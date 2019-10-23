2019-10-23T13:38:52+03:00
Общество

Бесплатные юристы в Челябинске: где искать и с какими проблемами обращаться

Как найти бесплатного юриста в Челябинске и не стать жертвой мошенников [Инструкция «КП»]
Ирина ГОЛЛАЙ
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Только в Челябинске больше ста честных адвокатов, к которым можно обратиться бесплатно.Только в Челябинске больше ста честных адвокатов, к которым можно обратиться бесплатно.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Лже-юристы активно разводят людей на деньги, предлагая бесплатные консультации. Вот вам свежий пример: слепая бабушка пришла к ним просто поговорить, а вышла с пустым карманом и чеком на 30 тысяч. При этом никакой помощи не получила.

— Привлечь мошенников сложно. Текст договора они составляют по-хитрому. А еще просят своих клиентов сказать на камеру, что претензий к работе нет. И когда человек понимает, что его обманули, доказать обман сложно. Лучше сразу искать честных юристов, — говорит адвокат Александр Щербинин.

Тем более что в Челябинске есть юристы, которые консультируют горожан за счет государства или на деньги грантов. Прием у них тоже бесплатный.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АДВОКАТЫ

Это обычные адвокаты, которые согласились помогать горожанам за счет бюджета. Человек получает помощь юриста бесплатно, а платит за консультацию государство.

КОМУ ПОЛОЖЕНО. Попасть к государственному адвокату могут не все, а только отдельные категории граждан — самые уязвимые. Таких около 20. Полный перечень можно посмотреть на сайте областного министерства юстиции. Приведем лишь самые многочисленные группы:

— малоимущие (доход на одного члена семьи не превышает прожиточный минимум);

— инвалиды I, II и III группы;

— ветераны боевых действий;

— ветераны труда;

— ветераны труда Челябинской области;

— женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;

— дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные представители;

— многодетные родители;

— лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы;

— граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, и другие.

На консультацию нужно принести паспорт и документы, которые подтверждают ваше право на льготу.

ЧЕМ ПОМОГУТ. Государственные адвокаты могут:

— разъяснить ситуацию письменно или устно;

— составить жалобу, заявление, ходатайство, а также другой правовой документ;

— представлять интересы человека в суде и в различных органах власти, а также в разных организациях.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ. Уточнить актуальный перечень адвокатов (а он меняется) можно на сайте Главного управления юстиции Челябинской области по этой ссылке. Только в Челябинске в этой системе работают больше ста человек. На сайте также есть адреса адвокатов по всей Челябинской области.

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ

Это различные юридические клиники и общественные центры.

ЮРИДИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ работают на базе местных вузов, а консультируют там студенты профильных факультетов. Бесплатную консультацию граждан ведут в ЮУрГУ, ЧелГУ, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы и в других вузах. Полный перечень ищите здесь.

В отличие от государственных адвокатов, юридические клиники не могут представлять интересы клиентов в суде. Их возможности поиска ниже, зато нет четких ограничений по категориям граждан, которые могут обратиться за помощью.

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ сами устанавливают виды бесплатной помощи и категории граждан. Их всего пять:

— «Совет потребителей Челябинской области»;

— Ассоциация юристов России;

— областной Совет ветеранов;

— «Правосознание»;

— Центр защиты прав «Фемида».

Как правило, здесь консультируют малоимущих и людей в трудной жизненной ситуации. Адреса и телефоны найдете по этой ссылке.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. Сейчас по области их больше десяти. Например, областное общество «Знание», фонд помощи детям-сиротам «Надежда», общественная организация ветеранов «Боевое братство», «Кризисный центр» для женщин, которые подверглись насилию в семье.

Общественные организации сами устанавливают виды бесплатной помощи и категории граждан. Кому именно помогает организация и как с ней связаться, узнаете по этой ссылке.

Если у вас остались вопросы, можно позвонить на горячую линию Главного управления юстиции Челябинской области по телефону: (351) 263-30-10. Горячая линия работает по будням с 9.00 до 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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