В Екатеринбурге нашли мертвой пропавшую 10 октября Ксению Каторгину. Труп девушки был обнаружен в Орджоникидзевском районе. Подозреваемые в убийстве были задержаны. Ведутся следственные действия.

После резонансного случая КП-Челябинск задала вопросы экспертам, как безопасно продать машину:

Как в Челябинске продать машину и не вляпаться в криминальную историю. Рассказывают эксперты 00:00 00:00

— Девушкам вообще не надо продавать машины в одиночку, — говорит директор компании по подбору подержанных машин «ЗБС Авто» Виталий Нефедов. — Судя по всему, эти ребята искали в качестве жертвы одинокую женщину, рассчитывая, что она приедет без мужчины. Так и получилось.

В подобных случаях необходимо ехать на встречу вместе с мужем или другом. Возьмите с собой средства самообороны. Если вы приехали на место, а там три подозрительных человека, лучше сразу развернуться и не показывать машину. Кроме того, нормальный покупатель не будет назначать встречу вечером — машину не видно, всех царапин не рассмотреть.

Если покупатели предложили поехать в сервис, не садите их в свою машину. Каждый должен добираться самостоятельно. Лучше сразу назначить встречу в проверенном сервисе. Зная, что там будет много посторонних людей, недобросовестные покупатели сразу «сольются». Помните, что вы продаете товар, который стоит больших денег, и необходимо обеспечить максимальную безопасность.

Можно воспользоваться услугами посредников, но опять же, не частников, а специализированных организаций, чтобы все было официально.

После убийства Ксении Каторгиной эксперты рассказали, как безопасно продать машину.Фото: Дмитрий БРУШКО

Юрист Иван Черепенко:

— В случае с Ксенией Каторгиной сыграл тот факт, что ей пообещали хорошую цену и хотели купить сразу — это всегда важно для продавца. Она решила: раз люди забирают, можно и самой продать. Она не подумала, что едет в другой город, никого с собой не взяла, пожалев покупательницу, у которой токсикоз.

Нужно уделять большое внимание личности покупателя. Должно насторожить, если он просит куда-то приехать. Не понятно, какие люди будут там ожидать. Когда человек, даже не видя машину, говорит: «Приезжайте прямо сейчас, я готов купить», это тоже должно вызвать подозрение. Нужно подстраховываться. Кроме того, могут расплатиться фальшивыми купюрами.

Но на самом деле, чаще страдают покупатели, а не продавцы, потому что они привозят с собой на встречу наличные деньги.

Как в Челябинске продать машину и не вляпаться в криминальную историю. Рассказывают эксперты 00:00 00:00

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