Без отрыва от работы и бесплатно: государство заплатит за обучение работников предприятий

Челябинец Анвар Халитов работает инженером. Вуз окончил всего лишь семь лет назад. Но уже сейчас, признается, ему не хватает полученных знаний.

— Техника обновляется очень быстро. Самому за новинками уследить трудно. Я, конечно, читаю научную литературу, хожу на выставки и ищу информацию в интернете. Однако цельной картины нет. Мне хотелось бы узнать про тренды, поспорить, обсудить технику, — говорит Анвар Халитов.

Вот почему молодой человек с радостью пошел на курсы, которые предложил оплатить его работодатель. Почти два месяца инженер будет посещать лекции в учебном центре. И надеется, что полученный багаж знаний сделает его более эффективным работником.

На курсы ходят и коллеги Халитова. В этом году их работодатель ООО Научно-технический центр «Приводная техника» планирует обучить более ста человек — практически половину всего персонала.

Анвар Халитов уверен: курсы помогут стать более эффективным работником.

К слову сказать, ситуация на областном рынке труда выглядит следующим образом: уровень регистрируемой безработицы в Челябинской области на начало октября 2019 года составил 1,05%, напряженность на рынке труда — 0,89 чел./вак. На учете в центрах занятости населения состоит 19698 безработных. Количество имеющихся вакансий в центрах занятости населения области, заявленных работодателями, составило 25835 единиц. С начала года областной службой занятости населения трудоустроены 31470 человек, к профессиональному обучению, получению дополнительного профессионального образования приступили 5188 человек. В службу занятости Челябинска в 2019 году обратились 12716 человек, что на 3,6% граждан больше, чем в прошлом году — 12272 человека. А безработных стало на 12,0% больше (8381 человек), чем год назад (7486 человек). Количество вакансий уменьшилось на 6,0% (в 2018 году — 29421, в 2019 году — 27662 единиц). Сегодня в городском банке больше 12,1 тыс. вакансий, их перечень обновляется каждый день.

И ФИНАНСИСТЫ, И ТЕХНАРИ

— Мы разработали для сотрудников «Приводной техники» несколько специальных программ. Каждая из них заточена под потребности предприятия, — говорит директор учебного центра «Momentum» Максим Григорьев. — Часть занятий проходят в учебном центре, часть — дистанционно. Мы рассылаем студентам лекции с тестами по «электронке». Но стандартных экзаменов в конце не будет. Новые знания наши студенты применяют на практике уже сейчас.

Летом закончила обучение группа кадровиков: им рассказали о новшествах законодательства. В октябре лекции посещают электрики, инженеры: они знакомятся с новой техникой и осваивают нюансы наладки. За ними в классы учебного центра придут управленцы и финансисты. Первых научат управлять проектами. А бухгалтеров — новой версии 1С, без которой в отчетности может наступить хаос.

— Новые знания нужны всегда. Благодаря Центру занятости населения на этот раз обучение будет массовым, — комментируют на предприятии.

ПО 60 ТЫСЯЧ НА ЧЕЛОВЕКА

В 2019 году «Приводная техника» стала участником регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности труда». Суть его такова: любое юридическое лицо (кроме государственных (муниципальных) учреждений) или индивидуальный предприниматель, заключившие соглашение с Министерством экономического развития области, может обучить своих работников в лицензированной учебной организации, а потом получить субсидию — до 60 тысяч рублей за одного ученика.

Главное, чтобы курсы длились не дольше двух месяцев, а новоявленные студенты не собирались уходить на пенсию.

— Проект рассчитан до 2024 года. Он должен повысить производительность труда на средних и крупных предприятиях области. Только в этом году мы компенсируем бизнесу города стоимость обучения 360 работников, а всего по области за этот год дополнительное обучение в целях повышения производительности труда пройдут свыше пятисот работников, — говорит исполняющий обязанности директора Центра занятости населения города Челябинска Елена Чибук.

НА ЗАМЕТКУ

Как работодателю получить субсидию на возмещение затрат

1.Стать участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»:

— зарегистрироваться на сайте www.производительность.рф;

— заключить соглашение с Минэкономразвития региона;

— заключить договор с Центром занятости населения

2. Обучить сотрудников в лицензированной учебной организации.

3. Предоставить необходимые документы в службу занятости населения: г. Челябинск, ул. Софьи Ковалевской, 2, телефоны +7(351) 774-56-90, 774-56-99.