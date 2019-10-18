В Челябинске учительница умерла во время конкурса на глазах учеников

В четверг, 17 октября, в 39-й челябинской школе проходил конкурс художественного чтения. Во время чтения стихов вдруг стало плохо учительнице начальных классов Розе Гатиятовне Бухаровой. Ее вынесли из актового зала, вызвали врачей. Но спасти не смогли. Сердечный приступ либо - инсульт.

Мы связались с директором школы Светланой Владимировной Урванцевой. И попросили рассказать о педагоге.

— Роза Гатиятовна у нас работала два года. С семьей приехала из Курганской области. Купили квартиру в новом районе Чурилово. Ей тогда было 60 лет. Такая активная очень, не хотела дома сидеть...

— Что она преподавала?

— У нее был начальный класс, 18 часов в неделю она вела. Полная нагрузка, соответствующая одной ставке. Она замечательный была человек. И дети хорошие у нее в классе. Как у работодателя, к ней у меня вообще не было никаких вопросов.

— Что случилось в тот день?

— В час дня мы проводили школьный этап конкурса чтецов. Дети читали стихи. Все хлопали. Во время этого мероприятия ей стало плохо, примерно через час после начала...

— Врачи быстро приехали?

— Да, скорая помощь была на месте уже через 7 минут после вызова. Полчаса оказывали помощь. Вызвали вторую бригаду. Но в 14:40 констатировали смерть... Пришла дочь, сестра. Конечно, они были сильно подавлены, не могли говорить...

Конкурс останавливать не стали, многие дети не поняли, что случилось, подумали, что Розе Гатиятовне просто стало плохо, и ей в коридоре оказывают помощь. Да и отпустить детей в урочное время было нельзя. Обзвонили родителей, попросили детишек забрать.

С некоторыми школьниками, особо впечатлительными, разговаривал школьный психолог, объяснил, что в жизни такое бывает...

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