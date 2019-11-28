Как выписать из квартиры бывшую пассию мужа: полезный лайфхак из Челябинска

У многих из нас были «бывшие», только вот вычеркнуть человека из головы порой намного проще, чем из квартиры. Даже если он вовсе не претендует на жилплощадь.

«Я ЧТО, ИЗ АМЕРИКИ ПРИЕДУ ВЫПИСЫВАТЬСЯ?»

В свое время мой муж прописал в квартире свою пассию — чтобы не было проблем в поисках работы, ибо есть мнение, что в Челябинске берут на работу только челябинцев. Спустя несколько лет любовь прошла, дамочка собрала чемоданы и улетела на поиски нового счастья в США. Только вот выписаться из квартиры «забыла».

— Я что, из Америки полечу, чтобы выписаться? — такие слова передала ее подружка.

Бывшая пассия уехала в Нью-Йорк и заявила, что уже не вернется

Обо всей этой истории я узнала уже после того, как он сделал мне предложение, и решила взять ситуацию в свои руки: выписать бывшую, не дожидаясь, пока ее депортируют (если депортируют вообще). Обычно я откладываю бюрократические проволочки в долгий ящик, но тут как будто кто-то подталкивал меня действовать быстрее. Как отказалось, не зря (но об этом позже).

В паспортном столе заявили: выписывать только через суд. Мы начали изучать все тонкости.

Что нужно для подачи искового заявления:

— Исковое заявление о признании утратившим право пользования,

— Документы на квартиру,

— Чек об оплате госпошлины в размере 300 руб.,

— Рапорт от участкового,

— Акт о непроживании, подписанный соседями из трех квартир,

— Квитанции об оплате коммунальных услуг.

Если с первыми тремя пунктами все более-менее просто, то дальше начался квест.

МОЛОДОЙ СЕРЖАНТ И ВЗДОХИ ОФИЦЕРА

Поскольку мы проживаем в другой квартире, а та пустует много лет (по факту гражданка там реально не жила), пришлось искать адрес местного участкового. Приехали на место — а там избушка на клюшке. Подождали и уехали. Через несколько дней решили позвонить прежде чем ехать. Выяснилось, что вход был со двора.

Для начала пришлось разыскать вход в отделение полицииФото: Алексей БУЛАТОВ

Дверь открывает молодой сержант — на вид лет 17 (наверняка в алкомаркетах до сих пор паспорт спрашивают) и смотрит на нас сонными глазами. Страж порядка записал все данные, пообещал прийти осмотреть квартиру. Когда через несколько дней мы получили документ с подписью, оказалось, что там была неправильно написана фамилия. Пришлось переделывать. И снова поездки туда-сюда в рабочее время. Затем он отправил нас в райотдел поставить еще одну подпись.

ДРУЖИТЕ С СОСЕДЯМИ

Отдельной истории заслуживает акт о непроживании. Вот вы знакомы с соседями? А если придется бумагу подписать? Нам повезло, что с тех пор, как муж жил в той квартире еще, будучи студентом, он дружил с соседями по площадке — одной доброй восточной семьей. Они и помогли собрать подписи.

— Я к ним на чай зайду и потихоньку объясню ситуацию. Всей толпой лучше не ходить — испугаются, — сказал глава семейства. — Продавать квартиру что ли собрались? Нет. А мы вот подаем — хотим местечко потише найти, с воздухом чистым.

Самое сложное — собрать подписи соседей. Хорошо, что мы знали семью, живущую через стенкуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И тут я поняла, почему была нужна спешка: вскоре соседи действительно съехали, а без них кто бы нам подписал?

КОПИИ ЧЕКОВ ОТ… СОТВОРЕНИЯ ДОМА

Со всей кипой бумаг мы пришли в суд. Вывалили чеки об оплате услуг.

— Копии нужны! В нескольких экземплярах по числу сторон в заявлении, — заявила секретарь районного суда.

Ближайший ксерокс, как подсказали в суде, нашла в зоомагазине. Шайтан-машина оказалась на редкость неторопливая, но минут 10 спустя мы это сделали.

Чеки об оплате услуг ЖКХ потребовались чуть ли не от сотворения домаФото: Олег УКЛАДОВ

— Почему только за год? За все время надо!

— От сотворения мира… ой, простите, дома? — спрашиваю я.

— Ладно, давайте, — сказала консультант, предупредив, что могут возникнуть сложности.

Спустя какое-то время нам позвонили из суда и пригласили нас… вместе с соседями.

— Да как так? Подписи же собрали! — недоумеваю я.

Пришлось уговорить соседей еще и поехать в суд.

На сбор бумаг ушел месяц. Судебное заседание прошло за две минутыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВЫПИСАТЬ ЗА ДВЕ МИНУТЫ

Сам суд занял буквально пару минут. Соседям задали несколько вопросов, действительно ли данная гражданка не проживает в этой квартире, а затем отправили по домам, ждать решения. Через месяц мы получили долгожданную бумагу и пошли в ЖЭК для выписки.

Так закончилась эпопея, растянувшаяся на несколько месяцев. Пока дамочка гонится за американской мечтой, разнося пиццу, на родине она «гражданка без определенного места жительства».

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