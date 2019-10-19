Челябинск засыпало снегом: аварии, очереди на шиномонтажках, таксисты подняли цену в три раза
Сегодня, 19 октября, южноуральскую столицу накрыло снегом. Одни челябинцы делятся в соцсетях фотографиями заснеженных улиц, другие стоят в очереди в шиномонтажку.
Скорее «переобуваться».Фото: Ирина Фадюшина
А вы успели сменить резину?Фото: Ирина Фадюшина
Накануне МЧС предупреждало об осадках и гололедице на дорогах. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» в городе с утра произошло пять ДТП. Хорошо, что непогода выпала на выходной день и в Челябинске не образовалось пробок. А вот на трассе М5 автомобилисты стоят.
Пробка на М5 от Миасса в сторону Златоуста. Фото: читатель КП
Златоуст. Техника небольшая работает. Фото: читатель КП
Те, кому утром пришлось ехать на такси, выложили немалые суммы за поездку. Таксисты взвинтили цены в два, а-то и в три раза.
— Еще вчера ездила из центра до ЧелГУ за 90 рублей, сегодня 282! Причем, просят оплату только по «безналу», говорят: «Водитель едет издалека». А у меня денег на карте нет, хоть биткоинами плати, но их тоже нет, — рассказала челябинка Ирина.
Двор на Сони Кривой.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Некоторым горожанам пришлось ждать такси очень долго. Челябинский ветеринар Баграт Агажанов провел в ожидании водителя 40 минут.
Снег продолжает валить до сих пор. По прогнозу синоптиков Челябинского гидрометеоцентра, завтра осадков уже не будет.
25 км от Челябинска. Фото: Павел Борисов
Улица Захаренко. Фото: Ксения Булкова
Первые снеговики. Фото: Anyuta Ivanova
Настоящая зима! Фото: Наталья Митюшина
Снег в Челябинской области 19 октября.
Задерживается вылет рейса в Турцию из-за погодных условий. Фото: cekport.ru
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