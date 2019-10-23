Бесплатные юристы в Челябинске: где искать и с какими проблемами обращаться
Лже-юристы активно разводят людей на деньги, предлагая бесплатные консультации. Вот вам свежий пример: слепая бабушка пришла к ним просто поговорить, а вышла с пустым карманом и чеком на 30 тысяч. При этом никакой помощи не получила.
— Привлечь мошенников сложно. Текст договора они составляют по-хитрому. А еще просят своих клиентов сказать на камеру, что претензий к работе нет. И когда человек понимает, что его обманули, доказать обман сложно. Лучше сразу искать честных юристов, — говорит адвокат Александр Щербинин.
Тем более что в Челябинске есть юристы, которые консультируют горожан за счет государства или на деньги грантов. Прием у них тоже бесплатный.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АДВОКАТЫ
Это обычные адвокаты, которые согласились помогать горожанам за счет бюджета. Человек получает помощь юриста бесплатно, а платит за консультацию государство.
КОМУ ПОЛОЖЕНО. Попасть к государственному адвокату могут не все, а только отдельные категории граждан — самые уязвимые. Таких около 20. Полный перечень можно посмотреть на сайте областного министерства юстиции. Приведем лишь самые многочисленные группы:
— малоимущие (доход на одного члена семьи не превышает прожиточный минимум);
— инвалиды I, II и III группы;
— ветераны боевых действий;
— ветераны труда;
— ветераны труда Челябинской области;
— женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
— дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные представители;
— многодетные родители;
— лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы;
— граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, и другие.
На консультацию нужно принести паспорт и документы, которые подтверждают ваше право на льготу.
ЧЕМ ПОМОГУТ. Государственные адвокаты могут:
— разъяснить ситуацию письменно или устно;
— составить жалобу, заявление, ходатайство, а также другой правовой документ;
— представлять интересы человека в суде и в различных органах власти, а также в разных организациях.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ. Уточнить актуальный перечень адвокатов (а он меняется) можно на сайте Главного управления юстиции Челябинской области по этой ссылке. Только в Челябинске в этой системе работают больше ста человек. На сайте также есть адреса адвокатов по всей Челябинской области.
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ
Это различные юридические клиники и общественные центры.
ЮРИДИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ работают на базе местных вузов, а консультируют там студенты профильных факультетов. Бесплатную консультацию граждан ведут в ЮУрГУ, ЧелГУ, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы и в других вузах. Полный перечень ищите здесь.
В отличие от государственных адвокатов, юридические клиники не могут представлять интересы клиентов в суде. Их возможности поиска ниже, зато нет четких ограничений по категориям граждан, которые могут обратиться за помощью.
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ сами устанавливают виды бесплатной помощи и категории граждан. Их всего пять:
— «Совет потребителей Челябинской области»;
— Ассоциация юристов России;
— областной Совет ветеранов;
— «Правосознание»;
— Центр защиты прав «Фемида».
Как правило, здесь консультируют малоимущих и людей в трудной жизненной ситуации. Адреса и телефоны найдете по этой ссылке.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. Сейчас по области их больше десяти. Например, областное общество «Знание», фонд помощи детям-сиротам «Надежда», общественная организация ветеранов «Боевое братство», «Кризисный центр» для женщин, которые подверглись насилию в семье.
Общественные организации сами устанавливают виды бесплатной помощи и категории граждан. Кому именно помогает организация и как с ней связаться, узнаете по этой ссылке.
Если у вас остались вопросы, можно позвонить на горячую линию Главного управления юстиции Челябинской области по телефону: (351) 263-30-10. Горячая линия работает по будням с 9.00 до 12.00.
ИСТОЧНИК KP.RU