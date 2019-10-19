Челябинск засыпало снегом: аварии, очереди на шиномонтажках, таксисты подняли цену в три раза

Сегодня, 19 октября, южноуральскую столицу накрыло снегом. Одни челябинцы делятся в соцсетях фотографиями заснеженных улиц, другие стоят в очереди в шиномонтажку.

Скорее «переобуваться».Фото: Ирина Фадюшина

А вы успели сменить резину?Фото: Ирина Фадюшина

Накануне МЧС предупреждало об осадках и гололедице на дорогах. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» в городе с утра произошло пять ДТП. Хорошо, что непогода выпала на выходной день и в Челябинске не образовалось пробок. А вот на трассе М5 автомобилисты стоят.

Пробка на М5 от Миасса в сторону Златоуста. Фото: читатель КП

Златоуст. Техника небольшая работает. Фото: читатель КП

Те, кому утром пришлось ехать на такси, выложили немалые суммы за поездку. Таксисты взвинтили цены в два, а-то и в три раза.

— Еще вчера ездила из центра до ЧелГУ за 90 рублей, сегодня 282! Причем, просят оплату только по «безналу», говорят: «Водитель едет издалека». А у меня денег на карте нет, хоть биткоинами плати, но их тоже нет, — рассказала челябинка Ирина.

Двор на Сони Кривой.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Некоторым горожанам пришлось ждать такси очень долго. Челябинский ветеринар Баграт Агажанов провел в ожидании водителя 40 минут.

bagrat.vet Прошу, берегите себя и своих близких!!!

Снег продолжает валить до сих пор. По прогнозу синоптиков Челябинского гидрометеоцентра, завтра осадков уже не будет.

25 км от Челябинска. Фото: Павел Борисов

Улица Захаренко. Фото: Ксения Булкова

Первые снеговики. Фото: Anyuta Ivanova

Настоящая зима! Фото: Наталья Митюшина

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/738770" frameborder="0"></iframe> Снег в Челябинской области 19 октября.

Задерживается вылет рейса в Турцию из-за погодных условий. Фото: cekport.ru

betehtin_aleksei Нашлось #напросторахинтернета ,а #погодавчелябинске сейчас так и шепчет #алексейбетехтин #культурныйминистр #министртожеловек #спервымснегом #фестивальнаниколузимнего #улыбнитесь

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