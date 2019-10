Куда сходить в Челябинске 19-20 октября: как интересно провести выходные

«Ностальжи» в челябинской опере 6+

Довольно редкий для нашего театра формат. В концерте участвуют солисты оперы, хора и оркестра. Прозвучит музыка и песни зарубежных и советских композиторов прошлого века

— Хотим создать атмосферу, которая бы позволила зрителям погрузиться в воспоминания. А как это можно сделать? Конечно, с помощью музыки и песен. При этом молодежи также будет интересно, ведь многие хиты прошлых лет сейчас вновь набирают популярность, — отмечает директор оркестра заслуженный артист России Валерий Михель.

В концерте прозвучат известные произведения советских композиторов: «Эхо любви» Евгения Птичкина, вокализ Аркадия Островского, «Улыбнись», «Королева красоты», «Верни мне музыку» Арно Бабаджаняна, «Нежность» Александры Пахмутовой. Порадуют слушателей и зарубежными песнями: My heart will go on из кинофильма «Титаник», Sway Пабло Бельтрана Руиса, Volare Доменико Модуньо и многими другими.

— Качество исполнения будет на высоком уровне, поскольку на сцену выйдут профессиональные оперные артисты, которые мастерски владеют не только академическим, но и эстрадным вокалом, — говорит идейный вдохновитель проекта Валерий Михель. — Попробовать себя в разных стилях интересно и самим солистам. Они это умеют, а главное — им это нравится.

Любимую музыку прошлого века будут дарить Дмитрий Никитин, Александр Сильвестров, Павел Чикановский, Наталия Быстрик, Гузелья Шахматова, Елена Роткина, Дарья Аброськина, Мария Гуйтар, Алексей Пьянков, хор и оркестр. Дирижер — Вячеслав Губанов.

«Ностальжи» в челябинской опереФото: Андрей АБРАМОВ

19 октября, суббота

Театр оперы и балета им. Глинки

Тел.: (351) 263-87-63, 263-99-82

Начало: 18.00

Билет: 200 — 500 руб.

РУБРИКА: ДЛЯ ИСКУШЕННОГО ЗРИТЕЛЯ

Самые необычные театры страны приехали на фестиваль «Камерата» 16+

В Челябинске уже второй десяток лет проводят театральный фестиваль. Заявки со всей страны собирает Камерный театр, известный своими неординарными постановками в самом хорошем смысле этого выражения. В этом году на наш фестиваль присылали заявки из Грузии, Армении и Минска. Но в итоговую программу их спектакли по разным причинам не вошли.

Всего в Челябинске сыграют 16 спектаклей. Будьте внимательны — не все они проходят на сцене Камерного. Для некоторых договорились с другими площадками. Так пермский театр «У Моста» покажет трагикомедию в мрачных тонах «Головлевы». На сцене театра-студии «Манекен» читают «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» — историю, которая доказывает, что Сталин до сих пор жив. «Театр ненормативной пластики» из Санкт-Петербурга привез историю человека перед смертью «Сибирь», которую сыграет один актер.

Полную афишу смотрите на сайте fest.kamerata.ru.

17 — 23 октября

Тел.: (351) 263-30-35

Билет: 300 — 1 000 руб.

РУБРИКА: ГИТАРНЫЕ АККОРДЫ

Шансонье Александр Дюмин приезжает с хитами 16+

Музыкант рассказывал, что его знакомство с шансоном состоялось благодаря любви отца к пластинкам Высоцкого. Рос он в Горловке — шахтерском городке на Донбассе, который сегодня стал линией фронта. Дюмин вспоминает, что ребята там неспокойные, как и подобает парням в небольших городах. Поэтому многое из уличной романтики в своем детстве артист почерпнул из детства.

В 25 лет Александр, будучи лишь в начале пути, приезжает покорять Москву. Знакомится с Михаилом Кругом и начинает путь в большой русский шансон. Сегодня коллеги по цеху называет его стиль — хард-шансоном. Hard — «тяжелый» с английского. Все благодаря тяге Дюмина отражать в песнях неприглядную реальность, которую нельзя заменить тактичным эвфемизмом.

— В уютном зале поклонники смогут насладиться живым качественным звуком, любимыми хитами, общением с любимым артистом, а также получить автографы, — говорят организаторы о предстоящем концерте.

20 октября, воскресенье

«Максимилианс»

Тел. (351) 246-00-00

Начало: 20.00

Билет: 900 — 2 600 руб.

ЧТО ЕЩЕ

Выставка лучших фотографов Южного Урала 16+

В Челябинске есть неформальное сообщество людей увлеченных фотосъемкой — TFP Group. Вообще явление TFP — это когда фотограф, модель, стилисты объединяются, чтобы получить какой-то интересный результат. Деньги никто друг другу не платит — все работают на идею. В южноуральской столице тысячи творческих людей. Следить за их работами и примкнуть к движению можно во «ВКонтакте» в одноименной группе.

А пока предлагаем посетить выставку лучших работ сообщества. В анонсе, например, кадр одного из титулованных фотографов Урала — Дмитрия Беляева. Ему мастерски удается снимать женские портреты.

До 30 октября

Выставочный зал Союза художников России

10.00 — 18.00

Путешествие в Мульти-мирФото: Андрей АБРАМОВ

Путешествие в «Мульти-мир» 0+

Постановки для детей обретают новые форматы. Раньше мы просто водили детей в кукольный театр и на новогодние елки. Затем появились необычные спектакли с героями мультиков вроде Трансформеров или Свинки Пеппы. Теперь же детский спектакль превратили в школу блогеров! Сейчас большинство детей на вопрос «Кем ты хочешь стать?» отвечают — блогером.

— Действие спектакля сопровождается увлекательными интерактивными фрагментами с героями современной анимации, а это значит, что каждый зритель станет участником представления и погрузится в атмосферу происходящего на сцене. Также вас ждет розыгрыш крутых подарков, дымовые и лазерные эффекты, генераторы мыльных пузырей и дыма, экранная проекция, гигантские аэромячи и конкурсы с призами! — гласит афиша мероприятия.

20 октября

ДК ЖД

Тел. (351) 246-00-00

Начало: 12.00

Билет: 300 — 600 руб.