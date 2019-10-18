В Челябинске обсудили требования к экологическому стандарту Южного Урала

Челябинская область разрабатывает положение регионального экологического стандарта. Инициатива его создания принадлежит губернатору Алексею Текслеру. Стандарт — это особые требования, которые будут выдвинуты правительством Челябинской области к предприятиям в охране окружающей среды, в использовании лучших защитных технологий в производстве. Добавьте сюда же тему озеленения, охраны водных объектов, рекультивацию земель промышленного использования.

И БОЛЬШИЕ, И МАЛЫЕ — ПЕРЕД ЗАКОНОМ ОТВЕТСТВЕННЫ ВСЕ

По распоряжению губернатора в регионе создан Координационный совет по вопросам экологии при губернаторе. Возглавил его Рашид Исмаилов, руководитель Общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество», заместитель председателя Общественно-делового совета нацпроекта «Экология».

В четверг, 17 октября, в администрации Челябинска Рашид Исмаилов провел совещание по разработке технического задания экологического стандарта: какие требования и санкции он будет содержать; каких субъектов бизнеса будет касаться. Конечно, нужно учитывать интересы предприятий. Но, как особо подчеркнул Исмаилов, прежде всего, речь — о защите права человека на благоприятную экологическую среду. Подчиняться единым требованиям должны не только крупные предприятия, но и малый бизнес.

Документ об экологическом стандарте появится весной следующего года, чтобы во время мероприятий саммитов стран — участниц ШОС и БРИКС презентовать его иностранным коллегам.

ПОЧЕМУ МЭРИЯ РАСТОРГЛА КОНТРАКТ НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Челябинск — город промышленный, и до 80% производств в нем связаны с металлургией и обработкой. Зеленый вопрос для нас чрезвычайно важен. Ответственность городской власти, районных администраций — это озеленение, благоустройство, работа современного экологически чистого транспорта.

— В раках этих полномочий мы хотим войти в экологический стандарт. Наша задача — восстановить общественный транспорт, провести озеленение. Надеемся, что прямая связь с жителями, общественниками, экспертами, которая будет выстраиваться при разработке экологического стандарта, нам очень поможет в реализации благоустройства и создании экологически чистого пространства в Челябинске, — сказала временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова.

Котова напомнила, что в этом году Челябинск получит 66 новых автобусов на газомоторном топливе. 17 из них уже вышли на маршруты, еще 11 проходят регистрацию. Оставшиеся поступят в город до 1 декабря. Для обновления автобусного парка областной бюджет по распоряжению губернатора Алексея Текслера выделено 700 млн рублей. Как отметила градоначальница, приобретение новых автобусов на 1,5 млрд руб запланировано и в 2020 г. по федеральной программе «Чистый воздух».

Кстати, администрация Челябинска расторгла контракт на озеленение города на 200 млн руб.

— Техзадание по озеленению составлялось полтора-два года назад при участии оргкомитета, который занимался подготовкой Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС, — рассказала Котова. — У авторов документа были свои соображения — высадить вдоль гостевых маршрутов деревья определенного сорта, определенной высоты. Но эксперты и жители, которые наблюдали за выкорчевкой деревьев, стали говорить, что часть деревьев еще может расти. Поэтому мы пришли к выводу, что лучше сохранить эти деревья, а средства направить на высадку деревьев в других местах, это будет разумно.

Неиспользованные средства на озеленение перенесли на 2020 год. Они приплюсуются к 300 млн руб., которые запланированы на следующий год на озеленение. Как отметила Котова, озеленять будут не только центральные, но и другие улицы города.