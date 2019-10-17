«Усыплять. Не лечить»: зоозащитница написала в прокуратуру на ветврача из Челябинска, спасающего животных от смерти

Недавно мы написали о 26-летнем ветеринаре-блогере из Челябинска, который не просто лечит животных, но еще делает веселые фото в своем Инстаграм вместе с ними. Но не все бывает весело. Иногда хозяева приносят Баграту Агажанову своих питомцев на лечение, а узнав цену, просят усыпить их. Баграт отговаривает. А, если не получается, берет деньги за эвтаназию, а сам лечит бедняжек и затем пристраивает в добрые руки. Выхаживает их бесплатно, а средства на усыпление тратит на расходные материалы.

Казалось бы, это поступок. Лучше же попробовать спасти жизнь, нежели умертвить. Но не все так просто...

«ЭТО — МОШЕННИЧЕСТВО»

Юрист по вопросам обращения с домашними животными Анна Разинова, зоозащитник с 15-летним стажем из Санкт-Петербурга, прочитав статью КП-Челябинск о Баграте, оставила комментарий. В нем она объяснила, что ветеринар, беря деньги за эвтаназию и НЕ усыпляя животных, нарушает закон. Она отправила обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку.

Такой комментарий дала зоозащитница. Фото: соцсети

Мы связались с Анной и задали ей несколько вопросов.

— Вы не боитесь, что сейчас общественное мнение поднимется против вас? Ведь врач, по сути, доплачивает за то, чтобы спасти жизнь несчастного, которого приговорили хозяева к смерти.

— А вы знаете, я уже ничего не боюсь. Как раз общественное мнение думающих людей будет за меня. Я за то, чтобы ветеринар попытался отговорить людей от этого шага. Но он это может делать ровно до тех пор, пока сам владелец согласен на уговор, пока он идет с ним на контакт. Как только подписан договор об эвтаназии, либо заключен в устной форме, деньги переданы врачу, врач обязан усыпить животное и никак иначе.

— А если бы врач предупреждал, что он возьмет деньги за эвтаназию, но усыплять животное не будет — вылечит его и попробует пристроить в добрые руки…

— Это было бы другое дело. Если бы ветеринар сумел уговорить владельца передать ему животное на основании договора купли-продажи или договора дарения, было бы нормально. Но когда он, взяв деньги для эвтаназии, потом присваивает себе животное и деньги, это нарушение. И независимо от того, какие благие цели он преследует.

Сам Баграт Агажанов в курсе, что зоозащитница пожаловалась на него в прокуратуру. Об этом ему рассказали подписчики. История уже разлетелась в Сети. Молодой ветеринар даже не знал, что по закону нельзя брать деньги за эвтаназию и лечить питомцев. Говорит, просто делал доброе дело… Неужели его накажут?

А вы на чьей стороне?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/737885" frameborder="0"></iframe> Ветеринар из Челябинска нашел семью для больного кота, от которого отказались хозяева.Видео:

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