Семь фото улицы Челябинска, которая дымит пожарами каждую ночь

Обеспокоенные читатели рассказали корреспонденту КП-Челябинск о том, что они часто видят из окон своего автомобиля. Дабы не быть голословными, в редакцию прислали фото.

Вся грязь и вредные выбросы копятся здесь годами. И все это с дождями уходит в землю, а с ветрами - в воздух.

— Асфальтовый завод отравляет нам воздух, — рассказывает Владимир Андреевич. Прямо до садов, в сторону Чурилово. Видно, что дымит этот завод, когда темно. Запах там просто... не передать!

По этой дороге каждый день едет тысяча авто. Фото: читатели КП-Челябинск.

Наши читатели живут в районе АМЗ, а по Енисейской ездят затемно домой с дачного участка.

— Там варят асфальт, смолу. Очистных у них, видимо, нет. Дым воняет страшно — это кошмар!

Пыль добавляет колорит общей картинке. Фото: читатели КП-Челябинск.

А еще Челябинску добавляют экологических проблем предприятия, которые незаконно сжигают мусор.

И летом, и зимой обочины одним цветом. Фото: читатели КП-Челябинск.

— В городской черте есть место, напоминающее лунный пейзаж: убитая дорога, корни деревьев выворочены. Дикая местность, — продолжает Владимир Андреевич. — Нам не дает покоя свалка и дорога на улице Енисейской.

Дым летит по округе, прибавляя проблем городу. Фото: читатели КП-Челябинск.

— Промышленные предприятия сбрасывают техногенные воды, которые размывают дорогу. Потом ее равняют, но машины все равно выбивают ямы, и все повторяется. Вдоль дороги к железнодорожному переезду устроены свалки с обеих сторон. Район просто загажен.

Дорогу равняют, но техногенные воды все равно ее размывают. Фото: читатели КП-Челябинск.

Куда жаловаться на грязный воздух

Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска: 112, 263-34-44

Специалисты службы подсчитывают количество жалоб о присутствии в атмосферном воздухе посторонних запахов и направляют отчет главе города.

Отдел метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды: 8 (351) 260-67-70

Гидрометцентр выставляет посты, на которых идет анализ состояния воздуха. Именно им нужно жаловаться в случаях задымленности в период НМУ.

Телефон доверия ГУ МЧС по Челябинской области: 8 (351) 239-99-99

Сотрудники едут по обращениям горожан и проводят пробы воздуха.

«Горячая линия» управления Роспотребнадзора по Челябинской области: 8-800-100-26-73

Собирают жалобы о проблеме смога.

Министерство экологии Челябинской области: 264-66-80 (приемная), 263-79-09 (начальник)

Ведут надзор за природоохранной деятельностью местных предприятий.

Управление Росприроднадзора по Челябинской области: 237-80-83, 8-908-094-00-64

Дежурный принимает жалобы о загрязнении окружающей среды промышленными выбросами.