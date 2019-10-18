2019-10-18T09:40:36+03:00
Общество

В Челябинске учительница умерла во время школьного праздника

62-летнему педагогу стало плохо на конкурсе художественного чтения «Шаг к Парнасу»
Ольга АНТОНОВА
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В школе № 39 Челябинска умерла учительница.В школе № 39 Челябинска умерла учительница.Фото: Google Карты
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Трагедия в школе № 39, что в Тракторозаводском районе, случилась накануне, 17 октября. В рабочее время, во время выступления учеников на конкурсе художественного чтения, скончалась учительница начальных классов. В Комитете по делам образования администрации Челябинска факт подтверждают.

Как рассказала директор школы Светлана Урванцева, сердечный приступ у педагога случился во время декламации очередного участника конкурса:

— Она сидела и вдруг упала. Детей сразу вывели, первую помощь оказывал школьный медработник. Сразу же вызвали «скорую», потом приехала реанимация. Врачи прибыли очень быстро, но было уже поздно. Ответственный работник, очень опытный. Редко оформляла больничные, все время была с детьми: работала на полной ставке. Очень жаль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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