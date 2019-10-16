Ксению Каторгину можно было спасти: еще месяц назад ее убийцу объявили в розыск в Челябинске
Дни неизвестности позади. В Екатеринбурге, наконец, нашли тело убитой Ксении Каторгиной, которая пропала после показа дорогой машины. На колодец с телом 27-летней девушки вывели сами убийцы — все они из Челябинской области.
Один подозреваемый задержан в Копейске, еще двое — на съемной квартире в Челябинске. Все уже призналась в содеянном и дают показания. Их слова подтверждают основную версию — Ксению лишили жизни ради наживы.
Жизнь девушки и машину преступники оценили всего в 500 тысяч рублей. Фото: соцсети.
Десятого октября Каторгиной позвонила незнакомая женщина. Она сказала, что готова купить ее Audi, но находится в положении, страдает от токсикоза и не может подъехать на «смотрины» сама. Тогда Ксения, без опаски, одна отправилась на показ машины.
Вместе с «беременной» на осмотр пришли еще двое. Они убили хозяйку Audi, а тело выбросили в технический колодец на одной из улиц Екатеринбурга. Машину Ксении отморозки продали перекупщикам в тот же день…
По делу проходят трое подозреваемых: 31-летняя Екатерина и двое мужчин. Фото: соцсети
Сейчас по делу проходят трое подозреваемых: 31-летняя Екатерина Меньшикова и двое мужчин.
29-летний житель Копейска Михаил Федорович уже был судим за разбойное нападение. Восемь лет назад вместе с другом они приставили револьвер к голове пострадавшего и забрали чужой автомобиль.
Из колонии Михаил вышел два года назад. Но зарабатывать по-другому, видно, не научился. Его новым напарником стал 42-летний таксист и отец троих детей из Челябинска Марат Ахметвалиев. Месяц назад на него подали в розыск — он пропал на арендованном Volkswagen Polo. Как теперь выясняется, просто сбежал в Екатеринбург и продал иномарку перекупщикам.
Марат Ахметвалиев работал таксистом и воспитывал троих детей. Фото: соцсети.
Кто был лидером криминального трио, следствию только предстоит разобраться. Кто из них лишил жизни хозяйку Audi в органах тоже не уточняют. Однако есть вероятность, что гибель девушки можно было предотвратить, если бы Ахметавалиева искали более рьяно.
— Мы знали, что наш Volkswagen в Екатеринбурге — оттуда приходили штрафы. Но полиция никого не искала. За несколько дней до гибели Ксении мы даже написали жалобу на бездействие участкового, — рассказала женщина, у которой преступник угнал машину.
Прокомментировать это дело в пресс-службе УМВД города Челябинска пообещали позже — в ведомстве идет внутренняя проверка.
Кстати, полиция проверяет криминальное трио на причастность к другим преступлениям.
Следственный комитет предоставил видео следственного эксперимента убийства Ксении Каторгиной.
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