Свежие продукты без очередей: в Челябинске начинает работу новая служба доставки

Простояли в пробке по дороге в гипермаркет, «зависли» там на весь вечер и не хватило времени на домашние дела, а пока ехали обратно, растаяло мороженое и мясо — знакомая ситуация? Теперь челябинцы смогут отправиться за покупками в METRO Cash&Carry через смартфон или компьютер, а тяжелые пакеты доставит курьер. 24 октября в городе начинает работу сервис доставки Instamart.

Как заказать и кто выберет товар лучше меня?

Необходимо зайти во вкладку «Каталог» на сайте Instamart.ru или в приложении для смартфона. Стоимость товаров в Instamart ровно такая же, как и на прилавках в METRO. Действуют все акции и скидки. А вот карта клиента, без которой вы не зайдете в магазин, уже не понадобится. Как только вы определитесь с выбором, заказ поступает сборщику, который уже находится в магазине.

Заказ поступает к сборщику, который уже находится в магазине

— Мы доставляем не только продукты, но и бытовую технику, шины, машинное масло, товары для дома и дачи, — рассказал операционный директор Instamart Артур Саркисов. — Многие спрашивают: разве может ли кто-то выбрать товар лучше меня самого? Наши сборщики проходят специальное обучение, где им рассказывают, как выбирать каждую категорию товаров. Например, у нас есть рекомендации по определению степени зрелости бананов, авокадо, арбузов и других овощей и фруктов.

Если нужного товара не будет в наличии или срок годности уже наполовину истек, специалист предупредит вас об этом и предложит аналогичную замену по цене и качеству.

Как долго ждать?

Доставка осуществляется день в день. Точное время вы выбираете при заказе. Можно оформить заранее, но к сборке приступят за два часа до доставки, чтобы все продукты были свежими.

Сборщики заказов умеют выбирать спелые овощи и фрукты

Когда товары будут упакованы и сборщик передает заказ на доставку, вы получите уведомление, что он едет к вам.

— Во время доставки мы соблюдаем правила товарного соседства и кладем разные категории товаров в отдельные пакеты. Для таких продуктов, как мороженое или мясо у нас есть специальные термобоксы, которые сохраняют температуру даже когда на улице +40, — добавил Артур Саркисов.

Оплатить товар можно картой дистанционно или на месте курьеру. При получении вы можете сразу проверить, все ли в порядке, и, в случае чего, отказаться от покупки того или иного товара. Если проблема обнаружилась после того, как уехал курьер, в течение суток вы можете вернуть деньги через службу поддержки сервиса.

Если нужного товара не будет в наличии, сотрудник Instamart предложит вам замену

Сколько стоит доставка?

До конца ноября доставка бесплатная, чтобы вы могли оценить новый сервис. После она составит от 49 рублей при заказе от 5000 рублей, если меньше — 149 руб. Если ваши покупки тяжелее 30 кг., корректировка за каждый килограмм составляет четыре рубля.

— Мы работаем не только с физическими, но и с юридическими лицами, в том числе, ресторанами и кафе. Это намного выгодней и удобней, чем если бы вы поехали в магазин сами, ведь магазины METRO, как правило, находятся за городом, — добавил Артур Саркисов.

Заказ доставит курьер

Сегодня Instamart работает во всех городах-миллионниках России. В перспективе компания планирует расширить число магазинов, в том числе, благодаря сотрудничеству с локальными торговыми сетями.

Сервис доставки Instamart Instamart.ru

Приложение Instamart в Google Play

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