Чем закончился бойкот, который устроил класс в школе Магнитогорска

Доводит до слез учителя, сбегает с уроков, кукарекает, кидается портфелями, угрожает одноклассникам ножницами, пытается отрезать им волосы, надевает на голову пакет, бьет, плюется, носит в школу шприцы и пускает себе кровь… Это лишь малая часть претензий к ученику второго класса одной из магнитогорских школ.

ШКОЛЕ ОБЪЯВИЛИ БОЙКОТ

Год с ребенком промучился один учитель. Позиция мамы: слабый педагог, не может справиться. Перевели к другому.

— Забирая дочь со школы, я увидела такую картину: три взрослых человека бегают за одним ребенком. А он мусорку на стол вывалил, потом на четвереньках прополз по всему холлу и начал орать песни. И вот 16 сентября я узнаю, что этот мальчик теперь у нас в классе… — рассказывает Наталья Лаврухина в группе «ВКонтакте». — Мы боимся за здоровье и психологическое состояние наших детей. Они отказываются идти в школу!

2 «А» с трудом выдержал новичка, уже прославившегося на всю школу, всего месяц. Родительский комитет с требованием исключить «неадекватного ребенка» написал заявление директору, в Управление образования Магнитогорска, Министерство образования Челябинской области, ПДН, соцзащиту и прокуратуру. Но везде развели руками: нельзя выгонять ребенка из образовательного заведения.

И вот на днях класс объявил школе бойкот. С подачи родителей все дети, кроме того самого хулигана, дружно не пришли в школу. И на следующий день тоже. Мальчик учился один.

Некоторым детям необходимо индивидуальное обучение.Фото: Олег УКЛАДОВ

МАМА ХУЛИГАНА ЖАЛУЕТСЯ В ПОЛИЦИЮ

А что же родители ребенка? Про отца ничего не известно. А мама...

Считает, что все вокруг неадекватные, а он хороший. На половину класса накатала заявления, будто не он, а его все обижают. В садике было то же самое. На воспитателей заявления в полиции до сих пор лежат. С ней бесполезно разговаривать… — рассказывают родители бывших одноклассников мальчика.

Родители из нового класса даже скинулись на установку видеокамер, чтобы фиксировать выходки мальчика!

С ребенком пыталась работать психолог, но он не слушает и просто убегает. Отметим, что при таком поведении у мальчика отличная успеваемость. Он щелкает примеры в уме и пишет идеальным почерком — любой позавидует.

Пожалуй, свой хулиган есть в каждом классе. Но иногда дети переходят все границы...Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЖАЛКО ВСЕХ

Родители писали в соцсети: «Что нам делать?! Дайте хотя бы совет!» В ответ интернет-пользователи рассказали свои истории.

— К сожалению, вы ничего не добьетесь. У нас в школе № 39 в шестом классе сейчас то же самое. Жаль, что из-за этого хорошие дети вынуждены уходить из школы, — прокомментировала Елена Бадина.

— Нам удалось избавиться от такого одноклассника только после того, как он сломал ребенку руку, — добавил Константин Маркин.

— Как видно, такая ситуация — не редкость. Об этом пишут и читатели «Комсомолки».

— У нас в первом классе такая же история. Уже полтора месяца под дверью класса дежурит то мама, то бабушка неадекватного ребенка. Не помогает, — написала Надежда под заметкой на сайте kp.ru.

Советы от сочувствующих поступают всякие. Самые радикальные: вызвать бригаду из психушки или собраться всем классом и проучить. Тут уже многим становится жалко хулигана.

— Вы с ума сошли?! Хотите сломать жизнь человеку? Может, еще киллера нанять для второклассника? Это всего-лишь маленький ребенок, которому нужна помощь! — пишут мамы.

Не всегда заводилы в классе - мальчики.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВЫХОД ЕСТЬ!

Что же делать в такой ситуации?

— Школа не имеет права выгнать ребенка с уроков или отчислить за плохое поведение. Первый шаг в решении проблемы — работа с самим учеником. Второй шаг — взаимодействие с его родителями. Когда возникают такие ситуации, что бьют тревогу и пишут заявления во все инстанции, прежде всего школа расписывается в своем бессилии, — комментируют в Министерстве образования Челябинской области. — Если ситуация не улучшается, третий шаг — ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия). Но направить туда ребенка без согласия его родителей, действительно, нельзя. Поэтому в любом случае нужно решать проблему сообща.

В этом конкретном случае мама маленького хулигана игнорировала даже директора. И все же ситуация разрешилась: с понедельника, 21 октября, ребенка перевели на индивидуальное обучение.

— Он будет также посещать школу, но заниматься с другим учителем: индивидуально, в отдельном кабинете. Программа будет такая же, как у всех. Пока попробуем так, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск заместитель начальника Управления образования Магнитогорска Ольга Бирюк. — Мы пытались работать с мамой по-разному, но она никак не шла на контакт. Отвергала все наши предложения, в том числе домашнее обучение. На нее воздействовал публичный резонанс.

Только посты родителей в соцсетях и публикация на сайте kp.ru заставили маму прислушаться к мнению других людей и наконец-то пойти на компромисс.

Ребенок отказывался слушать учителя, психолога, директора - всех!Фото: Олег УКЛАДОВ

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Как быть, если в классе вашего ребенка учится такой хулиган? А если этот ребенок — ваш? Об этом мы спросили специалиста.

— Родителям невозможно научить своих детей правильному поведению с таким ребенком. Он может подчиниться только грубой силе. Но педагогам ее применять нельзя в силу закона, а детям — ввиду непредсказуемости последствий, — говорит кандидат психологических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Виталий Пичугин. — Если родители научат своих детей собраться и физически наказать хулигана, это может закончится плачевно. Если хулиган носит с собой ножницы, он легко пустит их в дело. Поэтому самый безопасный вариант — игнорировать такого одноклассника. Конечно, полностью это проблему не решит.

В рамках обычной школы психолого-педагогическая работа с таким ребенком ограничена или совсем невозможна с учетом, что родители считают его хорошим, а всех остальных неправыми. Раньше такого ребенка направляли на комиссию, которая работала при любом областном психоневрологическом диспансере. Признав необходимость психолого-педагогического воздействия или психиатрического лечения, ребенка определяли в специализированное учебное или лечебное заведение. Сейчас педагогов обязывают самим работать с такими детьми. В каких-то случаях это дает результат.

Но если родители этот процесс саботируют, а девиантное поведение вызвано психиатрическим заболеванием, то никакая работа в рамках школы не поможет. Ситуация будет только ухудшаться и может закончиться нанесением телесных повреждений. Физически пострадать может и сам хулиган. Поэтому я советую родителям таких детей не упрямиться. Не надо воспитывать там, где необходимо лечить и пресекать неконтролируемое разрушительное поведение!

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