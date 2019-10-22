Слепая пенсионерка отдала алчным юристам за страничку текста 30 тысяч рублей

Полуслепая пенсионерка Альбина Вышина (имя изменено — ред.) пыталась приватизировать старый гараж. Но районный суд вынес решение не в ее пользу. Сдаваться бабушка не хотела, задумалась об апелляции. Соседка подсунула ей телефон бесплатных юристов: сходи-ка, проконсультируйся!

АДВОКАТ — В ТЕЛЕВИЗОРЕ, А ДЕНЬГИ БЕРУТ РЕАЛЬНЫЕ

Альбина Павловна взяла такси и поехала на улицу Труда в бизнес-дом «Петровский». Здесь находится центр юридической помощи «Гарант», обещающая бесплатные консультации. Правда, юристы здесь не сидят. Только менеджеры по продажам с хорошо подвешенным языком и с тонким знанием психологии.

О работе конторы много негативных откликов в интернете. Фото: Гугл мапс.

— С юристом я общалась по телевизору. Мне сказали, что он выходит на связь из Екатеринбурга. А тут — помощники, готовят документы, — рассказывает старушка.

В конторе бабушку обнадежили: дело плевое, выиграете в два счета. Мы вам поможем: составим текст апелляции, отвезем в областной суд. Стоить будет недешево: 28,5 тысяч рублей.

— Я хотела уйти, ведь таких денег нет. А они не отпускают. Говорят: когда выиграете процесс, расходы на адвоката вам вернут сразу, — вспоминает старушка.

Под давлением дам из конторы старушка позвонила знакомой и попросил занять 30 тысяч. В конторе сразу нашли машину и провожатого. Женщина из «Гаранта» съездила с бабушкой за деньгами, а потом обе вернулись в офис оформлять договор.

— Текст я, конечно же, не читала, ведь почти не вижу. Но сотрудница фирмы заверила: мы составим вам апелляцию и отправим в областной суд. Я удивилась: почему не в районный? А они говорят: вам ведь нужно быстрее, — рассказывает Альбина Петровна.

«НЕ ЮРИСТЫ, А РОБОТЫ»

Срок, когда можно подать апелляцию, почти вышел. Пенсионерка набрала номер районного, а потом областного суда. Но ее документы ни в одну канцелярию не поступали. Тогда старушка отнесла их сама и поехала расторгать договор.

— На этот раз меня встретили холодно. Откровенно сказали: ничего не докажете! Откройте свой договор: что обещали, мы уже сделали! — возмущается старушка.

Как оказалось, эта история не уникальная. Отзывы в интернет о фирме «Гарант» как один негативные.

«Пришел на бесплатную консультацию. Большая часть советов была очевидной. Сотрудники явно хотели быстрее закончить. Через десять минут передо мной уже лежал договор на 28,5 тысяч…»

«Юристы безграмотные, меняются часто. Занимаются только сбором денег, ни одну бумагу грамотно составить не смогли. Прайс на услуги отсутствует. При оформлении договора говорят одно, делают другое... В моем случае не решили ни один из двух вопросов, но деньги не вернули...»

«Не очень приятное место. Предлагают заплатить деньги сразу, еще не зная, каков будет исход дела. Разговаривают, как роботы…»

ЖАЛОВАТЬСЯ ЛУЧШЕ ВМЕСТЕ

В декабре 2018 года КП-Челябинск уже писала о том, как вдова ветерана Великой Отечественной войны пришла к бесплатным юристам со своей проблемой, а они вытянули у старушки 90 тысяч рублей. Как и Альбина Павловна, пенсионерка стала жертвой юридической фирмы «Гарант» из бизнес-дома «Петровский».

— Тогда старушка пошла на принцип и отсудила свои деньги, но в реальной жизни с мошенниками никто не борется, — говорит юрист Александр Щербинин. — Жаловаться в полицию, в Роспотребнадзор зачастую бессмысленно. Договор составляется так, что вину мошенников не доказать. А тратить деньги на нового адвоката не каждый захочет. Поэтому такие фирмы годами работают безнаказанно.

Редакция КП-Челябинск просит полицию и прокуратуру проверить юридическую контору «Гарант» на факт мошенничества. А пострадавших от ее деятельности людей — объединяться и писать коллективное заявление в ту же полицию, прокуратуру.

КСТАТИ

За бесплатно юридической помощью можно обратиться на горячую линию Главного управления юстиции Челябинской области: 8 (351) 263-30-10. Звонить по будням с 9.00 до 12.00.

Сюда же можно пожаловаться на работу юристов.

БДИ!

Как не попасть в руки лже-юристов

* Ходить к проверенным юристам по рекомендации своих знакомых.

* Внимательно читать отзывы в интернете .

* Опасаться бесплатных консультации (проблему там могут преувеличить, наобещать золотые горы и вытянуть крупную сумму денег).

* Так как фирмы-мошенники не скупятся на рекламу, то в поисковых системах интернета их названия всплывают самыми первыми — в верхних строчках. Излишне навязчивая рекламам тоже должна вас насторожить.

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