по максимуму наиграть связки, большинство.

3. В Челябинске любят хоккей и любят победы. Многие болельщики сейчас критикуют руководство клуба. Как вы к этому относитесь?

— Мы готовы к конструктивной критике, хорошо, что нас критикуют те, кто любят хоккей и действительно переживают за команду. Те, кто смотрит не только на табло, но и на игру — видят, какими были матчи «Трактора».

Команда боролась до последних секунд, никто не опускал руки, несмотря ни на что. Да, проиграли, но это спорт, да, нам есть над чем работать и тренерскому составу, и игрокам. Мы понимаем, что не все хоккеисты пока вышли на свой уровень, я не буду перечислять фамилии.

Впереди еще 42 матча регулярного чемпионата. Фото: ХК Трактор.

Впереди еще 42 матча регулярного чемпионата. Фото: ХК Трактор.

Мне бы хотелось поблагодарить наших болельщиков, которые приходят на хоккей, поддерживают команду,с трибун гоняткоманду вперед. Если посмотреть, мы одни из лучших в КХЛ по заполняемости. Другие клубы играют при полупустых трибунах, у нас даже в понедельник на матче с «Динамо» Рига почти все билеты были раскуплены.

Огромное спасибо нашим болельщикам, которые, как и я, верят в команду.

4. Чего сейчас не хватает для нужного результата?

— Мы обязаны набирать обороты, чем мы и занимаемся в ежедневно режиме, результат будет. Еще в спорте нужны удача и везение…На кубках перед началом сезона эти факторы нам способствовали.

Подождите, впереди еще 42 матча регулярного чемпионата, плей-офф и все остальное. Мы будем бороться и работать, и удача однозначно к нам вернется. Это уже сейчасбыло виднов матчах со СКА, Локомотивом, Динамо-Москва, где мы боролись на равных и добились победы.

5. Как вы сейчас оцениваете перспективы команды?

— Я уверен в наших силах, в том, что мы все правильно делаем и движемся в правильном направлении. Нужна поддержка и вера в команду. Я не устану повторять, что в нашей команде нет равнодушных!

Нет, что называется, пассажиров! Пока мы недовольны результатом по очкам, но однозначно уверены в своей команде, уверены в будущем. Сейчас настраиваемся на предстоящую серию, она будет очень тяжелой и интересной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Качество нашей игры лучше, чем позиция в турнирной таблице»: интервью с главным тренером «КС» Миодрагом Божовичем
Наставник «Крыльев Советов» рассказал на радио «КП-Самара» о прогрессе Соболева, игроках, которые в будущем могут попасть в сборную, и о своей футбольной философии
Кипр - Россия 13 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Футбол, матч Кипр - Россия 13 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 13 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020
Новости 24
Возле известного горнолыжного курорта в Челябинской области загорелся коттедж
В Челябинской области девочек-подростков будут прививать от вируса, вызывающего рак шейки матки
«Трактор» готов к конструктивной критике: гендиректор клуба Борис Видгоф дал оценку игры команды
Бизнесмен Алишах Сулейманов разбился в Челябинской области
Клиенты ВТБ могут проводить платежи по QR-коду в банкоматах
СК опубликовал видео, на котором житель Челябинской области рассказал, как убивал Ксению Каторгину
Челябинвестбанк: 29 лет в экономике региона
«Не вешай лапшу»: самая дешевая бич-лапша в Челябинской области
Челябинская область усиливает контроль за строительством школ и садиков
Жители Челябинска поймали управляющую компанию на подделке подписей
Челябинский фотограф победила в конкурсе Минсельхоза России
Вышедший из СИЗО южноуралец зарезал зятя своей сожительницы
В центре Челябинска на три дня частично закроют движение по одной из улиц