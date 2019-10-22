2019-10-22T12:56:04+03:00
Общество

Голосовой помощник Siri от Apple научили открывать челябинцам двери в подъезд

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Челябинцы стали в три раза чаще открывать «Умные домофоны» с помощью голосовых команд на своих мобильных устройствах. Функция особенно популярна среди владельцев iPhone, iPad и Apple Watch. Специалисты IT-компании «Интерсвязь» связывают это с выходом обновленной операционной системы iOS в конце сентября, а также с сезонными похолоданиями. Южноуральским программистам удалось интегрировать систему «Умные домофоны» от «Интерсвязь» с Siri и научить ее открывать двери в подъезд. Чтобы воспользоваться функцией, достаточно произнести команду персональному помощнику.

Теперь, подходя к подъезду, не нужно снимать перчатки или придумывать, где оставить сумки, чтобы достать телефон из кармана. С помощью шорткатов (программы «быстрых команд») в iOS можно выполнять различные действия Siri. На сегодняшний день, это одно из самых удобных средств выполнения задач в программах. Разработчики IT-компании «Интерсвязь», проанализировав действия в приложении, реализовали в операционной системе iOS самую востребованную пользовательскую команду — «Открыть домофон». При желании, название персональной быстрой команды можно изменить.

По данным специалистов, чаще всего при открытии двери, пользователи «Умных домофонов» используют команды: «Открой мой домофон» — 18,13%, «Открой домофон» — 15,11%, «Открой мне» — 5,82%. Среди самых редких команд: «Батя в здании», «Алохомора», «Дамочка, открой домофон» и «Отворите ворота». «Система позволяет анализировать с каких типов устройств чаще всего производилось открытие домофонной двери. В России, и в частности, в Челябинске, популярнее смартфоны на Android, а не iOS. Однако все голосовые команды поступают именно от владельцев iOS, — комментирует руководитель группы мобильной разработки компании «Интерсвязь» Рустам Гумеров. — Но думаю, как только Google-ассистент выпустит аналог «Siri-шорткатов», ситуация изменится и картину мы будем наблюдать другую».

Напомним, приложением «Умный домофон» пользуются свыше 300 000 пользователей в 16 городах присутствия компании «Интерсвязь».

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